Cere protectia victimelor violentei sexuale si responsabilizarea agresorilor

Activistii pentru drepturile femeilor cer Ministerului Justitiei, in conformitate cu art. 5 lit (b) din HG 14/2017 privind infiintarea Institutului National de Criminologie, sa elaboreze de urgenta politicile penale si penitenciare care sa raspunda eficient la fenomen si sa asigure atat protectia victimelor violentei sexuale, cat si responsabilizarea agresorilor.

Acestia solicita, prin intermediul unei petitii, Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii si Procurorului General luarea unor masuri ferme, care sa transmita atat autorilor, cat si societatii faptul ca violenta sexuala nu este tolerabila.

De ce este important?

In ultima vreme s-a constatat agravarea fenomenului de violenta sexuala cu victime minore. In ultimele saptamani presa a reflectat un numar alarmant de cazuri de viol, viol in grup si agresiune sexuala, cazuri in care victima este minora. O trasatura ingrijoratoare care accentueaza mai mult caracterul de pericol social al faptei este inregistrarea violului si distribuirea imaginilor pe retelele sociale.

In comunicatele de presa ale DIICOT numai din ultima luna sunt prezentate 8 cazuri ce contin atat violuri impotriva minorilor, cat si pornografie infantila.

Numarul mare de dosare cu fapte de violenta sexuala inregistrate numai in ultima luna la nivelul instantelor din Romania este alarmant. Aceasta nu este nici pe departe dimensiunea corecta, pentru ca dosarele in care sunt implicati minori, precum recentul caz de la Vrancea, nu sunt publice in sistemul ECRIS.

De asemenea ridica un semn de intrebare situatiile in care, in astfel de dosare, suspectii sau inculpatii agresori sexuali sunt judecati in stare de libertate, crescand astfel riscurile la care este expusa victima. Eliberarea acestora, mai ales a celor inregistrati in materialele pornografice, duce la cresterea riscurilor de intimidare a victimei, repetarea faptei, razbunare si, la nivelul societatii, transmite mesajul ca faptele de aceasta natura nu reprezinta un pericol social.

Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), intrata in vigoare in Romania la 1 septembrie 2016, prevede in art. 56, alin. 1, literele a-i si alin. 2 raspunderea statului de a lua masuri in vederea protectiei victimelor, precum si protectiei familiilor lor si a martorilor fata de intimidare, represalii si victimizare repetata si, in mod deosebit, protectia copilului victima caruia “trebuie sa ii fie oferite, daca este cazul, masuri de protectie speciale, luand in considerare cele mai bune interese ale copilului.”

Poti semna si tu petitia si te poti solidariza cu victimele violentei sexuale aici>>> https://campaniamea.de-clic.ro/petitions/cere-protectia-victimelor-violentei-sexuale-si-responsabilizarea-agresorilor

Foto: Shutterstock