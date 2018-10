INNA prezintă teaserul albumului „YO”, primul album în limba spaniolă compus integral de artistă

INNA spune povestea acestui album și motivul pentru care a ales să îl compună, cu imagini din videoclipurile pieselor de pe YO' care urmează să fie lansate.

„Sunt INNA și marea mea pasiune este să fac oameni fericiți. Chiar dacă sunt multe forme prin care poți să aduci fericire în viețile lor, eu am ales muzica. De fapt, muzica m-a ales pe mine.

Ca să spun și mai sincer, nu îmi amintesc să mă fi gândit la ceva anume atunci când am început să compun acest album. Dar fiecare lucru, sentiment, gând părea că este deja acolo, în mintea mea, din altă viață, din altă lume.

Cunosc fiecare personaj din poveștile mele. Fiecare sunet îmi amintește de un moment. Vocea mea vorbește despre emoții ascunse.

Chiar acum, sunt gata să îmi dezvălui secretul, la un moment distanță de a-mi îndeplini visul.

YO' este următorul pas în călătoria mea. Un moment atât de important pentru mine, de special. Sunt fericită să îl împărtășesc cu voi”, a spus INNA.

„YO” include 11 piese, fiecare spune povestea unui alt personaj, unei alte trăiri pe care INNA simte că le-a trait în altă viață.

Piesele se numesc RA', Contigo', Iguana', Si, Mama', Sin Ti', Locura', Fuego', Tu Manera', La Vida', Gitana', Te Vas'. Pentru fiecare dintre ele, artista a filmat câte un videoclip cu NGM Creative (Bogdan Păun – regizor și Alex Mureșan – DoP), producție video Loops Production.

Cel mai recent single al INNEI No Help' a atins peste 12 milioane de vizualizări pe YouTube la o lună de la lansare.

De curând, INNA a susținut un turneu în Statele Unite ale Americii și Canada, turneu care a inclus 9 concerte în Montreal, Long Island, Washington DC, Los Angeles, Seattle, San Francisco, Scottsdale, Miami și Chicago.

Unul dintre single-urile anterioare ale INNEI Yalla' are 300 000 000 de vizualizări, Cola Song' feat. J Balvin peste 200 000 000 vizualizări, la fel și In Your Eyes' feat. Yandel.

INNA este nominalizată la ELLE Style Awards la categoria Best Personal Style și poate fi votată aici.

Prima piesă de pe albumul YO' se va lansa pe 2 noiembrie.

Foto: Instagram

