Cele mai bogate staruri feminine ale anului 2020 din America

Cel mai recent clasament realizat de publicația Forbes cu cele mai bogate femei self-made din America din 2020 include unele dintre cele mai apreciate actrițe, artiste, prezentatoare de televiziune, și nu numai.

În timp ce pandemia globală a afectat câștigurile unor celebrități, se pare că pentru altele nu a avut un efect atât de puternic. Pe lângă cariera în muzică, actorie sau televiziune, următoarele celebrități și-au lansat și afaceri în domenii cu totul diferite față de ceea ce fac în viața de zi cu zi.

Așa că, iată care sunt cele mai bogate femei self-made ale anului 2020 din America:

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey poate fi considerată cu ușurință o femeie de succes. Celebra realizatoare de televiziune se bucură de o avere în valoare de 2,6 miliarde de dolari. În 2000 a fondat O, The Oprah Magazine Magazine, iar în 2011 a lansat rețeaua de cablu Oprah Winfrey Network (OWN). Oprah mai deține Harpo Productions, o companie de producție care se ocupă de faimosul The Oprah Winfrey Show.

Kim Kardashian

KKW Beauty, KKW Fragrance și SKIMS sunt câteva dintre brand-urile deținute de Kim Kardashian, care a construit un adevărat imperiu. Acum câteva luni, Forbes dezvăluia că cea mai mare parte a averii sale provine din urma gamei sale de produse de înfrumusețare, KKW Beauty, reușind să vândă o parte dintre acțiuni către Coty Inc. pentru suma de 200 de milioane de dolari. În urma tranzacției, averea lui Kim ar fi ajuns la 900 de milioane de dolari.

Kylie Jenner

În 2020, Kylie Jenner a reușit performanța de a fi numită pentrul al doilea an consecutiv cea mai tânără miliardară self-made. Ea deține Kylie Cosmetics și Kylie Skin, iar în 2019 vândut 51% din acțiunile pe care le deținea la Kylie Cosmetics companiei Coty Inc. pentru suma de 600 de milioane de dolari. Se estimează că averea ei ajunge la 700 de milioane de dolari.

Rihanna

Pe lângă cariera muzicală, dar și cea în actorie, Rihanna are mai multe afaceri, precum Fenty Beauty, Fenty Skin, Savage x Fenty și Fenty – care se află în grupul de lux LVMH. Toate acestea îi asigură Rihannei o avere de 600 de milioane de dolari.

Madonna

Regina muzicii pop ocupă și ea un loc de cinste în topul celor mai bogate celebrități feminine din America. Averea ei ajunge la 550 de milioane de dolari. Pe lângă impresionanta carieră în muzică, Madonna este fondatoarea unei mărci de lux cu produse pentru îngrijirea pielii care se numește MDNA.

Céline Dion

A vândut peste 220 de milioane de albume în întreaga lume și a lansat numeroase hituri, așa că nu este de mirare că Céline Dion se numără printre cele mai bogate staruri. Se estimează că averea ei ajunge la 455 de milioane de dolari.

Beyoncé

Beyoncé se bucură și astăzi de un succes remarcabil. Are o carieră de zeci de ani în muzică și divertisment. Turneul On The Run II pe care l-a avut alături de soțul ei, Jay-Z, i-a adus în total peste 250 de milioane de dolari.

Barbra Streisand

Barbra Streisand este un icon din toate punctele de vedere. Cântăreața și actrița se bucură de o avere de 400 de milioane de dolari. E una dintre puținele artiste are deține un titlu EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) pentru performanța de pe scenă și ecrane.

Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres, gazda celebrului show de televiziune The Ellen DeGeneres Show, are o avere de 370 de milioane de dolari. Pe lângă serialele sale de televiziune, o parte din venituri provine și din taxele de licențiere din colecțiile sale pentru PetSmart și Bet, Bath & Beyond.

Taylor Swift

Taylor Swift se află și ea în topul realizat de Forbes. Numeroasele piese lansate, semnarea contractului cu Republic Records al Universal Music Group, dar și premiile câștigate i-au asigurat o avere de 365 de milioane de dolari. În 2019, ea a fost desemnată cel mai bine plătită celebritate a anului.

Serena Williams

Serena Williams este una dintre cele mai bune sportive. Averea ei ajunge la 255 de milioane de dolari. Ea are și multe alte proiecte în afara tenisului, colaborând cu diverse brand-uri, precum Puma sau Nike. În 2019, și-a lansat o linie vestimentară, S by Serena, în cadrul New York Fashion Week.

Reese Witherspoon

Averea actriței Reese Witherspoon este una impresionantă, mai exact de 200 de milioane de dolari. În 2012 și-a lansat propria sa companie de producție numită Hello Sunshine, care a produs filme și seriale precum Wild, Gone Girl, The Morning Show și Big Little Lies. Ea este fondatoarea unui brand de articole vestimentare, Draper James, iar în 2018 a publicat cartea Whiskey in a Teacup.

Kris Jenner

Kris Jenner a condus imperiul Kardashian-Jenner, așa că nu este de mirare că averea ei este una fabuloasă, mai precis de 190 de milioane de dolari. Show-ul Keeping Up With the Kardashians este cel care i-a adus cele mai mari venituri.

Lady Gaga

Averea artistei Lady Gaga ajunge la 150 de milioane de dolari și nu ar trebui să ne surprindă motivul. A avut și încă are o mulțime de piese ascultate și apreciate, a avut o interpretare incredibilă în filmul A Star Is Born, alături de Bradley Cooper, dar are și o linie de produse cosmetice numită Haus Laboratories.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez are o avere de 150 de milioane de dolari, asemenea cu Lady Gaga. De la nenumărate filme, proiecte de televiziune, piese celebre, dar și show-uri, până la pregătirea unei viitoare game de produse cosmetice, artista este una dintre cele mai de succes celebrități.

Citește și:

Cel mai bine plătite actrițe de la Hollywood în 2020

Foto: Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro