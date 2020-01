18 femei celebre care ne-au schimbat percepția despre frumusețe

Încă din copilărie, suntem expuse la imaginea frumuseții impuse de societate și odată cu trecerea timpului, acea imagine se schimbă, în funcție de experiențele pe care le avem.

Și trebuie să recunoaștem faptul că de-a lungul anilor mai multe femei au constituit pentru noi o reală sursă de inspirație, de la Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Meryl Streep, până la vedetele de la Hollywood din zilele noastre, cum ar fi Beyoncé sau Gigi Hadid. Așadar, iată o listă cuprinzătoare cu 18 femei care ne-au inspirat de-a lungul timpului prin frumusețea lor:

1. Janet Leigh (1960)

Janet Leigh a fost o actriță extrem de cunoscută în anii ’60. Cel mai de succes rol al ei a fost în filmul de groază Psycho, când a interpretat-o pe Marion Crane.

2. Audrey Hepburn (1961)

Din lista noastră nu putea lipsi Audrey Hepburn, care a devenit o adevărată sursă de inspirație pentru tot ceea ce înseamnă frumusețe, naturalețe, dar și eleganță. Unul dintre filmele reprezentative cu Audrey Hepburn va rămâne Breakfast at Tiffany’s, în care ea a purtat faimoasa rochie neagră.

3. Elizabeth Taylor (1963)

O altă sursă de inspirație pentru stilul personal este și Elizabeth Taylor. În anul 1963, ea a apărut în filmul Cleopatra, fiind unul dintre filmele cu cel mai mare buget de la acea vreme.

4. Farrah Fawcett (1976)

Farrah Fawcett a fost o actriță emblematică a anilor ’70. Ea a rămas în atenția publicului datorită rolului pe care l-a interpretat în filmul Charlie’s Angels.

5. Olivia Newton-John (1978)

Olivia Newton-John este o cântăreață de origine americană. În anul 1978, ea a interpretat-o pe Sandy în filmul Grease, devenind atunci una dintre cele mai populare actrițe ale momentului. În film a mai apărut și actorul John Travolta.

6. Meryl Streep (1979)

Meryl Streep va rămâne una dintre cele mai frumoase, dar și talentate actrițe. Filmul Kramer vs. Kramer din anul 1979 i-a adus premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol secundar.

7. Carrie Fisher (1983)

În 1983 a apărut filmul Return of the Jedi. Carrie Fisher a purtat în film un costum de baie cu adevărat spectaculos, iar în același an a pozat pentru publicația Rolling Stones purtând același costum de baie.

8. Madonna (1984)

Madonna va rămâne una dintre cele mai de succes artiste. De-a lungul anilor, ea a adoptat mai multe look-uri și a încercat să se descopere. În anul 1984, ea a lansat celebra piesă Like a Virgin, videoclipul melodiei stârnind în acea perioadă numeroase controverse.

9. Naomi Campbell (1989)

Naomi Campbell este un model faimos, care defilează și astăzi în importante prezentări de modă. În anul 1989 Naomi a apărut pe coperta revistei Vogue, devenind astfel primul model feminin de culoare care a făcut acest lucru.

10. Julia Roberts (1991)

Cu siguranță ai văzut până acum comedia romantică Pretty Woman și ai rămas fascinată de frumusețea actriței Julia Roberts. Cu toate că filmul s-a bucurat de numeroase critici, Julia Roberts a atras atenția prin rolul pe care l-a avut, și anume cel al unei prostituate care se îndrăgostește de un bărbat bogat.

11. Sarah Michelle Gellar (1997)

Sarah Michelle Gellar a apărut în mai mult filme înainte de 1997, însă acela a fost anul în care ea a interpretat rolul Buffy Summers în filmul Buffy: The Vampire Slayer. În film, ea este o adolescentă care, dintr-o întâmplare, va ajunge să lupte împotriva vampirilor.

12. Britney Spears (1999)

În anii ’90 Britney Spears a lansat deja celebrul album Baby One More Time. Cu această ocazie, ea a devenit și mai cunoscută la nivel internațional, fiind totodată apreciată și pentru stilul ei.

13. Reese Witherspoon (2001)

În mod cert, filmul Legally Blonde apărut în anul 2001 va rămâne unul extrem de apreciat datorită apariției în film a actriței Reese Witherspoon. Ea a reușit să le demonstreze tuturor faptul că femeile nu ar trebui să fie judecată în funcție de aspectul lor fizic.

14. Halle Berry (2002)

Anul 2002 este cu siguranță unul important pentru Halle Berry. Și spunem asta deoarece atunci ea a câștigat premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță, pentru rolul său din Monster’s Ball. Cu această ocazie ea a devenit prima femeie de culoare care a câștigat un premiu Oscar.

15. Beyoncé (2003)

Pentru Beyoncé anul 2003 a fost unul al schimbărilor. Atunci, ea a lansat prima ei piesă solo, și anume Dangerously In Love. Acela a fost începutul carierei spectaculoase pe care o are în prezent.

16. Jennifer Lawrence (2011)

Anul 2011 a fost unul extrem de bun pentru Jennifer Lawrence. Ea a fost nominalizată la premiile Oscar pentru rolul său din Winters Bone, a apărut în X-Men: First Class, dar și în Hunger Games.

17. Priyanka Chopra (2015)

În vârstă de 36 de ani, Priyanka Chopra a apărut în 2015 în filmul Quantico, iar ea a reușit să impresioneze prin apariția sa. În 2018, ea s-a căsătorit cu Nick Jonas în India.

18. Gigi Hadid (2018)

Gigi Hadid se bucură de o carieră de succes în modeling. Ea a defilat pe podiumurile de la New York Fashion Week, a pozat pentru nenumărate reviste de modă, cum ar fi Vogue, CR Fashion Week, dar a fost și numită cel mai bun model.

Foto: PR, Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro