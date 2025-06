Filme și seriale de neratat în luna iunie 2025 pe SkyShowtime

Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna iunie 2025.

SkyMed – sezonul 3

Sezonul trei al SkyMed reia acțiunea după finalul dramatic al sezonului doi, când presiunea tot mai mare din cadrul echipei foarte unite SkyMed – și urgența medicală șocantă cu care se confruntă unul dintre membrii săi – amenință să distrugă grupul. Acum, înfruntând misiuni și mai periculoase în sălbăticie și având parte de câțiva nou-veniți în echipaj, care creează agitație, personalul medical trebuie să se bazeze unul pe celălalt mai mult ca oricând și să facă față unor misiuni incredibile, unor iubiri noi și unor despărțiri dificile la locul de muncă.

De asemenea disponibile: Sezoanele 1 – 2

Toate episoadele sunt disponibile din 2 iunie

Nuanțe și secrete – sezonul 1

Nuanțe și secrete prezintă povestea unui psihiatru renumit și carismatic, care-i reunește pe șase dintre pacienții săi la o cramă îndepărtată pentru a-i ajuta să-și finalizeze tratamentul apelând la metoda sa celebră, care s-a dovedit a avea o rată de vindecare foarte ridicată în rândul celor mai complicați și dificili pacienți. După o degustare protocolară inedită, o răsturnare neașteptată de situație are un final fatidic. În urma sosirii unui inspector de poliție isteț, care preia cazul, se descoperă adevărul despre medic și traumele pacienților săi. În acest thriller psihologic joacă Maxi Iglesias, Enrique Arce, Hovik Keuchkerian, Juana Acosta, Fariba Sheikhan, Miriam Giovanelli, Eusebio Poncela, Raúl Prieto, Luis Tosar și Elsa Pataky.

Primele trei episoade vor fi disponibile din 5 iunie, cu noi episoade adăugate săptămânal

Ctrl+Alt+Desire – sezonul 1

Vicii, obsesii, crime și fete de video chat. În aparență, soții Amato erau familia tipică americană, până când adevărul a ieșit la iveală. În august 2019, Grant Amato a fost găsit vinovat de triplu omor calificat, fiind acuzat de uciderea mamei, tatălui și fratelui său. Noul serial documentar despre crime adevărate prezintă parcursul regizorului Colin Archdeacon, care obține acces fără precedent la Grant Amato și descoperă complexitățile vieții sale, aducând la lumină latura întunecată a obsesiilor din mediul online, a singurătății și a realității înfricoșătoare a crimei.

Toate episoadele sunt disponibile din 8 iunie

Mobland (Imperiul mafiei) – sezonul 1

Acest nou serial polițist captivant este axat pe povestea a două familii londoneze aflate în conflict, ale căror influențe se întind în toate colțurile globului, și pe un „intermediar” foarte loial, însărcinat să protejeze cu orice preț pe una dintre aceste familii. Mobland (Imperiul mafiei) are o distribuție plină de vedete, printre care Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.

Primele două episoade vor fi disponibile din 9 iunie, cu noi episoade adăugate săptămânal

Snowpiercer – sezonul 4

Amplasat la mai bine de șapte ani după ce lumea a devenit un pustiu înghețat, Snowpiercer se concentrează pe ceea ce a mai rămas din umanitate: locuitorii unui tren în continuă mișcare, cu 1001 de vagoane, care înconjoară tot globul. O adaptare captivantă pentru televiziune, bazată pe seria de romane grafice de Jacques Lob și Jean-Marc Rochette și pe filmul lui Bong Joon Ho, câștigător al Oscarului, serialul tratează teme precum lupta de clasă, nedreptatea socială și politica supraviețuirii. Din distribuție fac parte Jennifer Connelly și Daveed Diggs.

De asemenea disponibile: Sezoanele 1- 3

Toate episoadele sunt disponibile din 11 iunie

Blocco 181: Gangs of Milan – sezonul 2

La începutul celui de-al doilea sezon incitant, îi regăsim pe Bea, Mahdi și Ludo despărțiți, fiecare luptând pe cont propriu să-și croiască drum în lumea periculoasă și în același timp amețitoare a bandelor de la periferia orașului Milano. Când se întâmplă ceva neprevăzut în comunitatea lor, iar situația escaladează rapid, eroii noștri află că singura lor șansă de a rezolva problemele este să lucreze împreună. Așa că pornesc într-o aventură periculoasă, care îi va aduce în fața unor inamici mai noi și mai vechi.

De asemenea disponibile: Sezon: 1

Toate episoadele sunt disponibile din 13 iunie

Anora

Cel mai nou film de succes al regizorului Sean Baker, câștigător al cinci premii Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun film, spune povestea unei prostituate din Brooklyn care se îndrăgostește de fiul unui oligarh rus. Cei doi se căsătoresc și se bucură de iubire, dar sunt în pericol să piardă totul când vestea ajunge în Rusia, iar familia băiatului încearcă să le anuleze căsătoria. Beneficiind de interpretările convingătoare ale lui Mikey Madison, câștigătoare a premiilor BAFTA și Oscar, și ale lui Yura Borisov, această dramă captivantă, care înfățișează complexitatea umanității și a libertății, este filmată pe fundalul splendid al orașului New York.

Disponibil începând cu 19 iunie

Thelma

Debutul regizoral al lui Josh Margolin, Thelma este o emoționantă comedie de acțiune în care June Squibb, actriță nominalizată la Oscar, joacă rolul Thelmei Post, o bunică energică de 93 de ani, păcălită la telefon de un escroc care pretinde că ar fi nepotul ei (Fred Hechinger). Thelma pornește prin Los Angeles, alături de prietenul său în vârstă (Richard Roundtree) și scooterul lui motorizat, într-o căutare periculoasă pentru a recupera ceea ce i s-a luat. Din distribuție mai fac parte și Parker Posey, Clark Gregg, Nicole Byer și Malcolm McDowell.

Disponibil începând cu 21 iunie

The Killer

Legendarul regizor de acțiune John Woo revine pentru o reimaginare radicală a filmului său din 1989, care are loc în Hong Kong, clasicul The Killer. Zee (Nathalie Emmanuel), o asasină misterioasă și faimoasă, cunoscută în rândul interlopilor parizieni sub numele de „Regina morților”, devine subiectul unei urmăriri generale atunci când refuză misiunea încredințată de supraveghetorul său obscur (Sam Worthington) de a ucide o femeie oarbă. Decizia ei declanșează o serie de evenimente care îi vor desființa alianțele, vor atrage atenția unui detectiv de poliție hotărât (Omar Sy) și o vor arunca într-o conspirație criminală sinistră care o va face să intre în conflict cu propriul trecut.

Disponibil începând cu 24 iunie

Reagan

Plecând de la originile sale modeste, într-un mic oraș prăfuit, până la strălucirea Hollywood-ului și apoi la conducerea scenei mondiale, Reagan este o călătorie cinematografică despre reușita împotriva sorții. Povestit cu ajutorul vocii lui Viktor Petrovici, un fost agent KGB a cărui viață devine indisolubil legată de cea a lui Ronald Reagan, în momentul în care acesta le-a atras pentru prima dată atenția sovieticilor ca actor la Hollywood, filmul oferă o perspectivă pe cât de unică, pe atât de captivantă. Filmul îi are în distribuție pe Dennis Quaid, Penelope Ann Miller și Jon Voight.

Disponibil începând cu 24 iunie

