Filme despre care nu ți-ai dat seama până acum că sunt continuările unor pelicule cunoscute

Nu toate continuările filmelor ajung să fie pe placul publicului, considerând că nu își aveau rostul și că povestea ar fi putut fi spusă într-o singură peliculă. Unele filme, așa cum sunt și exemplele din această listă, nici măcar nu sunt cunoscute de public drept continuări pentru că se petrec într-un alt divers sau personajele au un complet alt parcurs.

1. Django Unchained (2012)

Filmul Django Unchained este considerat un omagiu adus la adresa peliculei Django din 1996. În pelicula scrisă și regizată de Quentin Tarantino fac parte din distribuție Leonardo DiCaprio, Kerry Washington și Jamie Foxx. Un detaliu care scoate la iveală faptul că pelicula este un prequel al seriei Shaft e tocmai numele de familie al Broomhildei von Shaft.

2. Charlie’s Angels (2000)

În filmul Charlie’s Angels din 2000, Cameron Diaz, Drew Barrymore și Lucy Liu interpretează rolurile unor detective private. În peliculă, vocea lui Charlie este a actorului John Forsythe, cel care și-a împrumutat vocea și în serialul de televiziune cu același nume care a fost difuzat între 1976 și 1981.

3. Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

Steven Spielberg a regizat Indiana Jones and the Temple of Doom și a fost un eșec din toate punctele de vedere. Distribuția este compusă din Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan și nu numai. O parte dintre persoanele care au urmărit pelicula nu știu faptul că este un prequel al primului film Indiana Jones.

4. 21 Jump Street (2012)

În filmul 21 Jump Street joacă mai mulți actori cunoscuți, printre care Channing Tatum, Jonah Hill, Brie Larson și Dave France. Chiar în punctul culminant al peliculei, în timpul unei confruntări, publicul află cu surprindere faptul că filmul este o continuare a serialului de televiziune original.

5. Prometheus (2012)

Prometheus are ca temă existența umană și aflarea originilor rasei umane. Odată cu descoperirea făcută de către o echipă, va fi pus sub semnul întrebării viitorul omenirii. S-a discutat mult dacă filmul este un reboot sau un prequel pentru Alien. Sfârșitul dezvăluie o secvență care face legătura cu seria originală, iar publicul nu și-a dat seama dacă se încadrează într-adevăr în franciza Alien. Regizorul Ridley Scott a dezvăluit că acțiunea se petrece în același univers, dar ideile diferă.

6. Split (2016)

M. Night Shyamalan a regizat și scris Split, un film în care James McAvoy joacă rolul unui bărbat care suferă de tulburare de identitate disociativă și care răpește mai multe tinere. Chiar înainte de finalul peliculei, privitorii au observat o secvență care face conexiunea cu filmul Unbreakable din 2000 regizat de M. Night Shyamalan.

7. My Blue Heaven (1990)

Filmul My Blue Heaven lansat în 1990 și regizat de Herbert Ross este o continuare a clasicului film Goodfellas. Cele două au la bază aceeași carte, și anume Wseguy, scrisă de Nicholas Pileggi, despre viața lui Henry Hill. Nicholas Pileggi a scris scenariul pentru filmul Goodfellas, în timp ce soția lui, Nora Ephron, a fost scenarista peliculei My Blue Heaven.

8. The Color Of Money (1986)

The Color Of Money, care a fost lansat în 1986, este continuarea filmului The Hustler din 1961. În The Hustler, Paul Newman îl interpretează pe Edward „Fast Eddie” Felson, considerat un personaj important din cariera lui. El își reia rolul și în The Color Of Money.

9. Last Flag Flying (2017)

The Last Flying este o continuare pentru The Last Detail, adaptat după romanul lui Darryl Ponicsan. În 2005, Darryl Ponicsan a dus mai departea povestea personajelor într-o altă carte, iar în 2017 a apărut adaptarea cinematografică a acelei cărți, Last Flag Flying, fiind un film regizat de Richard Linklater.

10. The Silence of the Lambs (1991)

The Silence of the Lambs face parte din lista celor mai bune filme thriller din toate timpurile. Pelicula s-a bucurat de aprecieri din toate părițile și a obținut premii importante. Publicul este posibil să nu știe că, de fapt, este continuarea filmului Manhunter regizat de Michael Mann.

