Filme biografice cunoscute, care nu seamănă deloc cu poveștile reale

Povești duse la extrem, actori care își iau rolul poate mult prea în serios, toate aceste lucruri au rolul de a face povestea din spatele filmului cât mai interesantă.

Acest lucru se întâmplă și cu filmele biografice, în care sunt relatate povești de viață, poate unele dintre ele chiar cutremurătoare și care te vor face să îți schimbi complet felul în care vezi viața.



Iată care este selecția noastră a filmelor care nu seamănă cu povestea reală:

Green Book

Green Book prezintă o poveste de prietenie impresionantă dintre un pianist de culoare și un tip de origine italiană. Atunci când a apărut, filmul a stârnit nenumărate controverse datorită diferenței dintre cei doi, dar și din cauza rasismului și prejudecăților prezente.

The theory of everything

Stephen Hawking a fost cu adevărat un geniu care a schimbat modul de a privi lucrurile pentru foarte mulți oameni. Spiritul tău vizionar a reușit să inspire milioane de oameni. Filmul are la bază jurnalul lui Jane Hawking, prima soție a lui Stephen, însă din cadrul acestuia au fost scoase destul de multe elemente. Dacă în film Stephen nu este afectat de faptul că este faimos, Jane îl descrie având o personalitate extrem de puternică.

Patch Adams

În mod cert, Robin Williams a iubit să fie în centrul atenției, și implicit să joace în nenumărate filme, mai ales de comedie. În filmul Patch Adams, personajul pe care acesta îl interpretează este cu mult mai complex față de cum este el în realitate.

The Imitation Game

Inteligența artificială este cea care îl definește pe Alan Turing, cel ale cărui teorii stau la baza filmului The Imitation Game. A fost un matematician în adevăratul sens al cuvântului și a influențat destul de multe teorii. Viața lui personală care a fost descoperită s-a produs mai mult pentru a determina intrigă în film.

12 Years a Slave

Benedict Cumberbatch, cel care interpretează rolul lui William Ford în filmul 12 Years a Slave, este portretizat drept o persoană calmă, liniștită, căreia îi pasă de cei din jur. În contradictoriu cu el, personajul lui Michael Fassbender a fost cu mult mai rău în viața reală.

The Untouchables

Filmul The Untouchables prezintă povestea lui Eliot Ness și a echipei sale care încearcă să doboare clanul lui Alphonse Gabriel Capone, cunoscut și sub numele de Al Capone. Un lucru interesant este faptul că scena în care Al Capone îl lovește cu o bâtă pe un alt personaj nu a avut loc loc în realitate.

J. Edgar

Rolul lui J. Edgar Hoover este interpretat de nimeni altul decât Leonardo DiCaprio. Filmul ilustrează un întreg și complex conflict care are în prim-plan sexualitatea lui Hoover. Unii istorici ar putea să spune faptul că el a fost într-o relație cu Clyde Tolson, însă alții sunt convinși de faptul că el a afirmat că este asexual, sau, în alte cazuri, chiar un tip heterosexual.

The Doors

Trupa The Doors a fost o formație extrem de cunoscută pentru piesele sale și influența rock pe care o avea. Filmul The Doors a apărut în anul 1991 și are ca subiect chiar trupa care îi poartă numele. Acțiunea are în centrul său viața lui Morrison. Pe cât de impresionantă este povestea sa, pe atât de controversată este în film.

Braveheart

Filmul Braveheart este perceput drept un simbol de curaj și care are în vedere extrem de multe simboluri de încredere și devotament. Pe lângă asta, iubirea este o temă care este prezentă în film. William Wallace se confruntă în film cu mai multe momente destul de grele.

The Greatest Showman

The Greatest Snowman se află destul de departe de realitate, lucru care nu poate fi chiar atât de șocant. Pe lângă asta, există destul de multe diferențe. Deși filmul ar trebui să celebreze nașterea spectacolului, acest lucru nu se întâmplă absolut deloc.

Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody a fost un film extrem de așteptat de foarte mulți oameni, lucru care poate fi ușor înțeles de la sine. Există mai multe aspecte diferite față de viața reală, precum faptul că trupa nu s-a destrămat niciodată, dar și că personajul Mike Meyers nu există.

Rocketman

După succesul înregistrat de Bohemian Rhapsody, filmul Rocketman prezintă povestea lui Elton John, un adevărat personaj și icon al întregii istorii muzicale. În film, există anumite scene în care el cântă anumite piese care de fapt nu sunt compuse de el, precum audiția din anul 1967 când a cântat I Guess Thats Why They Call It The Blues.

