Gala Met 2018: Tot ce trebuie să știi despre cel mai exclusivist eveniment fashion al anului

Supranumită și „oscarurile fashion”, Gala Met este una dintre cele mai importante seri pentru orice celebritate! Gala Met 2018 se anunță a fi, la fel ca în fiecare an, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale industriei fashion și nu numai. Iată, așadar, tot ce trebuie să știi despre faimoasa gală, care va avea loc foarte curând.

Când și unde?

Gala Met are loc, așa cum îi spune și numele, la muzeul Metropolitan din New York. Deși este organizat, în mod obișnuit, în prima luni a lui mai, anul acesta evenimentul va avea loc un pic mai târziu, pe 7 mai.

Care este tema din acest an?

Tema din acest an este o provocare însă, în același timp, una deosebit de ofertantă: conexiunea dintre modă și religie. Tema este, în mod tradițional, aceeași cu cea a expoziției de la Institutul de Costume (care face parte din Met) din acel an. Anul acesta, expoziția se intitulează „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.

De-abia așteptăm să vedem cum vor reintrepreta vedetele și designerii care le vor crea costumele tema din acest an, respectiv dialogul dintre modă și arta religioasă!

Cine găzduiește gala din acest an?

În mod evident, Anna Wintour este primul nume de pe lista organizatorilor și a gazdelor. Cu toate acestea, anul acesta, ei i se vor alătura Amal Clooney, Rihanna și Donatella Versace.

Cât costă biletele?

Prețurile biletelor de anul acesta nu au fost încă date publicității, însă anul trecut un bilet a costat între 30.000 și 275.000 de dolari. Evenimentul este, însă, unul caritabil, așa că banii sunt direcționați către Institutul de Costume. Multe dintre celebrități nu plătesc biletele, fiind invitate de designerii ale căror creații le poartă, pe locurile de la mesele lor.

Ce vedete vom vedea pe covorul roșu anul acesta?

Lista de invitați a Galei Met este una deosebit de exclusivistă – de aceea, numărul ajunge undeva pe la maxim 700 de oaspeți. Anul trecut, pe covorul roșu au pășit personalități din industria filmului, a muzicii și, bineînțeles, a modei, precum Selena Gomez, Jennifer Lopez sau Blake Lively.

Ce vor purta ele?

Cum am spus și mai sus, ținutele de anul acesta ale participanților vor trebui să respecte tema expoziției, adică legătura dintre modă și religie. Ne așteptăm să vedem pe covorul roșu reinterpretări spectaculoase ale acestei teme, inspirate din iconografia religioasă. De obicei, vedetele poartă designeri cu care au deja o relație: precum Jennifer Lawrence cu Dior sau Alicia Vikander cu Louis Vuitton.

Există vreo regulă?

Anna Wintour, redactorul-șef al publicației Vogue, este recunoscută pentru strictețea cu care organizează acest eveniment. Covorul roșu are regula „fara selfie-uri” (la fel ca și Festivalul Cannes de anul acesta) iar întregul eveniment este este „non smoking”. Câteva imagini cu mai multe vedete (printre care și Dakota Johnson) fumând în baie au stârnit controverse anul trecut. De asemenea, în ceea ce privește mâncarea, bruschetele și pătrunjelul sunt interzise companiei de catering pentru că invitații și-ar putea murdări foarte ușor ținutele.

