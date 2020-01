Personaje feminine de la care toți avem ceva de învățat!

Iată care sunt alegerile noastre în materie de personaje feminine de la care avem ce învăța!

Erin Brockovich

Erin Brockovich a fost unul dintre primele personaje feminine care m-au impresionat, oferind o adevărată lecție de succes. Filmul spune povestea reală a unei femei care se angajează la o firmă de avocatură și reușește să stârnească și să câștige un proces împotriva unei companii mari din California, care polua. Oscarul pentru Cea mai Bună Actriță câștigat de Julia Roberts este dovada nu doar a talentului său, ci și a curajului și ambiției lui Erin Brockovich.

Karen (Out of Africa)

O altă poveste adevărată transformată într-un film este cea a danezei Karen von Blixen, care reușește să treacă peste convențiile și tradiționalismul Kenyei din secolul 20. Fiind nevoită să se mărite cu Baronul von Blixen și să se mute în Africa, tânăra se îndrăgostește de acest continent și își asumă responsabilitatea pentru plantațiile de cafea deținute de cei doi, încearcă să educe copiii tribului Kikuyu și să obțină o bucată de pământ pentru aceștia de la soțul ei. În plus, Karen trăiește și o frumoasă poveste de dragoste. Meryl Streep reușește să aducă și mai multă forță personajului, oferind o interpretare excepțională.

Josey (North Country)

Josey Aimes, interpretată de talentata Charlize Theron, trebuie să își întrețînă cei doi copii, după ce se separă de soțul alcoolic, iar cel mai bine plătite joburi sunt la mină de cărbune. Acolo, femeia se lovește de abuzuri din partea colegilor, hărțuire sexuală și nenumărate umilințe. Josey nu se dă bătută și intentează un proces de hărțuire sexuală, Jenson vs. Eveleth Mines, care se va transforma ulterior în primul proces major de hărțuire sexuală din Statele Unite ale Americii.

Liz (Eat Pray Love)

O altă femeie puternică interpretată de aceeași Julia Roberts. Filmul este, de fapt, ecranizarea cărții cu același nume, scrisă de Elizabeth Gilbert, fiind inspirată de viață autoarei. Liz realizează că este nefericită de cursul vieții ei și decide că trebuie să schimbe ceva. Eroina renunță la relație, job și o viață confortabilă pentru o călătorie de câteva luni și reușește să se regăsească, să-și întâlnească dragostea și să obțină faima. Sună ca o adevărată poveste, nu-i așa?

Mélissa – Nawal (Incendies)

Cu un final cu totul și cu totul neașteptat, Incendies spune povestea lui Nawal Marwan, care are o ultima rugăminte pentru gemenii săi, înainte de a muri. Jeanne și Simon călătoresc în Orientul Mijlociu pentru a încerca să descopere povestea adevărată a părinților lor și a fratelui de existența căruia nu au știut. Este o peliculă despre război, suferință, încercarea de a merge mai departe și, întâi de toate, despre puterea unei femei.

Scarlett (Gone with the Wind)

Răsfățata copilă a unei familii bogate din sudul Statelor Unite ale Americii se transformă într-o femeie plină de voință, care reușește să aibă grijă de întreaga familie, în timpul războiului dintre Nord și Sud. Gone with the Wind, atât cartea, cât și filmul, a cauzat adevărate isterii și obsesii, personajul central, Scarlett, fiind deopotrivă admirat și blamat. Nu putem să trecem cu vederea puterea sa de a trece peste convențiile sociale ale timpului, curajul său de a-și exprima opiniile oricând, oriunde și față de oricine și forța de a trece peste adevărate tragedii.

Amelie (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)

Adorabilă și plină de ciudățenii, Amelie nu putea să lipsească din lista personajelor feminine puternice. Cu o atitudine întotdeauna pozitivă, tânăra franțuzoiacă știe cum să aprecieze lucrurile mici în viață și este convinsă că are misiunea de a face mai frumoasă viața celor care o înconjoară. Un exemplu demn de urmat, zicem noi!

