Andreea Raicu: HER TIME is now

Her Time România este o asociație feministă lansată în 2020 cu mult avânt de Andreea Coscai, în jurul căreia s-a creat „o comunitate motivată de dezvoltare, cu valori comune și dedicată îmbunătățirii societății. Am cunoscut și crescut alături de sute de oameni în acești patru ani, unii prezenți poate doar la evenimente, alții absolut complet implicați în creșterea asociației”, după cum povestește chiar fondatoarea. Organizația își concentrează proiectele pe vocile tinere și inițiază, printre altele, conversații despre feminism, misoginism, egalitate de gen, patriarhat, consimțământ, stereotipuri, problemele femeilor din societatea românească, echitate pe piața muncii și comunitatea LGBTQIA+.

Cu Her Time România m-am întâlnit anul acesta, în luna martie, când am luat parte la un workshop pe tema siguranței stradale, organizat în colaborare cu Maria Carusi, psihologă cliniciană și creatoare de conținut, Simona-Maria Chirciu, autoare și realizatoarea primelor cercetări despre hărțuirea stradală în România, și Cristina Bobe, care a venit ca instructoare de la Academia Aiki Seishin Ryu. La workshop, pe lângă informațiile importante pe care le-am aflat despre o formă de violență care, din păcate, e o experiență tot mai comună în rândul femeilor, am învățat și câteva tehnici de autoapărare. Iar acesta este un exemplu de eveniment desfășurat de asociație pentru beneficiarele sale. Am vorbit cu Andreea Raicu, noua președintă Her Time România, despre cum proiectează alături de alte tinere o societate incluzivă, lupta pentru drepturile femeilor, munca în ONG și importanța feminismului în viețile noastre.

ELLE: Andreea, ești noua președintă a asociației feministe Her Time România. Povestește-ne câte ceva despre formarea ta. Cu ce anume te ocupai înainte de a avea această funcție?

ANDREEA RAICU: Despre formarea mea pot să spun doar că a fost un drum cu multe poteci, nu m-am hotărât de fiecare dată pe unde să o iau, dar mereu am ajuns unde trebuie. Am studiat și mi-au plăcut mereu arta în toate formele, comunicarea și relațiile publice. În trecut am avut, împreună cu alți oameni, propriul nostru ONG, unde promovam cultura, arta în rândul adolescenților. Le ofeream un spațiu unde își pot exprima creativitatea și unde se puteau simți confortabil să o facă, le organizam expoziții și multe evenimente. La Her Time, înainte de a avea funcția de președintă, am fost ambasadoare, mai apoi am devenit Coordonatoarea departamentului de Relații Externe. Țin să spun că am apreciat întotdeauna persoanele cu care lucrez aici, mai ales fondatoarea, Andreea Coscai, pentru că mereu a văzut în mine lucruri pe care eu, poate, uitam să le observ. De aceea, sunt recunoscătoare că mi-a pasat onoarea de a avea această funcție.

Andreea Coscai, fondatoarea Her Time România

ELLE: Cum ai descoperit feminismul și în ce etapă a acestui proces ai zice că ești?

A.R.: Ca multe dintre noi, cred eu, am suferit de misoginism internalizat o lungă perioadă. Nu am avut instrumentele necesare să-mi dau seama ce este problematic și ce nu, de ce unele glume au un alt subînțeles și așa mai departe. Am descoperit feminismul atunci când am început să fiu din ce în ce mai conștientă de lucrurile din jurul meu. Am început să observ, toate lucrurile au venit grămadă și parcă nu se mai terminau, era copleșitor. Toate aluziile către femei, abuzurile și răutățile gratuite, incompetența falsă, hărțuirile stradale, glumele de prost gust îndreptate împotriva femei au devenit atât de clare și nu am putut să nu fac nimic. Lucrurile acestea încă se întâmplă și putem să schimbăm lucruri doar dacă fiecare dintre noi ne facem partea. Acum, aș zice că sunt conștientă de multe probleme actuale, trecem prin ele în timp ce încercăm să le rezolvam, puțin câte puțin.

