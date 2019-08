Filmele toamnei 2019, despre care toată lumea va vorbi

Filmele toamnei 2019 sunt un mix între acțiune, comedii, drame, animații simpatice și nelipsitele pelicule cu eroi mai mult sau mai puțin previzibili.

IT: Chapter Two (IT: Capitolul doi)

Au trecut 27 de ani de la aventurile terifiante din primul film, iar copiii din orășelul terorizat de clovnul Pennywise au crescut, s-au mutat și au încercat să depășească coșmarul pe care l-au trăit. Un telefon devastator îi aduce însă înapoi pentru o reuniunie deloc dorită. Din distribuție fac parte James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone, Andy Bean și Bill Skarsgård.

Premiera: 6 septembrie

The Goldfinch (The Goldfinch: Iluzia Libertății)

Filmul este o o ecranizare a romanului bestseller „Sticletele”, scris de Donna Tartt, care a câștigat premiul Pulitzer și medalia de excelență Andrew Carnegie pentru ficțiune. După ce mama lui moare în urma unui atentat cu bombă din Muzeul de Artă Metropolitan, viața lui Theodore „Theo” Decker se schimbă radical. În timpul confuziei creată din cauza tragediei, el fură o neprețuită operă de artă, un tablou uimitor cu o pasăre legată de cușca sa… capodopera „Sticletele”.

Premiera: 13 septembrie

La Gomera

Filmul regizat de Corneliu Porumboiu și cu Vlad Ivanov în rol principal, a avut premiera mondială la Festivalul de la Cannes, iar din distribuție mai fac parte Catrinel Marlon (Menghia), Rodica Lazăr, Sabin Țambrea, Julieta Szönyi, George Piștereanu, István Teglas, Agustí Villaronga, Cristóbal Pinto şi Antonio Buíl. Vlad Ivanov este Cristi, un poliţist român corupt implicat într-o afacere de 30 de milioane de euro cu mafia. El ajunge în insula La Gomera (Spania) pentru a învăţa „El Silbo”, un limbaj fluierat folosit de localnici. Limbajul codat îl va ajuta să-l elibereze pe Zsolt (Țambrea), un traficant aflat în arest la Bucureşti şi singurul din bandă care ştie unde sunt ascunşi banii.

Premiera: 13 septembrie

Downton Abbey

Filmul care are la bază celebrul serial britanic cu același nume ajunge pe marile ecrane în această toamnă, fiind îndelung așteptat de fanii producției TV. Acțiunea se petrece pe domeniul fictiv Downton Abbey, în vila din ținutul Yorkshire a Contelui și Contesei de Grantham și urmărește viața aristocratică a familiei Crawley și a servitorilor săi în timpul domniei regelui George al V-lea.

Premiera: 13 septembrie

Filmele toamnei 2019: Ad Astra

Brad Pitt interpretează rolul inginerului spațial Roy McBride care pornește într-o expediţie la marginile sistemului nostru solar, pentru a da de urma tatălui său, Clifford McBride (Tommy Lee Jones). Acesta a dispărut într-o misiune pentru descoperirea vieţii extraterestre lângă Neptun. În drumul său, îi sunt dezvăluite informații secrete, ce pun într-o nouă lumină existența oamenilor și locul nostru în Univers.

Premiera: 20 septembrie

Hustlers (Hustlers: Striptease pe Wall Street)

Filmul are o distribuție feminină impresionantă: Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles, Lili Reinhart, Cardi B, Keke Palmer, Lizzo, Madeline Brewer. Pelicula este inspirată dintr-un articol publicat în revista New York Magazine care a devenit viral în 2016. Este vorba de un grup de foste stripperițe care se ambiționează să se îmbogățească, folosind însă metode mai puțin ortodoxe… își jefuiesc foștii clienți.

Premiera: 27 septembrie

Filmele toamnei 2019: Joker

Joaquin Phoenix îl interpretează pe maleficul Joker în acest film regizat de Todd Phillips și din distribuția căruia mai face parte și legendarul Robert De Niro. Este povestea unui actor de comedie ratat, care înnebunește și devine un psihopat și un criminal.

Premiera: 4 octombrie

Maleficent: Mistress of Evil (Maleficent: Suverana Răului)

Maleficent: Mistress of All Evil este un sequel al peliculei din 2014 care s-a bucurat de un larg succes și, după ce am urmărit trailer-ul, putem spune că ne așteaptă în cinematografe o aventură palpitantă. Angelina Jolie revine în rolul personajului principal Maleficent și i se alătură din nou Elle Fanning în rolul Prințesei Aurora. În film mai joacă și Michelle Pfeiffer în rolul Reginei Ingrith⁠, viitoarea soacră a Aurorei, care își dorește cu înverșunare unirea celor două regate, dar și Chiwetel Ejiofor, Lesley Manville și Ed Skrein.

