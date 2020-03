Piața neagră a frumuseții: despre produsele cosmetice falsificate și riscurile folosirii lor

Mama mea a fost recent într-o excursie la Istanbul, alături de un grup de seniori. Când a revenit, m-a vizitat la o cafea și, bineînțeles, mi-a adus și cadouri. Pe lângă rahat și niște mici obiecte decorative, mi-a prezentat foarte încântată și un kit de zece rujuri MAC. Și apoi am auzit povestea: „La o tarabă din bazar se înghesuia foarte multă lume, la niște poșete. Mi s-au părut drăguțe și am zis să îmi cumpăr una, și-așa îmi schimbase un taximetrist mai devreme 100 de euro, și cu 65 am luat și geanta, și m-am gândit să iau și un set de rujuri pentru tine, că parcă nu-ți ajung niciodată”, mi-a povestit ea. Apoi mi-a redat cum, ulterior, s-a oprit la o cafenea unde a aflat că, de fapt, banii schimbați de taximetrist fuseseră falși și își făcea probleme că i-a răspândit. Nici nu știu de unde să încep să comentez cât de greșită e această poveste sau cum m-am schimbat la față când am auzit-o, dar îmi dau seama că, atunci când vorbim de falsuri și înșelăciuni, cei mai expuși oameni sunt, bineînțeles, seniorii, dar și fetele care își doresc cele mai cool produse cosmetice recomandate de starurile tutorialelor de machiaj de pe YouTube, însă nu și le permit.

În deceniile anterioare, miza falsificatorilor o constituiau poșetele de brand. Și eu, în școala primară, am purtat cu ignoranță și mândrie un rucsac D&G, iar ulterior, când deja cunoșteam brand-urile și piața luxului, am folosit o vreme un portofel fake Miu Miu pe care mi-l adusese o prietenă cadou din China, pentru valoarea lui utilitară (la urma urmei, un portofel e un portofel, iar acela chiar s-a dovedit de calitate).

Însă, odată cu trecerea timpului, am devenit toți mult mai conștienți în legătură cu acest fenomen și mai ales de faptul că nu trebuie să încurajăm piața neagră a produselor de lux. În primul rând pentru că, atunci când te asociezi cu un produs fake, pari un wannnabe disperat de validare, în nici un caz o persoană stylish. Iar apoi, pentru că am devenit conștienți de condițiile în care sunt realizate aceste produse în China sau alte zone celebre pentru asta (în special de cruzimea cu care sunt tratate animalele, dar și de condițiile de muncă și multe asemenea). Drept urmare, brand-ul poșetei a devenit o miză din ce în ce mai anostă.

În schimb, trend-ul tutorialelor de make-up de pe YouTube a ridicat enorm industria de beauty și, odată cu ea, și piața neagră a cosmeticelor. Iar gențile de brand false au fost înlocuite de palete de contouring. Iar segmentul cel mai expus la această piață e generația Y, pentru că este principalul consumator de YouTube și are obiceiul de a cumpăra online. Comenzile de pe smartphone-uri au crescut până la 1,53 miliarde în 2017 și se așteaptă să mai crească, dezvoltând și mai mult piața de e-commerce. Cele mai vândute produse cosmetice în online sunt cele pentru îngrijirea pielii, îngrijirea părului și parfumurile, conform wall-street.ro.

Dar adolescenții nu sunt la fel de tentați de brand-uri de lux (de aceea nu prea sunt produse fake La Mer, Armani și nici măcar Chanel), drept urmare, pe piața neagră se falsifică în special produse cosmetice care au devenit celebre prin intermediul YouTube-ului și al influencer-ilor de beauty, precum kit-urile pentru buze lansate de Kylie Jenner, highlighter-ele Anastasia Beverly Hills, paletele Kat Von D, Too Faced, produsele pentru sprâncene Benefit și, nu în ultimul rând, rujurile MAC. Precum cele pe care le aveam în fața ochilor.