ELLE: Ne poți face un scurt traseu al asociației Her Time România, de la lansare, din 2020, și până în prezent? Care sunt valorile după care se ghidează?

A.R.: În 2020, Andreea Coscai a început asociația pentru că își dorea să dea înapoi către comunitate, către generația din România și să se reconecteze cu tinerii de aici. A început cu un grup de Facebook, folosit ca o unealtă foarte accesibil pentru a crea o comunitate. Acolo au intrat prietenele ei, invitând, la rândul lor, și alte prietene. Prima ediție de Her Webinars a fost în 2020, vara. Acolo s-a format și prima echipă. Echipele s-au tot extins, la fel și evenimentele și edițiile de Her Webinars. De acum patru ani s-a construit o comunitate de peste 20.000 de persoane și peste 20 de evenimente online și fizice, speakeri naționali și internaționali. Am organizat competiții antreprenoriale sau de scriere. Am colaborat cu asociații naționale și internaționale. La bază stau activismul și feminismul intersecțional, drepturile femeilor și egalitatea de gen, pentru că fără acestea nu am putea să ne continuăm munca pentru leadership, networking, dezvoltare profesională și personală.

ELLE: Cum arată echipa asociației?

A.R.: În acest moment, echipa este formată din femei minunate. Avem toate aceeași misiune și lucrăm spre aceleași rezultate. Cu toate că avem un job full-time care ne ocupă o mare parte din zi, reușim să ne adunăm și încurajăm constant una pe alta. Ne înțelegem foarte bine și, înainte de toate, suntem prietene apropiate. Avem periodic ieșiri în care doar ne distrăm, vorbim sau ne jucăm. În felul acesta, reușim să facem proiectele pe care ni le propunem. Muncim din greu și cu drag în fiecare zi. Suntem cu adevărat o echipă, de aceea aș vrea să le și menționez aici: Paola Bîra – Coordonatoare Ambasadori, Teodora Marin – Coordonatoare Design, Miruna Marcu – Coordonatoare Dezvoltare, Mădălina Vînătoru – Coordonatoare Social Media, Roya Baicu – Coordonatoare Proiecte, Carmen Dorobanțu – Coordonatoare Relații Externe, Irina Voiculescu – Coordonatoare Content & Blog, Monica Lungeanu – Consultantă Dezvoltare.

ELLE: Care sunt scopurile organizației și prin ce tipuri de activități vreți să le atingeți? Cine finanțează Her Time România?

A.R.: Cu siguranță scopurile noastre rămân oferirea unei platforme de networking și oportunități de leadership pentru tinere. Pe lângă acestea, încercăm, pe cât de mult posibil, să atingem și subiecte de hărțuire stradală sau la locul de muncă, violență domestică și alte probleme actuale prin care trec femeile din România și nu numai. Ne place să organizăm webinarii, unde aducem persoane de interes și experți din diferite domenii și industrii. Acest lucru ajută persoanele din comunitatea noastră să înțeleagă mai bine parcursul pe care îl pot avea într-un anumit domeniu de lucru. La fiecare webinar avem sesiuni libere de Q&A și speakerii noștri sunt mereu deschiși și dornici să le răspundă. Pe partea de probleme sociale, pe lângă postările pentru awareness, am început să organizăm și evenimente fizice despre hărțuire și consimțământ, în colaborare cu Maria Carusi, Cristina Bobe și Simona-Maria Chirciu. Acolo avem și o parte de lecție practică, unde participantele sunt învățate tehnici de autoapărare. Ne dorim să avem multe colaborări cu celelalte asociații. Am organizat în trecut și urmează și în viitor evenimente cu Funky Citizens, Accept, Centrul Filia, Politică la minut. Colaborăm și cu influenceri, chiar de curând am avut un webinar cu Anca Broască, unde am vorbit despre efectul pe care îl are social media asupra noastră. Încercăm să fim și pe segmentul cultural, de aceea avem și evenimente de tip expoziție de artă sau proiecții de filme.

Foto: Her Time România

ELLE: Her Time România este un spațiu creat de tinere pentru tinere, prin care le oferiți persoanelor preocupate de feminism, egalitate de gen, sănătate mintală, drepturile femeilor și intersecționalitate un punct de plecare în această explorare. Care sunt principalele curiozități pe care le au oamenii care vin la evenimentele asociației?

