IOTA lansează „Clovni” – un nou program de formare artistică dedicat vindecării prin râs, în spitalele din România

IOTA lansează "Clovni" - un nou program de formare artistică dedicat vindecării prin râs, în spitalele din România

Proiectul „Clovni” deschide, în această toamnă, un nou cadru de formare dedicat clovneriei terapeutice – o practică artistică la intersecția dintre artă, empatie și îngrijire emoțională. Proiectul este realizat în parteneriat cu Clovni fără Frontiere Finlanda și este co-finanțat de Fundația Dacia pentru România (FDpR) prin programul de granturi „Mobilitatea contează.”

Inițiativa aduce în atenția publicului o dimensiune mai puțin explorată a artei performative: râsul ca instrument de vindecare emoțională. Într-un context în care spitalele rămân locuri tensionate și impersonale, proiectul „Clovni” propune o intervenție umană prin cultură, umor și prezență.

„Cultura înseamnă mult mai mult decât prezența la spectacole, muzee sau festivaluri – cultura vorbește despre sentimentul de a aparține aceleiași povești și despre construcția unui capital social și profesional. Din nefericire, în România există încă multiple bariere de acces la cultură, cu precădere în comunități rurale sau periferice. Atunci când barierele sunt înlăturate, cultura devine experiență, bucurie împărtășită și o cale spre dezvoltare personală. De aceea, alegem să sprijinim accesul la cultură!

Mobilitatea contează este angajamentul nostru de a transforma lipsa de mobilitate fizică sau socială într-o cheie a dezvoltării, care deschide drumuri către oportunități și independență. Creăm punți între oameni și platforme culturale, pentru ca ei să se poată exprima liber, să descopere noi perspective și să se implice activ în comunitate. Parteneriatul cu IOTA și toți ceilalți parteneri din program ne dă încredere să afirmăm cu tărie că România se mișcă și că fiecare are șansa să-și atingă potențialul maxim”, declară Cătălina Murariu, Director Executiv al Fundației Dacia pentru România.

Un program de formare și intervenție artistică

Proiectul își propune să redefinească rolul artistului în societate și să creeze un model replicabil de prezență artistică activă în comunități vulnerabile, în special în spitalele publice.

Scopul proiectului este de a răspunde unei nevoi acute de suport emoțional și de umanizare a spațiilor medicale, în special pentru copiii internați pe termen lung, care sunt adesea privați de contactul cu jocul și socializarea. Prin intervenții performative directe și personalizate, clovneria terapeutică devine un instrument de incluziune și susținere psihologică, capabil să transforme temporar saloanele și holurile spitalelor în spații de întâlnire, zâmbet și reconectare.

Ateliere de formare cu traineri internaționali

Între 29 octombrie și 16 noiembrie 2025, 25 de artiști și performeri aleși prin open call vor participa la o serie de ateliere intensive de clovnerie terapeutică, coordonate de două formatoare internaționale, membre active Clovni fără Frontiere Finlanda:

Hanna Terävä: clown, artistă de circ și profesoară, absolventă a Danshögskolan și a masterului în clovnerie la Theatre Academy of Stockholm. Din 2009, colaborează cu Clowns Without Borders Finland, realizând intervenții artistice în spitale, centre educaționale și zone vulnerabile.

Iika Hartikainen: artistă de teatru fizic și membră a companiei Theatre Metamorfoosi, specializată în tehnici Lecoq, improvizație și lucrul cu corpul ca mijloc de comunicare empatică.

Atelierele vor combina exerciții de mișcare, jocuri de rol și improvizație, cu un modul psihologic dedicat relației dintre artă și sănătatea emoțională. Participarea este gratuită, pe baza înscrierii în formular. Termenul de înscriere este până pe 20 octombrie 2025, ora 18:00.

De la scenă la spital

La finalul perioadei de formare, 8 participanți vor fi selectați pentru a continua programul prin intervenții directe în spitale (bedside clowning), în echipe de câte doi. Această etapă va fi implementată în parteneriat cu Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” și Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu” din București, care vor facilita accesul echipelor de intervenție începând cu finalul acestui an.

„Între 7 și 11 ani am fost internat deseori cu probleme de astm. Copil fiind, îmi era teamă de clovni, dar stând câte o săptămână în spital, din două în două luni, îmi era mai frică de singurătate, de liniște, de lipsa perspectivei de escapism. În multe țări din Europa, clovneria terapeutică este o artă comunitară extrem de prezentă. Într-o Românie a tăierilor de fonduri și a lipsei de empatie față de pacient, propunem această explorare educațională, ce continuă în mod natural inițiative pornite în trecut de predecesorii noștri, precum UNITER (cu programul CliniClowns) sau Teatrul Masca, pentru a susține și a demonstra cum arta își face loc acolo unde statul sau cetățenii nu mai au cum să acționeze”, declară Alexandru Ivănoiu, producătorul proiectului.

Ulterior intervențiilor din spitale, organizatorii vor disemina rezultatele proiectului prin intermediul unor producții artistice de teatru și film, ce vor fi lansate în primăvara anului 2026, alături de concluzii sociologice și psihologice, cu privire la rolul benefic al artei și umorului în procesul de vindecare la copii și adulți.

Despre IOTA

IOTA este o organizație culturală fondată în 2021 care aduce arta mai aproape de comunitate și explorează relația dintre cultură, spațiu public și participare. Misiunea organizației s-a concentrat pe promovarea artiștilor emergenți și interogarea continuă a relației spectator – produs cultural. În proiectele derulate până în prezent, IOTA a adus împreună artiști diferiți (teatrali, plastici, compozitori și sound designeri), experți din agenții de publicitate și specialiști ai ONG-urilor din mediul social.

Despre Fundația Dacia pentru România

Fundația Dacia pentru România (FDpR) este o organizație non-profit autonomă, sponsorizată de Automobile Dacia, lansată în aprilie 2025. FDpR inspiră și susține o societate incluzivă, facilitând mobilitatea fizică și socială pentru persoanele care au nevoie de resurse și soluții de mobilitate pentru a-și valorifica potențialul și pentru o mai bună calitate a vieții.

Viziunea Fundației este o Românie care își recunoaște și valorifică potențialul. Pentru a-și onora viziunea, acționează de-a lungul a trei axe prioritare: accesul la educație, la piața muncii și la cultură.

FDpR face mobilitatea posibilă sprijinind organizații și proiecte care au acoperire locală, regională sau națională, care abordează mobilitatea fizică și socială dintr-o perspectivă inovatoare și care au un impact și o relevanță dovedite în comunitățile pe care le deservesc.

Despre Clovni fără Frontiere

Clovni fără frontiere este o organizație internațională care folosește arta clovneriei pentru a oferi sprijin emoțional copiilor și adulților din medii afectate de conflict, criză sau boală, în 15 țări din întreaga lume.