Culorile erau frumoase și pigmentate (foarte similare cu cele originale), însă, cu toate astea, tot kit-ul a ajuns la gunoi, și sper să nu fi fost descoperite de vreo persoană fără adăpost căreia să-i fi dat prin gând să le folosească. Pentru că e mult mai inofensiv să porți o pereche fake de sneakers Balenciaga decât să-ți aplici pe buze, pe ten sau în zona ochilor cosmetice falsificate.

Conform unei analize realizate de OrbisResearch.com, piața globală a produselor cosmetice a fost evaluată la 532,43 miliarde dolari în 2017 și se așteaptă să atingă o valoare de piață de 805,61 miliarde de dolari până în 2023. Iar, odată cu ea, înflorește și piața neagră a frumuseții. Din 2008 până în 2010, 70% din mărfurile contrafăcute confiscate din întreaga lume proveneau din China, iar majoritatea acestor produse conțineau mercur, plumb, arsenic, cianură și chiar excremente de șobolan și urină umană.

Metalele grele și toxinele la care te expui atunci când folosești produse fake pot provoca, pe termen scurt, dermatită de contact, reacții alergice severe, acnee, arsuri ale pielii, pot declanșa psoriazis sau te pot infecta cu stafilococi (la nivelul ochilor sau al pielii), iar pe termen lung, pot duce la hipertensiune arterială și infertilitate sau alte efecte ireversibile asupra sănătății, după cum relatează site-ul Mashable.com. Pentru că producția cosmeticelor fake e nereglementată, iar proveniența lor se pierde în ceață (deci, dacă pățești ceva, nici nu ai pe cine să dai în judecată).

Spre exemplu, unele produse de pe piața neagră conțin steroizi precum propionatul de clobetasol și hidrochinona, substanțe care, în cantități controlate, sunt tolerate de organism, dar care dăunează enorm atunci când se depășește măsura. Iar dacă ai impresia că parfumul fake e inofensiv află că, pentru stabilizarea moleculelor, unii producători de pe piața neagră folosesc urină.

Iată un motiv excelent ca să optezi pentru cosmetice mai accesibile, dar sigure, atunci când bugetul nu-ți permite să-ți achiziționezi ultimul produs de beauty la modă. În plus, orice lucru are valoarea pe care i-o atribuim, deci e posibil să te simți mult mai specială dacă folosești un obiect pe care ai anticipat multă vreme să-l atingi sau pentru care ai economisit.

O altă latură a frumuseții în care te poți expune pericolelor cauzate de produse de pe piața neagră este dermato-estetica, respectiv injectarea cu Botox și acid hialuronic. Bineînțeles că și acidul hialuronic este piratat, iar alternativa contrafăcută este extrasă din creastă de cocoș (în China), în timp ce varianta originală, care e sigură din punct de vedere medical, e realizată printr-un proces complex de laborator. Iar efectele secundare ale substanțelor injectabile fake pot fi inflamații, alergii sau apariția nodulilor, până la desfigurare sau chiar orbire. Un aspect luminos al pieței negre de injectabile este că poate facilita accesul în țară al unor produse de calitate, originale, care nu au un distribuitor oficial la noi în țară… încă. De aceea, atunci când vorbim despre injectări, cel mai important reper pe care îl avem este medicul la care realizăm intervențiile estetice. Și, da, întotdeauna trebuie să fie un medic, nu un estetician, asistentă medicală etc. Însă chiar și noi putem fi consumatori informați și putem verifica pe Internet brand-urile substanțelor care ne sunt administrate.

Desigur, există și o piață neagră a medicamentelor, suplimentelor alimentare sau sportive, a pastilelor de slăbit. Practic, există un echivalent fake pentru orice obiect al dorinței. Însă riscurile la care te expui atunci când folosești produse de înfrumusețare contrafăcute pot fi mult mai costisitoare decât produsul original, iar ce riști să pierzi poate fi chiar de neprețuit.

Foto: Shutterstock

