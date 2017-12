Personalitatea anului 2017 desemnata de TIME: cum a influentat fenomenul #metoo intreaga lume

Cand ne uitam la vedetele de la Hollywood am crede ca sunt foarte diferite de noi, femeile normale. Atat de glamouroase, de increzatoare, imbracate in rochii scumpe pe care noi nu ni le putem permite si locuind in case la care noi nici nu putem visa. Totusi, realitatea actuala a demonstrat, intr-un mod extrem de dureros si de personal, faptul ca actritele celebre sunt niste femei la fel de normale ca si noi.

Revista Times le-a numit pe aceste femei care au rupt tacerea drept “persoana” anului 2017, facand referire la acele victime care au avut curajul sa vorbeasca despre experienta lor si la miscarea globala pe care acestea au generat-o.

Editorul sef al revistei, Edward Felsenthal, a declarat intr-un interviu acordat celor de la „Today”, in editia de miercuri, ca miscarea #MeToo reprezinta „cea mai rapida mobilizare sociala pe care am vazut-o in ultimele decenii, care a inceput cu acte individuale de curaj facute de cateva femei si chiar si de cartiva barbati”.

Investigatiile pubicate in luna octombrie de cei de la „The New York Times” si cei de la „The New Yorker” au descris in detaliu numeroasele acuzatii de hartuire sexuala si agresiune la adresa producatorului Harvey Weinstein.

In anul 1997, chiar inainte de a isi incepe cariera, Ashley Judd a fost invitata la o intalnire cu Harvey Weinstein, seful studioului Miramax, la hotelul Beverly Hills.

Uimita si ofensata peste masuta de insistentele lui Weinstain de a o baga in pat, Judd a reusit sa fuga. Dar, in loc sa pastreze acest secret care ar putea sa o afecteze atat de tare pe orice femeie incat sa o reduca la tacere, ea a ales sa impartaseasca cu toata lumea aceasta teribila experienta.

„Am inceput sa vorbesc despre ce fel de om este Harvey chiar din momentul imediat urmator”,a spus Judd intr-un interviu acordat revistei TIME.

„Efectiv am iesit din acea camera in 1997 si am coborat direct in lobby-ul hotelului, unde ma astepta tatal meu, care se afla intamplator in Los Angels. Vazandu-ma, a putut sa isi dea seama, asa cum a sus el -ca ceva oribil se intamplase cu mine-. Evident ca i-am povestit totul. Am povestit tuturor. Cum am fi putut atunci sa avem incredere in aceasta presupusa autoritate a industiei? Nu aveam unde sa declaram toate aceste experiente.”

Din fericire, intr-un final, in luna octombrie Judd a facut public comportamentul lui Weinstein in revista New York Times, fiind primul star care a recunoscut ca a fost agresata, iar intreaga lume a ascultat. Weinstein a declarat ca „nu a ridicat mana niciodata” la Judd si a negat vehement toate acuzatiile care i-au fost aduse.

Daca nici macar marile vedete nu au stiut unde sa se duca, la cine sa apeleze, ce sanse avem noi, oamenii de rand? Ce sanse are femeia de serviciu abuzata de seful ei care alege sa pastreze secretul de teama de a nu-si pierde locul de munca de care are nevoie pentru a oferi un trai decent copiilor ei? Ce sansa are o secretara in fata unui sef care nu accepta niciun refuz? Femeia care schimba lenjeria din camerele de hotel, care nu poate stii niciodata daca atunci cand merge sa shimbe prosoapele si sa curete toaleta nu va da de un oaspete care o va inghesui intr-un colt si nu o va mai lasa sa plece?

Candidatul de pe locul doi pentru titlul de Persoana anului 2017, Donald Trump, a fost de asemenea acuzat in timpul campaniei prezidentiale de mai mult de 10 femei de comportament neadecvat si de o conduita sexuala nepotrivta.

Desigur, aceste acuzatii nu l-au impiedicat sa fie Persoana anului 2016.

Ceea ce este important este ca actul de curaj al vedetelor de la Hollywood a determinat si alte pesoane sa vorbeasca despre experientele groaznice pe care le-au avut in trecut, si acesta pare sa fie doar inceputul.

Dar, chiar daca furia colectiva poate crea o revolutie in cea mai organica forma, nu poate genera si ceilalti pasi indispensabili schimbarii, absolut necesati pentru o REALA schimbare la nivelul intregii societati.

Legislatia evolueaza si deja este complet depasita ideea conform careia agresiunea sexuala este un lucru acceptabil. Totusi, cand vine vorba despre a lua atitudine si a reclama aceste lucruri autoritatilor, ne aflam inca pe nisipuri miscatoare.

Nu stim cum vor evolua lucrurile, daca persoanele acuzate vor fi pedepsite, daca victimelor li se va face dreptate sau nu. Tot ce stim, momentan, este ca aceasta mobilizare este departe de a lua sfarsit. Si mai stim si ca lumea a auzit.

Citeste si:

Taylor Swift nu mai este a doua cea mai urmarita persoana pe Instagram

Text: Madalina Preda

Foto: Instagram