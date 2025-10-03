Începe Festivalul DIPLOMA Show, ediția a XII-a, la ARCUB – Hanul Gabroveni

Tot ce trebuie să știi despre DIPLOMA Show, care se desfășoară în perioada 3-12 octombrie.

DIPLOMA Show, cel mai mare festival dedicat noii generații de artiști, arhitecți și designeri, un proiect The Institute, prezentat de UniCredit Bank și coprodus de Primăria Municipiului București prin ARCUB, începe astăzi și se desfășoară până pe 12 octombrie 2025 la ARCUB – Hanul Gabroveni (Strada Lipscani 84–90, București).

  • Ajuns la a XII-a ediție, festivalul celebrează creativitatea printr-un mix de expoziții, tururi ghidate, instalații, un târg de artă & design, sesiuni de networking și experiențe dedicate noii generații de absolvenți.
  • Selecția de anul acesta reunește 145 de artiști emergenți de la 17 discipline creative, dintr-un număr de 630 de lucrări înscrise, un record în istoria evenimentului.
  • Vernisajul festivalului DIPLOMA Show 2025 are loc pe 3 octombrie, de la ora 19. Expoziția centrală poate fi vizitată zilnic, între orele 12:00 și 22:00.

„DIPLOMA Show reprezintă mai mult decât un rezervor excepțional de tineri talentați pentru comunitatea The Institute; este mai mult decât o resursă relevantă pentru profesioniștii consacrați din domeniile artei, arhitecturii și designului. Festivalul funcționează ca o platformă deschisă, care poate fi valorificată de proiecte și organizații aflate în căutare de noi voci creative – de la târguri de artă și spații expoziționale, până la bienale sau fashion week-uri.

Le mulțumim tuturor partenerilor, colaboratorilor și susținătorilor care contribuie la facilitarea debutului profesional al unor tineri creatori remarcabili, care caută scene culturale și creative unde își pot consolida parcursul profesional”, declară Andrei Borțun, CEO The Institute.

Acces & tururi ghidate la DIPLOMA Show 2025

Pentru prima dată la DIPLOMA Show, vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate, concepute de curatoarele Cristina Bută și Catrinel Rădoi, pentru a oferi o experiență mai amplă și personalizată, care are rolul de a introduce publicul în universul creativ al artiștilor emergenți.

Biletele la DIPLOMA Show 2025 sunt disponibile pe: bilete.diplomafestival.ro. Prețul unui bilet cu acces general este de 50 de lei (TVA inclus), iar prețul biletului care include și turul ghidat este de 120 de lei (TVA inclus). Elevii, studenții, pensionarii și persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit, datorită susținerii UniCredit Bank. Posesorii de carduri UniCredit beneficiază de 50% reducere.

Program extins & evenimente speciale

Pe lângă expoziția propriu-zisă, pe parcursul celor 10 zile de festival, vor avea loc o serie de evenimente, menite să încurajeze dialogul și schimbul de idei între noua generație de creatori și publicul larg. Programul include întâlniri cu expozanții, târgul de artă și design Hot Lagoon (în perioada 11-12 octombrie la Apollo111, între orele 12:00-21:00), momente de socializare și petreceri cu DJ seturi live, dar și alte contexte dedicate comunităților creative. În data de 10 octombrie, de la ora 19:00, are loc o întâlnire informală care va aduce împreună absolvenți, specialiști ai industriei, reprezentanți ai mediului cultural și antreprenori din industrii creative. Scopul întâlnirii este de a genera un dialog deschis, schimb de idei și know-how, un prim pas în formarea unor conexiuni relevante pentru viitoarele cariere ale tinerilor creatori.

„Locuri de stat, locuri de start” – UniCredit Bank

Un spațiu de întâlnire și dialog pentru studenți, conceput de arhitectii Cristian Matei, Alexandra Muller și Justin Baroncea, care funcționează ca loc de relaxare, socializare și descoperire. Instalația reflectă misiunea UniCredit Bank de a sprijini educația și de a investi în viitorul creativ al tinerei generații.

De asemenea, împreună cu UniCredit Bank, un traseu de 5 totemuri va conecta ARCUB – Hanul Gabroveni de principalele universități partenere. Totemurile funcționează ca repere urbane și locuri de întâlnire, creând o punte vizibilă între spațiul festivalului și centrele educaționale.

  • Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
  • Universitatea Națională de Arte București
  • Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
  • Universitatea București

„An de an, UniCredit Bank se bucură să fie alături de Diploma și să susțină industriile creative, un angajament important pentru noi. Odată cu „Locuri de stat, locuri de start”, ne dorim să aducem și mai aproape comunitatea DIPLOMA de studenți, oferindu-le spații de socializare și inspirație. Sperăm ca aceste locuri să devină repere simbolice pentru începuturi – discuții, proiecte și prietenii – și un mod de a sprijini curajul și potențialul celor aflați la început de drum. Pentru noi, a investi în tineri și educație înseamnă să oferim instrumentele și mediul potrivit ca ideile lor să prindă viață. Faptul că parteneriatul cu DIPLOMA durează deja de 12 ani ne arată că atunci când rămâi constant alături de comunități, impactul devine vizibil”, a spus Anca Ungureanu, directoare Identitate și Comunicare UniCredit Bank.

