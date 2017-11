Alegi numai barbati care se feresc de relatii serioase? Iata de ce

Esti in situatia in care te indragostesti de aceeasi tipologie de barbat dur la infinit? Stai linistita, multe alte femei au aceeasi tendinta. Unele dintre ele cad in aceasta capcana tot timpul, altele uneori. Te simti dezorientata si parca te bantuie acelasi tip sub alta infatisare. Cum este el? Este rece si direct si mai ales indisponibil din punct de vedere emotional.

Iti doresti fior si emotie. Vrei o relatie care sa implice ceva mai mult decat sex si intalniri seci. Totusi, parca esti blocata intr-o gaura neagra si te intorci mereu la acelasi sfarsit tragic. Nu poate sa fie ceva de lunga durata. Ori pleaca el, ori cedezi tu. Stai si te intrebi de ce alegi mereu barbati care nu reusesc sa puna suflet si sunt indisponibili din punct de vedere emotional.

Uite 5 motive atipice pentru care faci mereu acest lucru:

1. Nu vrei sa fii vulnerabila

A te indragosti de un barbat care nu implica emotie intr-o relatie te fereste pe tine de complicatii. Nu va incerca sa te cucereasca si nu iti va castiga inima. Desi nu ai realizat pana acum este lucru, tu ai stiut intotdeauna de la inceput ca acea relatia nu poate functiona.

Si atunci? Ce rost mai are sa te implici in ceva sortit esecului din start? Poate faci acest lucru pentru ca ai fost ranita in trecut si nu iti doresti sa se repete istoria. Sau poate te minti pe tine ca nu vrei ceva serios si iti doresti doar o un partener de distractie. Sau pur si simplu nu iti surade ideea de a cauta suport emotional in ceilalti. Oricare ar fi motivatia ta, concluzia este aceeasi: a te indragosti de un barbat care nu este dispus sa puna sentimente tocmai pentru a evita sa fii vulnerabila nu inseamna decat ca si tu esti indisponibila din punct de vedere emotional.

2. Tatal tau era indisponibil din punct de vedere emotional

Stim cu toatele abordarea psihanalitica potrivit careia suntem atrase de barbatii care seamana cu tatal nostru. Nu este cazul deseori. Totusi, gandeste-te mai bine. Nu se poate sa ramai indiferenta tipului de comportament emotional cu care ai fost obisnuita. Daca ai crescut cu un tata rece, care nu te alinta, nu isi manifesta emotiile si nu era acolo atunci cand aveai nevoie de suport afectiv, cel mai probabil acest lucru iti creeaza o predispozitie catre barbati de acelasi tip. Te-ai obisnuit sa iti oferi satisfactiile emotionale de care ai nevoie singura sau sa le primesti de partea feminina si atunci nu cauti aceasta calitate la barbati. Doar ca incepi sa simti ca ceva nu este asa cum trebuie…

3. Inconstient crezi ca nu meriti ca el sa se implice afectiv

Unele femei pur si simplu nu se simt pregatite pentru implicarea emotionala si intimitatea care vin o data cu dragostea adevarata. Si poate acesta este si cazul tau… Simti ca nu ti se cuvine atat de multa atentie sau dimpotriva, nu o cauti. Ei bine, nu uita ca atragi ceea ce simti. Astfel, vei alege parteneri care nu iti pot oferi dragostea si atentia de care ai nevoie in realitate pentru ca te incapatanezi si nu iti recunosti tie acest lucru. Sau poti fi cazul acela in care pur si simplu ai probleme cu stima de sine si te implici in relatii care nu fac decat sa iti confirme asta. O relatie predictibila te mentine in zona ta de siguranta. Atat timp cat vei crede ca meriti atat, atunci atat vei primi. Invata sa ai incredere in tine si sa iti asumi riscuri.

4. Crezi ca barbatii inteligenti nu sunt si sensibili

Cred ca toate ne dorim langa noi un partener inteligent si care sa ne stimuleze din punct de vedere intelectual. Aici intervine problema. Esti dispusa sa renunti la implicarea emotionala atunci cand ai de a face cu un astfel de barbat si asta pentru ca esti convinsa ca nu le poate avea pe amandoua. Asta pentru ca, spui tu, un barbat cu o gandire stiintifica nu poate sa manifeste un lucru atat de impalbabil precum emotia. Nu uita ca pana si fizica moderna vorbeste despre energie si constiinta! Si mai lasa deoparte stereotipul “nu exista barbatul ideal: frumos, destept si devreme acasa! Cine spune asta? Tu esti dovada vie ca se poate! Nu ajunge la compromisuri care iti calca peste propriile valori si dorinte.

5. Alegi siguranta in locul sentimentelor

Unele femei aleg pur si simplu siguranta in locul unei conexiuni emotionale puternice cu partenerul. Este stiut ca siguranta este esentiala pentru o femeie, dar de ce sa te limitezi doar la acest aspect? Si mai ales, de ce renunti la emotie in favoarea confortului, desi ti-o doresti? De cate ori nu te-ai surprins analizand barbatul de langa tine si gandindu-te ce probabilitati sunt ca el sa iti ofere o viata frumoasa si linistita… Siguranta financiara este unul din acele lucruri care pot face din el un posibil partener. Si pentru femei face parte din gene sa caute siguranta de orice tip, nu este cazul sa ne consideram materialiste atat timp exista realism in evaluarea criteriului economic.

Nu zice nimeni ca este rau sa apreciezi potentialul unui barbat si daca ceea ce este el coincide cu ceea ce iti doresti tu de la viata. Chiar este recomandat sa faci asta! Dar nu transforma acest lucru intr-un criteriu suprem care te face sa minimizezi componenta afectiva. Poti alege acei barbati care se ataseaza emotional si au potential si pe alte planuri. Trebuie sa stii ce iti doresti cu adevarat de la barbatul de langa tine. Daca unul din aceste lucruri este iubirea, ai face bine sa nu mai subapreciezi lipsa ei!

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Instagram