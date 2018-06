Cluj Pride 2018 ajunge la cea de-a doua ediție și te îndeamnă și pe tine să participi

People, People! Iată, așadar, Cluj Pride ajunge la cea de-a doua ediție anul acesta, iar asta nu poate decât să ne bucure. Pe parcursul a patru zile, în perioada 20 – 24 iunie, în diferite locații din inima Transilvaniei, Cluj-Napoca, se vor desfășura diferite evenimente extrem de cool, care celebrează comunitatea LGBTQ+ și cer toleranță, acceptare și, nu în ultimul rând, iubire.

Organizatorii au pregătit un târg ce se dorește a fi o incursiune în activismul local clujean, cât și două expoziții interactive pe Bulevardul Eroilor (“Pentru un Cluj al toleranței” și “Biblioteca Vie”). Cluj Pride este primul eveniment de acest tip desfășurat în Transilvania (și al doilea de la noi din țară) și își dorește să încurajeze participarea persoanelor LGBTQ în cadrul activităților din comunitate și să contribuie la dialogul național pe teme relevante în acest sens.

Astfel, vor avea loc:

proiecția filmului “Nico și Dani” oferit de Ambasada Spaniei la București;

dezbateri pe diferite teme comunitare de actualitate;

un debate organizat în colaborare cu Ardor Transilvania pe tema “PRO și CONTRA Pride”;

spectacolul de teatru “#3milioane” al companiei de teatru independent Create.Act.Enjoy;

ateliere cât și activități de socializare;

„Evenimentul central al festivalului se va desfășura sâmbătă, 23 iunie, atunci când clujenii sunt așteptați la marșul de solidaritate Cluj Pride, un marș pentru recunoașterea drepturilor pe care membrii comunității LGBTQ+ din România fie nu le au, fie le sunt încălcate.” La eveniment va participa comunitatea LGBTQ+ clujeană susținută de familii, prieteni, colegi de muncă, cât și de persoane publice locale și internaționale. În acest an, mesajul organizatorilor Cluj Pride, care este și numele unei întregi campanii, este unul concis, simplu și imposibil de ignorat: #SuntemAici!

Participanții sunt așteptați pe platoul Sălii Sporturilor “Horia Demian” începând cu ora 17.00, iar la ora 17.30 invitații, printre care se numără și Andreas Wolter, vice-primarul orașului Koeln (oraș înfrățit cu Cluj-Napoca), vor deschide cea de-a doua ediție a primului Pride din Transilvania. La ora 18.00 se va porni în marș de pe platoul Sălii Sporturilor pe traseul aprobat de municipalitatea clujeană: Splaiul Independenței – Podul Napoca – B-dul. 1 Decembrie 1918 – Str. Giuseppe Garibaldi – Splaiul Independenței – platoul Sălii Sporturilor “Horia Demian”. Participanții sunt invitați să poarte pancarte cu propriile revendicări și mesaje care să invite la solidaritate, respect reciproc și asumarea identității cu încredere, materiale pe care le pot crea inclusiv în cadrul a două ateliere programate în timpul festivalului. Manifestația va dura 3 ore și se va închide cu un Piano Bar Concert chiar pe platoul Sălii Sporturilor “Horia Demian”, de la ora 19.00, având-o ca protagonistă pe AMINDA, acompaniată la pian de Roje.

“Cluj Pride este un motiv de celebrare a întregii comunități clujene și un pas înainte spre o Românie civilizată, în care drepturile fiecărei persoane sunt respectate și în care abuzurile asupra persoanelor LGBTQ+ nu mai sunt acceptate tacit ori chiar cu acordul celor care ar trebui să ne reprezinte pe toți. În același timp, Cluj Pride reprezintă vocea unei comunități care are curajul să spună acum public #SuntemAici, în Cluj și în orice alt oraș sau sat din România, și să-și revendice drepturile sprijiniți de prieteni, familie ori colegi de muncă”. (Andra Camelia Cordoș, Președinte Go Free și membru al Comitetului Național Coordonator al Campaniei No Hate Speech în România, organizator Cluj Pride).

Festivalului comunitar clujean Cluj Pride este organizat de Asociația PRIDE România – organizație LGBTQ+ clujeană, GO FREE-Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile, Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) și Les Sisterhood Cluj și beneficiază de susținerea altor organizații ale societății civile de la nivel local, național și internațional.

Programul complet al Cluj Pride 2018 îl găsești aici.

Foto: Cluj Pride/Shutterstock

