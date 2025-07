Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna iulie 2025

Zile lungi și călduroase? Nicio problemă, pentru că HBO Max pregătește câte ceva pentru toate gusturile! Pentru fanii sportului, luna iulie aduce evenimente de neratat: ai parte de cel mai important turneu de tenis pe iarbă, Wimbledon, iar pentru pasionații de ciclism, începe cea mai prestigioasă cursă a anului, Turul Franței. Dacă vrei ca serile pline de adrenalină să continue, nu rata premiera filmului „Sinners”. Pentru amatorii de dramă, Max aduce serialul spaniol „Furie”, despre cinci femei împinse la limită, care planifică o răzbunare cu efect de domino. Și, pentru iubitorii de documentare au parte de „Ms.: O revoluție în scris”, povestea revistei înființate în 1972, care continuă să fie publicată și astăzi și care a avut un impact semnificativ asupra mișcării feministe.

SERIALE

Pe 11 iulie, se lansează producția spaniolă „Furie” („Rage” aka. „Furia”). Serialul, creat de Félix Sabroso, prezintă cinci femei ale căror lumi se destramă și se intersectează: artista snoabă Marga, angajata ambițioasă Nat, cheful căzut în dizgrație Vera, actrița uitată Victoria și îngrijitoarea șomeră Adela. Cele cinci sunt împinse la limită și pun la cale o răzbunare cu efect domino și consecințe usturătoare.

FILME

„Păcătoșii” („Sinners”) apare pe 4 iulie. De la scenaristul și regizorul Ryan Coogler, vine o nouă poveste despre frici, cu Michael B. Jordan în rolul principal. Doi frați gemeni vor să-și lase viețile problematice în urmă și se întorc acasă. Ei descoperă însă că acolo îi așteaptă un rău și mai mare.

Pe 11 iulie Rona se întoarce acasă, pe insulele Orkney din Scoția, unde speră să se vindece și să-și accepte trecutul problematic în „Fuga” („The Outrun”).

În aceeași zi, apare și „Vikingul” („The Northman”), un thriller despre răzbunare de proporții epice de la regizorul Robert Eggers. Filmul îi aduce în distribuție pe Alexander Skarsgard, Nicole Kidman și Anya Taylor-Joy.

25 iulie aduce filmul „Babygirl”, în care o femeie de afaceri extrem de influentă, CEO al unei companii, își pune cariera și familia în pericol atunci când începe o aventură cu un intern mult mai tânăr.

În ultima zi a lunii iulie, se lansează „Ministerul războiului fără mănuși” („The Ministry of Ungentlemanly Warfare”) despre armata britanică, ce recrutează un grup mic de soldați pentru a ataca forțele germane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Lista de filme din luna iulie este completată de: Dl și dna Smith (Mr. & Mrs. Smith), Cele mai bune prietene adulte (Adult Best Friends), Kneecap, La o vârstă (Of An Age), Primul om pe Lună (First Man), Profu’ de spionaj: Orașul etern (My Spy: The Eternal City), Una dintre acele zile (One of Them Days), Virgin la 40 de ani (The 40 year-Old Virgin), 21 Jump Street – O adresă de pomină (21 Jump Street), 22 Jump Street – O altă adresă de pomină (22 Jump Street), Profă rea, poamă bună (Bad Teacher), Trafic (Traffic), Destinaţie finală (Final Destination), Destinaţie finală 2 (Final Destination 2), Destinaţie finală 3 (Final Destination 3), Destinaţie finală 4 (The Final Destination), Destinaţie finală 5 (Final Destination 5), Juno (Juno).

Tot în luna iulie se lansează și mai multe filme românești, precum: Portrete în pădure, Cripta, Moromeții 2, Femeia cu cravată neagră, Ana, Cine a ucis Crăciunul?, Happy End, Om-Câine.

SPORT LIVE

Luna iulie vine cu două mari competiții pe Max: Wimbledon și Turul Franței.

Fanii tenisului pot vedea superstarurile sportului în cel mai important turneu pe iarbă din lume. Carlos Alcaraz va încerca să câștige al 3-lea său titlu la rând la masculin, în timp ce competiția feminină este mai disputată ca niciodată. Wimbledon e transmis în direct între 30 iunie și 13 iulie.

Cea mai prestigioasă cursă de ciclism a anului, Turul Franței, începe pe 5 iulie și se încheie la Paris pe 27 iulie. Max transmite fiecare etapă din competiția pe care Tadej Pogacar încearcă să o câștige pentru a patra oară. Slovenul își reia rivalitatea la nivel înalt cu Jonas Vingegaard. Unul dintre cei doi a câștigat ultimele cinci ediții ale cursei.

DOCUMENTARE & REALITY

Pe 3 iulie apare producția „Ms.: O revoluție în scris” („Dear Ms.: A Revolution In Print”), despre revista Ms, lansată în 1972 și publicată și astăzi, care a revoluționat mișcarea feministă, stârnind discuții provocatoare despre probleme care afectează femeile, de la politică la hărțuire, rasă, sex și avort. În documentar, trei regizori selectează articole de copertă emblematice pentru a explora complexitatea creării unei reviste care nu s-a temut să abordeze probleme provocatoare și adesea polarizante.

„Viața ca în anii 1880” („Back to the Frontier”) are premiera pe 10 iulie, în care trei familii americane lasă secolul 21 în urmă și încearcă să supraviețuiască așa cum o făceau fermierii de la frontieră în 1880 – fără canalizare sau electricitate. Familiile au parte de probe istorice și învață aptitudinile de care au nevoie pentru a supraviețui unei ierni îndelungate.

16 iulie aduce și „Polifamilia” („Polyfamily”), despre două cupluri căsătorite care redefinesc noțiunea de familie, căci fac schimb de parteneri și își cresc cei cinci copii sub același acoperiș.

Lista documentarelor și a reality show-urilor care intră pe Max luna asta e completată de: „Monstrul american: Abuz de putere” („American Monster: Abuse of Power”), „Billy Joel: And So It Goes”, „Criminalul de lângă mine: Față în față cu agresorul” („Evil Lives Here: The Killer Speaks”), „Viața la 300 kg: Mexic” („My 600lb Life: Mexico”) și „Uciderea actorului Rafael Miguel” („The Murder Of Actor Rafael Miguel”)

COPII

Pentru cei mici, luna iulie aduce „Beast Boy: Lupul Singuratic” („Beast Boy: Lone Wolf”). Serialul, care se lansează pe 7 iulie, îl urmărește pe Beast Boy, care pornește în primele aventuri, dovedind că poate fi supererou fără Tinerii Titani – chiar dacă nu e crezut.

