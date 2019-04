Mai mult de 7.000 de limbi sunt vorbite la nivel mondial, dar sportul și frumusețea sunt limbi universale care sunt înțelese de toată lumea, indiferent de țară. Sportul are puterea de a schimba lumea. La fel și frumusețea. Sportul are puterea de a uni oamenii într-un mod unic. La fel și frumusețea. Când pasiunea pentru sport și puterea frumuseții se reunesc, rezultatul poate fi doar campania – concurs, New Fitness Diva.

Dubla campioană mondială și europeană la gimnastică aerobică, Anca Surdu, a intervievat 100 de tinere, dorind să afle ce le face pe ele să se simtă mai frumoase. Răspunsurile au fost surprinzătoare, dar au avut un numitor comun: sportul.

Cine dorește să fie New Fitness Diva, poate să se înscrie până pe 3 aprilie 2019 în campania inițiată de 4F accesând site-ul www.newfitnessdiva.ro și completând toți pașii necesari. Cele 10 finaliste selectate de juriu vor participa la sesiuni de coaching, fitness training, ședinte foto și prezentări de modă 4F, sub îndrumarea mentorului Anca Surdu, timp de 5 săptămâni.

„Mă bucur să fac echipă cu 4F pentru a promova frumusețea naturală, obținută prin sport și printr-un stil de viață sănătos. Am vrut să aflăm mai întâi ce le face pe femei să se simtă mai frumoase, așa că am pornit într-o plimbare lungă prin București și am stat de vorbă cu femei de diferite vârste și ocupații. Cele mai multe răspunsuri au confirmat ceea ce credeam deja, femeile din România preferă sportul în locul operațiilor estetice pentru a avea un corp tonifiat și sănătos', spune Anca Surdu, imaginea campaniei New Fitness Diva by 4F.

„Abia aștept să descopăr povestea fiecărei persoane care se înscrie și să le fiu mentor celor 10 finaliste în săptămânile care urmează. Este o experiență unică și le invit pe toate pasionatele de sport sau pe cele care doresc să facă o schimbare în rutina zilnică, să se înscrie. Nu vor regreta. Sportul chiar este noua frumusețe', continuă Anca Surdu.

Despre 4F

4F este un brand de haine și accesorii sportive de top lansat în Polonia în 2007, cu sediul în Cracovia. Parte din compania poloneză OTCF, alături de Outhorn și magazinele 4Faces cu brand-uri multiple, 4F combină cunoștințele și tehnologiile eficiente cu moda și stilul. 4F participă la cele mai mari evenimente sportive la nivel mondial și este prezent în viața echipelor sportive locale. Cei 4F reprezintă Freedom, Fashion, Future și Fit și inspiră oamenii să facă sport în peste 27 de țări. Brandul 4F este prezent în România din anul 2016 și oferă numeroase opțiuni pentru iubitorii de sport în magazinele fizice din București: ParkLake, Mega Mall, Promenada și Militari Shopping, dar și online pe www.4fstore.ro. Descoperiți lumea 4F accesând platformele de social media: Facebook, Instagram.

