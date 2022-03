Elizaveta Peskova, fiica purtătorului de cuvânt al lui Vladimir Putin, despre sancțiunile economice împotriva Rusiei: „Total nedrept”

Elizaveta Peskova are 24 de ani și este fiica lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin . Ea a declarat într-un interviu recent că sancțiunile impuse împotriva Rusiei sunt nedrepte. Dar SUA spun că tatăl ei este un „furnizor de top” al propagandei ruse care minte pentru a justifica invadarea Ucrainei de către țară. În același timp, are o legătură cu Kremlinul și trăiește o viață de lux.

View this post on Instagram

Elizaveta Dmitriyevna Peskova a fost prezentă cu mai multe ocazii pe covorul roșu îmbrăcată în rochii superbe și foarte costisitoare și petrece timp de calitate cu tatăl ei, Dmitri Peskov, lucru pe care îl arată și în diferite postări pe Instagram, unde are peste 250.000 de urmăritori.

„Înțeleg perfect că am mai multe oportunități decât alții pentru că, desigur, nu provin dintr-o simplă familie. Dar, știi, fără creier nu poți transforma aceste posibilități în ceva.”, a declarat Elisaveta pentru Insider.

Peskova este fondatoarea unei firme de comunicații, directoarea unei fundații istorice și a studiat relațiile internaționale, potrivit Insider. Tatăl ei este purtătorul de cuvânt al lui Putin de mai bine de două decenii și contribuie, potrivit Departamentului de Stat al SUA, la „campania globală de dezinformare și influență destabilizatoare a Rusiei, inclusiv în Ucraina.”

View this post on Instagram

La o săptămână după ce SUA și-au anunțat sancțiunile împotriva lui Peskov pe 3 martie, soția sa, Tatiana Aleksandrovna Navka, fiul Nikolay Peskov și fiica au fost de asemenea vizați. Elizaveta „Lisa” Peskova a declarat pentru Insider că este pentru pacea „în întreaga lume”, dar crede că pedeapsa economică împotriva elitei Rusiei nu va avea un impact financiar.

„Mi se pare complet nedrept și nerezonabil. Am fost foarte surprinsă pentru că este ciudat să impună sancțiuni unei persoane care are 24 de ani și nu are nicio legătură cu situația”, a mai spus fiica lui Peskov.