Cele mai impresionante expoziții disponibile online pe care merită să le vezi în această perioadă

Trebuie să recunoaștem că acum avem mai mult timp la dispoziție în care să ne bucurăm de filme și seriale pe care nu am apucat să le urmărim. Însă, pe lângă acestea, și expozițiile pe care acum le poți vizita virtual sunt o variantă pe care trebuie să o iei în considerare.

Dacă vrei să ai parte de câteva minute de relaxare și să te deconectezi de la ceea ce este în jurul tău, iată care este selecția noastră a expozițiilor pe care trebuie să le urmărești.

1. Faces of Frida

În anul 2018, Victoria & Albert Musem a găzduit o expoziție dedicată artistei de origine mexicană Frida Kahlo. În cadrul expoziției au fost expuse mai multe articole vestimentare de ale ei, arhive, dar și obiecte prețioase din colecția personală. Pentru persoanele care nu au avut ocazia să descopere această minunată expoziție, acum ea este disponibilă online. Iar dacă te întrebi cum o poți vedea, tot ceea ce trebuie să faci este să accesezi platforma Google Arts & Culture, care înglobează peste 800 de picturi, fotografii și obiecte care au aparținut artistei și pe care le poți explora în cel mai mic detaliu.

Expoziția este disponibilă aici.

2. Cats in Art History

Universal Museum of Art (UMA) în parteneriat cu Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais pune la dispoziție o expoziție extrem de interesantă numită Cats in Art History. Expoziția aduce în prim-plan o serie de opere de artă celebre care includ și pisici. Fie că sunt centrul de interes al unei picturi sau o apariție discretă, pisicile apar într-o mulțime de lucrări a unor artiști cunoscuți, precum Géricault sau Rodolphe Salis.

Expoziția este disponibilă aici.

3. Louis Vuitton Foundation: Le parti de la peinture

În perioada 20-26 august 2019, Louis Vuitton Foundation a găzduit expoziția Le parti de peinture, care a inclus o selecție impresionantă de lucrări ale mai multor artiști, cum ar fi Joan Mitchell, Alex Katz, Gerhard Richter, Ettore Spalletti și Yayoi Kusama. O expoziție interesantă a fost Infinity Mirror Room a lui Yayoi Kusama, o artistă de origine japoneză. Lucrările ei sunt pline de semnificații deosebite, mai cu seamă că înglobează copilăria ei și halucinațiile cu care se confrunta încă de atunci. De miercuri, 1 aprilie, expoziția poate fi vizitată online.

Expoziția este disponibilă aici.

4. From Station to the Renovated Musée d’Orsay

Celebrul Muzeu Orsay, care înainte a fost o gară, este acum unul dintre cele mai impresionante muzee. Expozițiile muzeului includ și unele dintre cele mai cunoscute capodopere ale celor mai cunoscuți artiști, cum ar fi L’Origine du monde de Gustave Courbet, The Luncheon on the Grass și Olympia de Edouard Manet, Starry Night de Vincent Van Gogh și The Gleaners de Jean-François Millet. Fiind închis în această perioadă, Muzeul Orsay pune la dispoziție podcast-uri, dar și o expoziție interesantă, numită From Station to the Renovated Musée d’Orsay, care dezvăluie etapele majore ale transformării muzeului.

Expoziția este disponibilă aici.

5. In Tune with the World

În aprilie 2018, Foundation Louis Vuitton a prezentat o expoziție numită Au diapason du monde (In Tune with the World), care a reunit unele dintre capodoperele artiștilor Dan Flavin, Yves Klein, Giacometti, Gerhard Richter, Cyprien Gaillard și Maurizio Cattelan. Însă, atracția expoziției a fost reprezentată de lucrările lui Takashi Murakami, un artist japonez contemporan care a explorat în arta sa diferite teme, de la moarte până la dezastre naturale.

Expoziția este disponibilă aici.

6. Fashion at Versailles

Un punct de reper pentru ceea ce înseamnă moda este Versailles. În anul 1780, în timpul domniei lui Ludovic al XVI-lea, bărbații și femeile erau îmbrăcate în rochii și costume impresionante și inedite la ceremoniile la care participau. Château de Versailles oferă pe site-ul oficial oportunitatea de a vedea două expoziții, una dintre ele reprezentând un studiu asupra stilului celebrei Maria Antoaneta.

Expoziția este disponibilă aici.

7. Pompeii

În această lună, celebrul Grand Palais dedică o expoziție orașului Pompeii, în cadrul unui tur care onorează acest spațiu al artelor și comerțului. Expoziția cuprinde o serie de fresce care au decorat vilele somptuoase din Pompeii, imagini cu săpăturile care au avut loc în oraș, dar și un mozaic impresionant al nimfei Ariadne alături de Dionisos. Grand Palais a decis să ofere posibilitatea de a vizita virtual expoziția. În cazul în care îți dorești să asculți podcast-ul expoziției, acesta poate fi descărcat gratuit prin intermediul aplicației Grand Palais.

Expoziția este disponibilă aici.