Premiera: 18 octombrie

The Addams Family (Familia Addams)

Familia Addams se întoarce pe marile ecrane, dar de această dată sub forma unei animații încântătoare, potrivită pentru toate vârstele. În timp ce pregătesc o mare reuniune de familie, cei patru membri ai familiei Addams descoperă cum liniștea din viața lor este serios afectată de apariția unei gazde de reality show care își dorește un plus de publicitate.

Premiera: 25 octombrie

Where’d You Go Bernadette (Unde ai dispărut, Bernadette?)

Cate Blanchett este protagonista acestei comedii cu accente dramatice și recunoaștem că ne bucurăm mult că avem ocazia să o revedem pe marile ecrane. Ea o interpretează pe Bernadette Fox, o femeie deosebit de nevrotică, care dispare fără urmă. Bee, fiica ei de 15 ani, pornește cu tenacitate în căutarea ei, iar, pe parcurs, adolescenta are ocazia să afle trecutul neliniștit al mamei sale.

Premiera: 25 octombrie

Zombieland: Double Tap (Zombieland: Rundă dublă)

Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin și Emma Stone fac din nou echipă în lupta împotriva zombilor, așa că pregătește-te pentru scene sângeroase, mult umor negru și acțiune din plin. Acum ei se confruntă cu un alt gen de zombies, mai evoluați și inteligenți, dar și cu alți supraviețuitori dispuși să facă orice pentru a obține arme și provizii.

Premiera: 25 octombrie

Terminator: Dark Fate (Terminator: Destin întunecat)

Nu se cunosc foarte multe detalii despre acțiunea din cel mai recent film din franciza Terminator cu excepția unui aspect foarte important pentru fanii seriei: Arnold Schwarzenegger și Linda Hamilton revin în rolurile Terminatorului și, respectiv, Sarah Connor. Din distribuția filmului mai fac parte Mackenzie Davis și Edward Furlong, cel care în Terminator 2, pelicula din 1991, l-a interpretat pe John Connor.

Premiera: 1 noiembrie

Filmele toamnei 2019: Last Christmas

Emilia Clarkle, starul din serialul Game of Thrones, joacă în această comedie romantică alături de carismaticul Henry Golding, care s-a remarcat prin rolul din pelicula de succes Crazy Rich Asians. Ea este Kate, o tânără care pare predispusă la a lua decizii cât mai proaste, cea mai recentă fiind acceptarea jobului de spiriduș al lui Moș Crăciun în cadrul unui mare magazin. Totuși, aici îl va cunoaște pe Tom, de care se îndrăgostește, însă lucrurile care par prea bune pentru a fi reale, de obicei, chiar nu sunt.

Premiera: 15 noiembrie

Filmele toamnei 2019: Frozen 2

Primul film Frozen a scris istorie în lumea cinematografiei animate și este unul dintre cele mai vizionate filme din istorie. Prin urmare, nivelul de curiozitate cu privire la acțiunea din „Frozen 2” nu poate fi decât unul la cote maxime. Potrivit informațiilor date de Disney, pelicula prezintă aventurile prin care trec Elsa, Anna, Kristoff și Olaf în încercarea de a desluși un mister antic despre regatul lor.

Premiera: 22 noiembrie

Charlie’s Angels (Îngerii lui Charlie)

Îngerii lui Charlie se pregătesc să revină pe marile ecrane într-o nouă versiune ce are la bază popularul serial din anii 70. Regizat de Elizabeth Banks, cea care interpretează rolul lui Bosley, filmul le are ca protagoniste pe Kristen Stewart, Naomi Scott și Ella Balinska, iar distribuția este completată de nume precum Sam Claflin, Noah Centineo și Patrick Stewart. Stewart este Sabrina Wilson, o tănără cu multiple abilităţi, dar şi o petrecăreaţă pe cinste. Scott va fi Elena Houghlin, specialistă în tehnologie, iar Ella Balinska o interpretează pe Jane Kano, fost agent MI6.

Premiera: 29 noiembrie

Filmele toamnei 2019: Knives Out (La cuțite)

Un film cu o distribuție de zile mari: Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Daniel Craig, Toni Collette, Christopher Plummer, Michael Shannon, Don Johnson. Acțiunea filmului se învârte în jurul unei crime a cărei victimă este celebrul scriitor Harlan Thrombey (Christopher Plummer). Detectivul Benoit Blanc (Daniel Craig) este însărcinat cu rezolvarea cazului, însă disfuncționala familie a lui Harlan și angajații acestuia nu par deloc doritori să ajute la identificarea criminalului.

Premiera: 29 noiembrie

Citește și:

10 dintre cele mai triste filme din toate timpurile

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro