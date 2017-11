Deputata Oana Bizgan a depus un proiect pentru interzicerea hartuirii stradale

Deputata independenta Oana Bizgan a initiat un proiect pentru completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, in asa fel incat hartuirea, hartuirea sexuala si cea psihologica sa fie interzise atat in spatiile publice, cat si in privat. Este prima initiativa de acest fel care a aparut dupa declansarea fenomenului #MeToo, si un semn ca acest fenomen s-ar putea transforma, si in Romania, intr-o miscare reala, cu efecte pozitive pentru victimele hartuirii care au ales sa isi impartaseasca povestile in tot acest timp, dar si pentru cele care au ales sa taca.

Conform expunerii de motive din propunerea deputatei, care propune completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, hartuirea este un fenomen raspandit in mediul public din Romania, in buna parte si din cauza faptului ca fenomentul e definit si reglementat foarte restrictiv in legislatia in vigoare. Definitiile vagi si carentele din legislatie, precum si categoriile intregi de forme de hartuire care nu intra sub incidenta legii, se arata in proiect, contribuie la crearea unui climat propice pentru un comportament toxic in public, in privat, dar si in mediul profesional.

Hartuirea din spatii publice afecteaza un numar foarte mare de fete si femei din Romania, se arata in comunicatul primit din partea deputatei Oana Bigan. „Un semnal de alarma privind amploarea acestui fenomen a fost dat recent de campania #metoo, la care au aderat inclusiv persoane publice si politiciene. Opt din zece romance spun ca nu se simt in siguranta cand merg pe strada noaptea, iar patru din zece nu se simt in siguranta nici in timpul zilei. Sapte din zece femei din Romania nu se asteapta ca vreo alta persoana sa intervina daca sunt hartuite pe strada.”

Aceste lucruri s-ar putea schimba daca proiectul sau de amendare a legislatiei ar fi votat in Parlament. ”Zi de zi, femeile din Romania sunt agresate si umilite prin hartuire – sub toate formele sale – inclusiv in scoli si universitati, la locul de munca, pe strada, in transportul in comun si in institutii publice. Hartuirea este violenta, iar violenta nu mai trebuie si nu mai poate fi tolerata intr-o tara europeana in 2017.”, declara Oana Bizgan.

Astazi, nu exista in Romania o prevedere care sa adreseze hartuirea in spatii publice, desi atat societatea civila, cat si directivele europene cer asta. Si mai important, nu exista un cadru sanctionator pentru hartuire, hartuire sexuala sau psihologica altul decat cel din Codul Penal, in care definirile restrictive se aplica doar relatiilor de munca.

Astfel, propunerea legislativa initiata de Oana Bizgan ar rezolva doua necesitati majore ale cadrului legislativ actual: interzicerea tuturor formelor de hartuire ce nu intra sub spectrul legii penale sau al relatiilor de munca, precum si sanctionarea lor. Un alt punct esential al proiectului este ca sanctionarea contraventionala propusa nu va inlatura eventualul caracter penal al faptelor.

Conform proiectului, autoritatea competenta pentru a constata contraventiile privind hartuirea ar urma sa fie Ministerul Afacerilor Interne, prin ofiterii si subofiterii din subordine. ”Odata cu interzicerea expresă a hartuirii inclusiv in spatiul public, hartuitorii se vor gandi de doua ori inainte, stiind care sunt riscurile. Hartuirea este insa un fenomen complex, de aceea vor urma si alte initiative de preventie si combatere, acesta este doar primul pas”, a declarat initiatoarea proiectului.

Propunerea legislativa a fost semnată de 75 de parlamentare si parlamentari din toate formatiunile politice, atat de la putere, cat si din opozitie: PSD, PNL, USR, ALDE, UDMR si PMP. Nu este prima data cand Oana Bizgan initiaza un proiect transpartinic in favoarea femeilor din Romania. In august 2017, ca presedinta a Comisiei pentru egalitate de sanse pentru femei si barbati din Camera Deputatilor, ea a transmis Guvernului o scrisoare deschisa cu semnatari din USR, PNL si UDMR, cerand avizarea de urgenta a proiectului pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie.

