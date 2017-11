Si asemenea unor moderne Carrie Bradshaws, „we can’t help but wonder” (nu putem sa nu ne intrebam): care va fi de-acum incolo viata lui Meghan Markle in cadrul familiei regale in care va intra oficial, prin casatorie, in primavara lui 2018?

Ne bucuram intotdeaun cand auzim ca cineva se casatoreste dar ne entuziasmam cu atat mai mult cand vine vorba despre o nunta regala – mai tii minte nunta lui Kate si a lui William, urmarita de aproape 25 de milioane de telespectatori din toata lumea? Acum, fratele sau mai mic, Harry, se va casatori cu actrita americana Meghan Markle, pe care o cunoastem din serialul Suits.

Printul Harry a fost intotdeauna figura mai rebela din familia regala britanica si se pare ca nici cea cu care a ales sa se casatoreasca nu face exceptie. Pe langa faptul ca e actrita, Meghan Markle este americana, originara din Los Angeles, a mai fost casatorita inainte, este catolica (deci nu face parte din Church of England ca toata familia regala britanica) si, mai mult decat atat, nu este alba.

Meghan Markle intra intr-o familie plina de reguli stricte (ca sa nu mai spunem ca unele dintre ele nu au niciun sens) si nu putem sa nu ne intrebam cum se va schimba viata ei de-acum incolo. Meghan a renuntat deja la job-ul sau de actrita pentru a se concentra pe munca umanitara (care, de fapt, a fost liantul dintre ea si Printul Harry).

Insa cum va fi ea primita in familia regala, avand in vedere etnia ei si mediul atat de diferit din care provine?

Poate aceasta este o paralela intre ce se intampla acum in Marea Britanie post-Brexit, in care non-britanicii se confrunta din nou cu stigma societatii si politica de non-incluziune devine din ce in ce mai pregnanta. Poate familia regala britanica, care inseamna atat de mult pentru cetatenii de rand, va seta un exemplu de toleranta si incluziune prin intermediul acestei casatorii atat de mediatizate.

Cat despre Meghan, o feminista si o egalitariana convinsa, care este obisnuita de mica sa lupte pentru valorile in care crede, poate va deveni un model si un deschizator de drumuri, catre altfel de „printese”, mai independente si mai active social.

