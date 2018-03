THE CHAINSMOKERS vin pentru prima dată în România, la UNTOLD!

Duo-ul american THE CHAINSMOKERS vine pentru prima dată în România, în luna august, la festivalul UNTOLD. Cei doi membri, Alex Pall și Andrew Taggart, sunt câștigatori ai unui premiu Grammy, iar melodia cu care au devenit cunoscuți – “Closer”, are peste două miliarde de vizualizări.

În 2017, THE CHAINSMOKERS au lansat în colaborare cu trupa britanică Coldplay piesa “Something just like this” care în prima zi de lansare a obținut și un record mondial. Piesa a avut peste 9 milioane de accesări într-o singură zi, performanță nereușită de nici un artist până în acel moment. Tot în anul 2017, revista Forbes a plasat THE CHAINSMOKERS pe locul al treilea în topul celor mai bine plătiți DJ din lume, cu câștiguri de peste 40 de milioane de dolari.

Artistul american JASON DERULO vine pentru prima dată pe scena festivalului UNTOLD. În 2017 a fost prezent pe scena festivalului NEVERSEA unde, în fața a peste 70.000 de fani a promis că se va întoarce în România. A fost fascinat de căldura cu care a fost primit, dar și de energia publicului. Melodii ca și “Swalla”, “Tip toe”, “Wiggle Wiggle”, “Want to want me” și multe alte hituri care l-au consacrat se vor auzi live în vară pe scena principală a festivalului UNTOLD.

Legendarul TIËSTO se reîntoarce la Cluj-Napoca. Artistul se află în topul preferințelor fanilor UNTOLD încă de la prima ediție și promite că în vară experiența muzicală va fi una unică și de neuitat.

