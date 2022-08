Filme de neratat în luna august 2022 în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna august 2022 în cinematografe.

Bullet Train

Printre cele mai așteptate filme ale verii 2022 se numără și această peliculă care are o distribuție impresionată: Brad Pitt, Joey King, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock. Este povestea a cinci asasini care se îmbarcă în același tren ultra-rapid care călătorește între Tokyo și Morioka, având pe traseu doar câteva opriri. Fiecare dintre cei cinci realizează la scurt timp că misiunea sa are ceva în comun cu ale celorlalți.

Premiera: 5 august

Where the Crawdads Sing

O dramă cu accente thriller în care rolurile principale sunt interpretate de Daisy Edgar-Jones și Garret Dillahunt. Kya este abandonată de părinții ei și de frații ei mai mari la începutul anilor 1950 și învață să supraviețuiască singură într-o mlaștină din Carolina de Nord. Chase Andrews este un fundaș care o atrage pe Kya într-o întâlnire cu promisiuni de căsătorie care nu se materializează niciodată. După ce ea pune capăt relației lor, el o atacă și ea abia scapă. Apoi, în timp ce este plecată, Chase este găsit mort, iar Kya este prinsă într-un proces de crimă, dovezile împotriva ei părând foarte solide.

Premiera: 19 august

Nope

Jordan Peele și-a creat un renume de maestru al peliculelor horror moderne, aducând până acum pe marile ecrane filme de succes precum Get Out și Us și nu dă semne că se va opri prea curând. Nope ar putea fi considerat al treilea film al trilogiei și îi are în rolurile principale pe Daniel Kaluuya, Keke Palmer și Steven Yeun. Trailerul ne dă puține detalii din ceea ce privește acțiunea filmului, vedem un nor ciudat plutind noaptea peste un orășel izolat din munți, iar locuitorii sunt martorii unor evenimente cel puțin bizare. Reputație lui Peele dar și secretul din spatele proiectului îi fac pe fani să aștepte cu mare nerăbdarea lansarea în cinematografe.

Premiera: 19 august

Paws of Fury: The Legend of Hank

Un film de animație nu putea lipsi de pe lista recomandărilor noastre. Hank, un câine adorabil cu capul în nori își dorește să devină maestru samurai și pornește în căutarea destinului său. Din păcate pentru el, ceea ce găsește în schimb este un oraș ciudat și neprimitor denumit Kakamucho. Acolo, fără să vrea, iese în evidență, având în vedere că este singurul câine și restul locuitorilor sunt… pisici! Hank devine fără să vrea parte din planurile egoistului Ika Chu de a elimina toți locuitorii din Kakamucho. Însă, lui Hank îi sare în ajutor doar Jimbo, în trecut un samurai puternic, actualmente căzut din grație, și Emiko, un pisoi înflăcărat care are aceleși vise precum Hank. Împreună, acest trio neobișnuit pornește într-o călătorie în care sunt obligați să își depășească prejudecățile și să învețe adevăratul sens al prieteniei.

Premiera:12 august

Beast

Idris Elba interpretează rolul principal din acest thriller palpitant. El este dr. Nate Daniels, un soț recent văduv care se întoarce în Africa de Sud, unde și-a întâlnit prima dată soția, într-o excursie planificată de mult timp cu fiicele lor, într-o rezervație de vânătoare administrată de Martin Battles (Sharlto Copley), un vechi prieten de familie și biolog de animale sălbatice. Dar ceea ce începe ca o călătorie de vindecare se transformă brusc într-o luptă înfricoșătoare pentru supraviețuire atunci când un leu, un supraviețuitor al braconierilor însetați de sânge care acum îi vede pe toți oamenii ca pe un dușman, începe să-i urmărească.

Premiera:12 august

La croisade

Laetitia Casta, Joseph Engel și Louis Garrel interpretează rolurile principale din această comedie SF. Abel (Garrel) și Marianne (Casta) descoperă că fiul lor Joseph, în vârstă de 13 ani, a vândut în secret numeroase obiecte de valoare din casă. Ei află în curând că nu doar Joseph a făcut asta, ci mulți alți copii din întreaga lume, pentru a finanţa un misterios proiect verde în Africa. Misiunea lor este să salveze planeta.

Premiera: 12 august

The Invitation

Nathalie Emmanuel (de care îți amintești cu siguranță dacă ai fost fan al serialului Game of Thrones), Thomas Doherty, Hugh Skinner și Stephanie Corneliussen fac parte din distribuția acestui film horrror. Pelicula spune povestea lui Evie, care este sedusă de un bărbat misterios, de care se îndrăgostește până peste cap. Curând, însă, tânăra realizează că se află în centrul unei conspirații gotice…

Premiera: 26 august

After Ever Happy

Al patrulea film din franciza After continuă povestea de la nunta londoneză a mamei lui Hardin. În timp ce Hardin rămâne în urmă pentru a se confrunta și a se reconecta cu trecutul său, Tessa se întoarce în Seattle. Acolo, ea suferă o tragedie care o duce la alegeri dificile, care îi schimbă viața. Hardin vrea să o ajute pe Tessa, dar este atât de ocupat să se lupte cu propriii demoni, încât sfârșește prin a o îndepărta. Tessa se bazează pe prieteni precum Landon pentru a o ajuta să treacă peste momentele grele – și își dă seama că, pentru a merge mai departe, trebuie să lupte pentru ea însăși. Ea primește vești despre sănătatea ei și se gândește să se mute la New York pentru a începe o nouă viață. Însă, când lumile lui Hessa și a lui Hardin se ciocnesc, există o pasiune de netăgăduit. Dar merită oare să mai lupte pentru dragostea lor?

Premiera: 26 august

Foto: PR