Expoziția capsulă „Once in a Moment” – presented by IQOS

Expoziția „Once in a Moment” își are nucleul în dipticul Day Song & Night Song de Roman Tolici, conceput în cadrul proiectului Enjoy the Unexpected by IQOS. Lucrările inserează prezentul într-o zonă a transformării radicale, marcând pragul fragil dintre zi și noapte. Acest ax vizual și conceptual devine matricea curatorială a expoziției, ordonând dialogul dintre generații. Astfel, reunește cinci artiști emergenți – Iulia Hlilhor, Dávid Miholcsa, Cristina Bîrlădeanu, Mihai Smeu, Laszlo Forray, invitați de Roman Tolici să exploreze teme ale memoriei, identității și percepțiilor colective într-o capsulă curatorială comună. Prin perspective diferite, aceștia adaugă profunzime dialogului inițiat de lucrările „Day Song” și „Night Song”, transformând expoziția nu doar într-o reflecție personală asupra trecerii timpului, ci și într-o platformă de afirmare pentru o nouă generație de artiști și într-o expresie a viziunii IQOS de a celebra inovația, diversitatea și curajul de a privi dincolo de convențional. Atmosfera vizuală este completată de universul sonor al artistului Mischa Blanos.

Proiect educațional NEPI Rockcastle– Made to Mentor

Parteneriatul dintre DIPLOMA Show și NEPI Rockcastle ajunge anul acesta la cea de-a doua ediție, continuând inițiativa de a conecta tinerii creatori cu profesioniști consacrați din industriile creative. În 2024, colaborarea s-a materializat prin DIPLOMA Grow, masterclass-uri dedicate dezvoltării profesionale, unde participanții au descoperit perspective valoroase despre carieră, sustenabilitate și rolul designerilor în comunitate.

În 2025, proiectul se dezvoltă prin Made to Mentor, un program educațional care creează o punte între tinerii designeri expuși la DIPLOMA Show și profesioniști din industriile creative. Realizat sub forma unei serii de întâlniri de mentorat, în Promenada Mall, proiectul aduce în prim-plan dialoguri autentice despre experiență, know-how și parcurs profesional, devenind un context relevant de mentorat și transfer de cunoștințe între generații.

Hot Spots în Centrul Vechi

În cadrul DIPLOMA Show 2025, centrul vechi al Bucureștiului se transformă într-un circuit de hot spots creativ-culturale, unde frânturi din lucrările absolvenților sunt expuse în cinci spații partenere. Publicul este invitat să descopere arta pas cu pas, explorând centrul istoric ca pe un muzeu alternativ. La Cărturești Carusel sunt expuse două lucrări de artă murală realizate de Matei Pericleanu, la Galeria 15 Design, unde este expusă o creație  a designerului Robert Roca și, cu sprijinul Federației Industriei Hoteliere din România, în 3 hoteluri din proximitatea expoziției centrale: Hilton Garden Inn Bucharest Old Town (Strada Doamnei, nr 12), Europa Royale Bucharest (Strada Franceză, nr. 60) și Grand Hotel Continental (Calea Victoriei 56), cu capsule de design vestimentar ale tinerilor Vlad Tălmaciu, Steven Steven și Flavius Stângaciu.

Circuitul, deschis între 25 septembrie și 12 octombrie, transformă centrul istoric într-un muzeu alternativ, accesibil gratuit publicului.

„Fii the Main Character” – Concurs dedicat noii generații de designeri, care oferă vizibilitate și oportunități de integrare în rețelele internaționale de modă și design.

Împreună cu Zalando, DIPLOMA lansează concursul de stil „Fii the Main Character”, o invitație deschisă la nivel național pentru toți pasionații de modă din România. Participanții sunt provocați să intre în lumina reflectoarelor și să împărtășească pe platforma Instagram ținutele lor de toamnă care îi fac să se simtă vedetele propriei povești. Autorii celor mai originale și îndrăznețe look-uri, selectați de un juriu format din Alina Gavrilă Borțun (Director de Creație Gavrilă&Asociații și Gavrilă Fashion Tellers), Kayla Parker (Style Creator Programme Manager, Zalando) și Dana Rogoz (Actriță și Creatoare de Conținut), vor fi recompensați cu premii exclusive, printre care o invitație de a se alătura Zalando Style Creator Program și vouchere Zalando.

Mai multe informații despre programul complet al festivalului și accesul publicului sunt disponibile  pe paginile de social media de aici și aici sau pe site-ul evenimentului, aici.

Foto: Mihai Ciobanu

