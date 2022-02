Nu poti planifica iubirea asa cum planifici urmatorul pas in cariera sau urmatoarea vacanta.

Nu poti planifica cand sa te indragostesti sau cand sa iti fie franta inima.

Nu ai de unde sa stii cand va aparea dragostea in viata ta. De fapt, ar putea fi chiar in fata ta sau poate ca te uiti in directia gresita. Poate crezi ca ai gasit-o deja, dar dupa cateva luni sau chiar ani vei realiza ca nu este dragostea adevarata.

