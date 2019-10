Cum să te ferești de persoanele nepotrivite atunci când folosești aplicații de dating

Suntem într-o permanentă schimbare, iar acest lucru înseamnă că trebuie să ne adaptăm la tot ceea ce apare nou, inclusiv la aplicațiile de dating.

Cu toate am încercat măcar o dată Tinder, fie și din pură curiozitate sau din dorința de a ne distra. Acum aplicațiile de dating online sunt extrem de folosite și putem să recunoaștem faptul că ne fac viața mult mai ușoară. Chiar dacă poți părea ușor reticientă la început și să te întrebi dacă este într-adevăr în regulă să te întâlnești cu o persoană cu care doar ai schimbat câteva vorbe în mediul virtual, acum, având tehnologia la îndemănâ, acest lucru nu mai este ciudat.

În ciuda faptului că pare foarte interesant și că aproape nimic rău nu s-ar putea întâmpla, află că pot exista și persoane care își fac un cont fals pe o aplicație de dating doar pentru a afla informații confidențiale despre persoane.

1. Înainte să răspunzi la un mesaj de la cineva, verifică-i poza de profil

Deși poate părea banal, însă un mic detaliu cum ar fi imaginea de profil a cuiva poate spune multe lucruri despre acea persoană. Înainte să îi răspunzi cuiva, asigură-te că poza de profil pe care o are este una reală. Dacă are câteva poze, din ipostaze diferite, înseamnă că acea persoană este una reală. Un lucru la care ar mai trebui să fii atentă este dacă el are imagini și cu prietenii lui pe profil.

2. Citește-i descrierea

Chiar dacă nimeni nu stă să citească descrierea unei persoane pe Tinder, află că este importantă și îți poate spune care sunt intențiile acelei persoane, dacă își dorește o relație serioasă sau nu. Cei mai mulți aleg să fie sinceri și să spună încă de la început ceea ce își doresc, dar mai sunt și persoane care aleg să fie mult mai misteroase. Este important ca încă de la început să îți dai seama de ceea ce îți dorești.

3. Răspunde cu grijă la mesajele pe care le primești

Dacă ai folosit până acum o aplicație de dating, probabil că deja ai primit destule mesaje în care ți se spunea cât de bine arăți sau poate chiar primeai și anumite propuneri. Iar acum, să fim sinceri. Aceste persoane trimit astfel de mesaje probabil că la toată lumea, iar ulterior să aleagă cu cine să meargă mai departe în conversație. Nu spunem că este o regulă general valabilă, însă ar trebui să răspunzi la acele mesaje care chiar îți stârnesc interesul și te determină să cunoști acea persoană.

4. Diferențiază-l față de restul persoanelor din lista de contacte

Ar trebui totuși să fii atentă și să nu îi încurci numărul cu al altei persoane din lista ta de contacte. Dacă vorbești cu mai multe persoane în același timp, poate exista riscul să îi încurci numărul și eventual să îi trimiți vreun mesaj nepotrivit. Cu toate astea, dacă o persoană îți spune că nu are niciun cont pe nicio rețea de socializare, ar trebui totuși să îți pui un semn de întrebare. Nu spunem că ar trebui să fie o prezență extrem de activă în social media, dar acest lucru te va ajuta să îți dai seama dacă este o persoană serioasă sau nu.

5. Vorbește cu el la telefon

Nu este nimic greșit dacă ai ajuns în punctul în care să faceți schimb de numere. Ba mai mult, acest lucru înseamnă că ați depășit acel prag în care abia vă cunoașteați, iar lucrurile devin tot mai serioase. În plus, dacă vorbești la telefon cu o persoană pe care o placi, există o altă conexiune între voi. Dacă refuză să vorbiți la telefon, acest lucru ar trebui să te pună pe gânduri.

6. Nu-i accepta invitația la întâlnire din prima

Avem tendința ca, atunci când vorbim cu un nou bărbat, să credem că el este alesul și că ne vom căsători cu el. Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Este important să îi dai ocazia să lupte pentru tine și să fii puțin inabordabilă, astfel încât să îi stârnești interesul. Pe lângă asta, contează să vorbiți mai întâi, să vă cunoașteți și să îți dai seama dacă merită să te întâlnești cu el sau nu.

