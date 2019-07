10 dintre cele mai triste filme din toate timpurile

Ce ar fi, oare, viața noastră fără puțină dramă? Am construi relații mai sustenabile? Am scăpa de stres? Poate de tristețe? Nu putem răspunde la aceste întrebări pentru că, în fiecare dintre noi, există acel colț care se hrănește cu dramatismul zilelor cotidiene.

Știi acel sentiment când parcă te cufunzi într-o stare de tristețe, dar, de fapt, nu s-a întâmplat nimic grav în viața ta, care chiar să justifice emoția? Și noi! Iar în acele momente vrem să ne strecurăm în pat și să vedem un film care ne împărtășește starea de spirit. Așa că, iată care sunt propunerile noastre pentru acele zile în care vrei să dai piept cu emoțiile:

One Day

Emma (Anne Hathaway) și Dexter (Jim Sturgess) se cunosc din facultate, iar timp de două decenii au decis să se întâlnească într-o zi anume, în fiecare an. Timpul îi va găsi în situații diferite, viața li se va schimba considerabil odată cu trecerea anilor, însă, cumva, își vor da seama că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Lion

Lion spune povestea unui băiat indian care, odată separat de familia lui și adoptat de un cuplu din Australia, pleacă în căutarea rudelor demult pierdute. Filmul oferă o mulțime de situații sensibile și te provoacă să reflectezi un pic la tot ceea ce este, de fapt, important în viață.

Call Me By Your Name

Call Me By Your Name este, prin definiție, un film sensibil. O poveste romantică dintre doi tineri devine, în scurt timp, acea dragoste după care tânjim cu toții – pasională, și totuși infantilă. Deși n-am spune despre sfârșit că este tocmai imprevizibil, având în vedere perioada în care se desfășoară acțiunea, are doza necesară de realitate care nu îl transformă într-un basm. Merită, cu siguranță, văzut și revăzut.

The Way We Were

Dacă ești fan Sex and the City, cu siguranță îți amintești episodul în care Mr. Big se căsătorește cu Natasha, iar Carrie se află într-un bar cu Miranda, Charlotte și Samantha. În timp ce acestea încearcă să o consoleze pe Carrie, Charlotte îi amintește de filmul The Way We Were, ce are o poveste asemănătoare cu relația dintre ea și Mr. Big. La un moment dat, alăturându-se și Miranda, încep toate trei să cânte melodia de pe coloana sonoră a filmului, iar Samantha le privește nedumerită.

Ei bine, Barbra Streisand și Robert Redford, actorii care joacă în rolurile principale din film, au o chimie incontestabilă, însă oricât de mult încearcă, nu reușesc să rămână împreună.

Atonement

Un film cu adevărat impresionant, despre o tânără care comite o greșeală imensă, ce nu îi va ruina doar viața, ci va afecta și alte două persoane nevinovate. Nu vom divulga prea multe detalii, trebuie să urmăriți îndeaproape desfășurarea acțiunii. Și nu uitați de șervețele.

Steel Magnolias

O cosmeticiană ajunge într-un mic oraș din Louisiana și se angajează la un salon de frumusețe. Aici, întâlnește un grup de prietene în care se integrează imediat. Te întrebi ce ar putea fi trist în această poveste? Una dintre prietene își va pierde viața în urma ignorării sfatului medicului de a nu încerca să facă un copil, iar consecințele sunt mai mult decât vizibile.

A Song to Remember

Acest film a fost realizat în 1945, ceea ce înseamnă că poți păși în vechiul Hollywood cu lacrimile în ochi. Relația lui Frédéric Chopin cu scriitoarea de origine franceză Goerge Sand te va surprinde și te va înduioșa.

Brokeback Mountain

Este o poveste despre putere, secrete, pierdere și dragoste – cu alte cuvinte, furtuna perfectă în care să te regăsești plângând. Doi cowboy formează o legătură puternică după ce petrec mai mult timp împreună, însă trăiesc o poveste interzisă, al cărei sfârșit știu că nu va fi favorabil.

My Girl

Chiar dacă nu ești un copil în anii ’90, Macauley Culkin interpretează rolul unui băiețel adorabil care se confruntă cu o situație tragică. Vada Sultenfuss (Anna Chlumsky) este inteligentă și energică, dar după ce Shelly (Jamie Lee Curtis) intră în viața ei, totul capătă un alt sens.

Legends of the Fall

Acțiunea din Legends of the Fall se petrece la începutul anilor 1900 și urmărește povestea a trei frați care locuiesc împreună cu tatăl lor, în Montana. La ce ar trebui să te aștepți? Ei bine, îți spunem doar că nu-ți va ajunge un singur pachet de șervețele. Inimi frânte, decese imprevizibile și momente cu adevărat sensibile.

Foto: PR

