Frici pe care le au și bărbații, nu doar femeile, deși nu vor să recunoască

De ce evită bărbații să intre în contact cu propriile frici? În primul rând pentru că de multe ori în spatele fricii se află tristețea și multă durere. E mai facil să fugi de aceste emoții negative, decât să le dai piept. Apoi asumarea aceasta intră în conflict direct cu modelul de masculinitate toxică, unde bărbații sunt duri, puternici și pe ei nu îi afectează nimic. Ironic, un bărbat vulnerabil și care își vede și înfruntă temerile nu este slab sau laș. Ci, dimpotrivă, foarte curajos.

Frica de respingere

Chiar și un bărbat foarte atractiv fizic, inteligent, cu umor, care aparent ar avea mare succes la femei poate avea teamă de respingere. De aceea are nevoie de multiple confirmări înainte să facă un pas către tine. Adiacent teama de abandon, că îl vei părăsi, implică episoade de control, gelozie sau chiar retragere de parcă nu ar mai simți nimic pentru tine. Inconștient încearcă să te pedepsească, să îi împărtășești și tu durerea. Ignorarea, tratamentul tăcerii, acte care te-ar putea răni sunt folosite în acest scop.

Teama că nu va fi un părinte sau un partener bun…

… lovește și bărbații, nu doar femeile. Asta are în spate un istoric familial tulbure, iar lui îi este frică să nu recreeze scenariul pus în scenă de unul dintre părinții săi, de regulă tatăl. Acesta poate era violent, i-a părăsit când erau mici, mama sa nu se putea baza pe el, era iresponsabil, îi punea în pericol etc. Și, indiferent cât de grozav este el, bărbatul nu se vede așa. Nu se consideră suficient de bun pentru tine, că ceva este în neregulă cu el, îi lipsesc anumite elemente. Are frica de a nu fi acceptat așa cum este el ca întreg. Cu bune, cu rele, cu plăcerile lui vinovate, cu familia din care provine, statutul său social și financiar. În final vorbim de o deficiență, nu în accepțiunea obișnuită, la nivel fizic.

Frica de angajament

Da, ideea de relație pur și simplu îl sufocă. Iar studiile spun că bărbații cu teamă profundă de angajament pot prezenta și claustrofobie – teama de spațiile închise. Ca o confirmare inconștientă a fricii, acest tip de bărbat de cele mai multe ori ajunge în relație cu o femeie cu stil de atașament anxios. Ea nu îi gestionează prea bine perioadele de distanțare, astfel încât vine peste el ca un buldozer, și, implicit, îi validează ideea că o relație de cuplu e sufocantă.

Frica de a fi slab în pat

Vei spune că e o teamă clasică, că și femeile o au. Da, însă pentru bărbați sexualitatea este validarea masculinității, bunul lor cel mai de preț. Iar tocmai din dorința de a performa, a impresiona, ajung să dezvolte anxietate de performanță la nivel de așternut.

Teama de singurătate

Îi împinge în relații de compromis, complezență, unde nu se simt cu adevărat împliniți și fericiți. Dar își spun că măcar sunt cu cineva, nu singuri. Aceeași teamă îi menține și în relații toxice, care le fac rău, sau sunt încheiate emoțional de mult.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro