Totusi, unele dintre cele mai vehiculate lucruri despre barbati sunt, din pacate, niste neadevaruri, ca sa nu spunem de-a dreptul minciuni. Iar faptul ca ni le tot repetam nu face altceva decat sa perpetueze niste clisee si sa ne puna piedici in gasirea si pastrarea adevaratei iubiri.

Noi am facut o lista cu cele mai importante minciuni pe care si le spun femeile in legatura cu ceea ce-si doresc barbatii. Dar am incercat sa spunem si adevarul despre ce-si doresc barbatii de toate varstele:

1. Barbatii nu-si doresc altceva decat sex si vor face tot ce le sta in putinta ca sa-l obtina

Da, stiu ca mama ta te-a avertizat in legatura cu asta. Ti-a spus probabil ca barbatii sunt toti niste mincinosi si ca te vor amagi pana vor obtine ceea ce-si doresc de la tine. O alta nuanta a acestei afirmatii este ca barbatilor nu le pasa de sentimentele noastre. Ca sunt fiinte fara inima si fara emotii, incapabili de sentimente.

Stiu ca un astfel de cliseu ti-a fost probabil repetat de persoane binevoitoare din jurul tau, atunci cand te-ai simtit ranita, cand ai fost parasita, cand ai suferit din dragoste. Si este bine ca exista oameni in jurul tau gata oricand sa te consoleze, dar genul acest de „adevar” ne face mai mult rau decat bine. Pentru ca ne face sa ne temem de barbati si cumva ne diminueaza valoarea chiar si in ochii nostri. Nu cred ca vreuna dintre noi isi doreste sa fie apreciata doar pentru ceea ce are de oferit in intimitate.

Si, oricum, este o afirmatie total falsa. Barbatii sunt atrasi la o femeie de aceleasi lucruri pe care si o femeie le gaseste atragatoare la un barbat: charisma, pasiune, autenticitate, implicare, incredere in propria persoana.

2. Barbatilor le este teama sa se implice in relatii serioase

Asadar, daca barbatii nu-si doresc altceva decat sex si au parte de el fara efort, de ce sa se mai lege la cap cu o relatie?

Ei bine, si aceasta este o afirmatie total neadevarata. Barbatii nu sufera de nici o fobie atunci cand vine vorba de implicare, pur si simplu abordeaza relatiile in mod diferit si au un alt ritm in care dezvolta si isi accepta emotiile. Ai intalnit vreodata o femeie care a acceptat cu entuziasm sa aiba o relatie cu un barbat, dar care, curand dupa aceea, a facut o lista consistenta cu toate lucrurile pe care si-ar dori sa le schimbe la el? Hm, eu insami am fost de multe ori acea femeie. Si cred ca si tu!

Barbatii care se implica sau isi doresc sa se implice in relatii serioase sunt majoritari (altfel, cum ti-ai putea explica faptul ca, totusi, cei mai multi dintre ei se casatoresc sau au relatii de durata?). Da, si lor le place sa rada din toata inima alaturi de o femeie care pune suflet in tot ceea ce face, sa se trezeasca in fiecare dimineata alaturi de ea, sa exploreze si sa experimenteze lucruri noi impreuna cu ea. Iar atunci cand cineva o critica (cumva) in fata lui, va spune, fara rezerve: „Poate ca ai dreptate, dar e adorabila, nu-i asa?!”

Da, exista o diferenta de durata (si uneori poate si de sincronizare). Barbatilor le ia (poate) mai mult sa se implice (fie pentru ca le este teama, fie pentru ca vor sa fie absolut siguri). Dar atunci cand o fac, sunt la fel de implicati ca femeile. Asa ca, din punctul asta de vedere, poti sa fii cat se poate de calma!

3. Barbatii alearga doar dupa fete tinere, sexy si nu sunt deloc atrasi de femei de varsta lor

Probabil ca ai fost adeseori martora acestui scenariu: prietenii tai divorteaza, avand copii mari, la liceu sau la facultate. Dupa doar cateva luni, el se cupleaza cu o tipa care are jumatate din varsta lui si care, pe deasupra, mai este si super sexy! Iar prietena ta este in continuare singura si isi cauta consolarea in calatorii sau intalnindu-se cu amicele la o cafea. Si toate astea iti confirma ceea ce stiai de fapt (si ti s-a spus de atatea ori): barbatii isi doresc relatii cu femei mai tinere decat ei. Daca esti casatorita la randul tau, te intrebi daca nu cumva asta urmeaza sa ti se intample si tie. Ei bine, o sa-ti spun ca 60% dintre divorturile initiate dupa varsta de 40 de ani sunt initiate de femei.

Daca esti singura, ti se pare ca te urmareste ghinionul si ca nu se leaga nici o relatie cu un barbat de varsta ta. Multe femei sunt bantuite de intrebari de genul: „Oare sunt suficient de atragatoare?” sau „Oare inca ma mai considera sexy?”. Iar genul asta de dileme te poate face sa traiesti cu o teama permanenta sau cu un soi de nesiguranta constanta. Si ghici ce te face cu adevarat neatragatoare in ochii unui barbat: teama si nesiguranta.

Daca un barbat va fi atras de o femeie mai tanara, asta are de-a face de fapt cu nesiguranta lui si cu dorinta de a impresiona pe cineva cu mijloace deja verificate (si care nu prea dau gres). O data cu inaintarea in varsta, barbatii dezvolta si un soi de nesiguranta, concomitent cu nevoia de validare. Asa ca atunci cand vezi un barbat mai in varsta la brat cu o femeie tanara, nu te gandi ca „ti-a trecut timpul”, ci pur si simplu ca ai in fata un barbat care isi doreste apreciere si admiratie, pe care le obtine mai usor de la o tanara cu mai putina experienta.

Asadar, ca sa rezumam, exista speranta, chiar si in ciuda acestor clisee, pe care le poti inlocui cu cateva adevaruri fundamentale:

1. Barbatii isi doresc sex (dar si femeile isi doresc). In plus, barbatii isi doresc intimitate, conexiune, dragoste, parteneriat.

2. Barbatii se implica mai greu, dar atunci cand o fac, sunt pe deplin convinsi ca au facut cea mai buna alegere.

3. Barbatii isi doresc o iubire care sa dureze, cu o persoana care sa aiba simtul umorului, sa-i admire, sa-i aprecieze. Cand un barbat are parte de respect si afectiune intr-un mariaj sau intr-un parteneriat, ceea ce va spune va fi, cu siguranta: „N-as fi putut face toate astea fara tine!”.

Barbatii nu sunt deloc niste fiinte misterioase, dar nici nu gandesc in totalitate ca femeile. De aceea, diferentele nasc unor frustrari, neintelegeri din partea noastra, ne simtim ranite, neapreciate sau neobservate. De aceea trebuie sa ne acordam timp unii altora pentru a ne observa si a ne cunoaste.

