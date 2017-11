Kim Kardashian, Rihanna si alte vedete o apara pe Cyntoia Brown, condamnata pentru crima

Daca nu ai auzit pana acum numele Cyntoia Brwon, pregateste-te sa il auzi de acum incolo, pentru ca viata fetei a devenit subiectul unui scandal international. Dar si al unui documentar, numit “Me Facing Life: Cyntoia’s Story”.

Iata, pe scurt, povestea ei. Cyntoia Brown a fost condamnata, la varsta de 16 ani, pentru ca l-a omorat pe Johnny Allen. Dar Brown fusese fortata sa se prostitueze de la o varsta frageda (asta dupa ce a avut o copilarie extrem de traumatizanta). Cyntoia Brown s-a nascut in 1988 si a fost data spre adoptie la varsta de doi ani. Mama ei, Georgina Mitchell, a consumat alcool in timpul sarcinii si a utilizat cocaina crack cand Cyntoia avea doar 8 luni. Fata a fost adoptata apoi de Ellenette Brown, care i-a oferit, pentru o perioada, un mediu stabil.

Insa, in 2004, Cyntoia fugise deja de acasa, iar pana la 16 ani experientele ei includeau mai multe violuri, batai si consum de droguri. Cyntoia Brown a fost abuzata fizic si sexual de un traficant de fiinte umane poreclit Kut-throat, care a fortat-o sa se prostitueze. In cele din urma, Cyntoia a fost luata acasa de un agent imobiliar pentru a presta servicii sexuale. Mai tarziu, Cyntoia a declarat, in timpul procesului, ca a fost violata timp de cateva saptamani de acesta si ca consumase droguri. Ajunsa in casa lui Allen, ea a vazut ca acesta detinea multe arme si s-a temut pentru viata ei. Acesta a fost motivul pentru care l-a impuscat pe Allen. Desi ea a declarat ca a actionat in legitima aparare, a fost judecata ca adult si condamnata de crima de gradul 1, cu posibilitatea de a fi audiata pentru eliberare pentru buna purtare cand va implini 69 de ani.

Desi a trecut deja ceva timp de la condamnarea ei, recent din ce in ce mai multe celebritati au inceput sa fie preocupate de Cyntoia Brown.

Rihanna a facut o postare pe Instagram, spunand “am schimbat cumva definitia justitiei?? Pentru ca… ceva este cumplit de in neregula cu un sistem care ii apara pe violatori, in timp ce victimele sunt condamnate pe viata! Toti cei care sunteti responsabili pentru condamnarea acestei fete, sper ca nu aveti copii, pentru ca aceasta ar putea fi fiica voastra, pedepsita dupa ce a fost pedepsita deja. #FREECYNTOIABROWN #HowManyMore”

Mai tarziu, Kim Kardashian a scris pe Twitter: “Sistemul a esuat. Mi se rupe sufletul sa vad o tanara fata traficata care, cand are curajul sa lupte, este intemnitata pe viata! Trebuie sa facem mai bine si trebuie sa facem ce e corect. Mi-am sunat ieri avocatii sa vedem ce putem face in legatura cu asta.”

Cyntoia Brown are acum 29 de ani si a petrecut deja mai mult de un deceniu in inchisoare. Intre timp, avocatul ei a declarat pentru NBC ca este uimit de sustinerea pe care celebritatile o arata femeii. “Este important nu doar pentru Cyntoia, ci pentru intreaga cauza a traficului sexual, a sclaviei sexuale si a justitiei pentru minori”. El a anuntat ca echipa de avocati se pregateste pentru reluarea procesului, sperand ca de aceasta data cazul Cyntoiei va fi incadrat la crima de gradul al II-lea, ceea ce ar putea sa ii asigura audiere imediata pentru eliberare pe cautiune.

De altfel, cazuri similare in care a fost invocata legitima aparare constituie multe dintre condamnarile pentru care sunt inchise femei si in Romania. Conform Administratiei Nationale a Penitenciarelor, citata de jurnalista Elena Stancu in materialul Povestea Cristinei, publicat pe platforma teleleu.eu, 70% dintre detinutele din Romania inchise pentru omor se afla acolo pentru ca, dupa ani de abuzuri, l-au ucis pe agresor.