A.R.: Cred că sunt curioși să aibă discuții cu experți și profesioniști, mai ales din industria tehnologică, unde am avut și reprezentanți de la companii de renume, cum ar fi Google, Oracle, Revolut, UiPath. Le sunt oferite perspective de la lideri feminini influenți, cum a fost Gloria Steinem. Deseori sunt curioși dacă persoana care le vorbește a întâmpinat piedici în progresul în carieră sau dacă a simțit că trebuie să muncească mai mult decât un coleg de sex masculin, pe aceeași poziție.

ELLE: Un eveniment remarcabil organizat de Her Time România a fost un webinar din iunie 2023, cu Gloria Steinem, o personalitate care are un rol esențial în istoria feminismului și activismului. Cum a decurs evenimentul și ne poți împărtăși câteva dintre lecțiile pe care le-a dat mai departe Gloria Steinem?

A.R.: Într-adevăr, a fost un moment deosebit de inspirațional și educativ. Gloria Steinem este o figură emblematică în mișcarea pentru drepturile femeilor, ne-a împărtășit lecții valoroase despre feminism și activism. A subliniat necesitatea unității și solidarității între femei pentru a combate această inegalitate cu care ne confruntăm. Ne-a încurajat să participăm cât mai mult în lupta pentru drepturile femeilor, punând accent pe importanța transferului de cunoștințe și experiențe. Ne-a povestit despre intersecționalitatea în feminism și cât de important este să recunoaștem acest lucru, pentru că diferite forme de discriminare se intersectează.

ELLE: Prin prisma evenimentelor voastre, vă întâlniți des cu tinere. Cum le vezi pe tinerele de azi, care sunt valorile, dar și fricile pe care le au față de lume în general?

A.R.: Personal, văd tinerele de azi mult mai curajoase și implicate de la o vârstă destul de tânără. Învață mult mai devreme foarte multe perspective, având la dispoziție atâtea canale de comunicare. Din păcate, asta înseamnă că sunt și expuse mult mai devreme la diferite forme de discriminare și abuz. Sunt mereu dornice să învețe și să participe la schimbare, să fie implicate direct în acțiuni organizate de ONG-uri pe diverse teme sociale și nu numai. Sunt foarte interesate să afle detalii despre un anumit domeniu, mai ales STEM. Cred că acest lucru se întâmplă pentru că în România nu sunt atât de popularizate informațiile despre domeniul acesta, mai ales pentru tinere.

ELLE: Care consideri că sunt obstacolele de care se lovesc persoanele tinere atunci când simt să-și facă vocea auzită despre problemele sociale?

A.R.: Cred că atunci când ești tânăr unul dintre cele mai mari obstacole de care dai este rezistența la schimbare a generațiilor mai vechi, care poate deveni frustrantă. Cred că un obstacol mai este și faptul că poate exista o dificultate în mediul online, unde toată lumea își poate exprima părerea în orice mod, inclusiv cu cuvinte de hate către o persoană care încearcă să ridice anumite probleme sociale.

ELLE: Ce acțiuni ar trebui să facem dacă ne dorim ca generațiile următoare de femei să aibă mai puțin de suferit când vine vorba de misoginism, inegalitate, discriminare?

A.R.: Un prim pas ar fi să ne asumăm. Să ne asumăm că există probleme, în noi și în oamenii de lângă noi. De acolo putem începe cu educația. Putem educa oamenii de lângă noi atunci când observăm orice tip de comportament nepotrivit spre o altă persoană. În plus, este necesar ca cât mai mulți oameni să se implice în acțiuni de voluntariat sau să vină în sprijinul ONG-urilor. Puțin câte puțin, sigur o să reușim.

Foto: Her Time România

ELLE: Ce nu înțeleg oamenii despre feminism și ar fi cazul să știe?

A.R.: Că persoanele feministe nu urăsc bărbații. Și nici nu cred că feminismul este doar despre femei. S-a creat o întreagă idee că feminismul înseamnă că avem ceva împotriva tuturor bărbaților, dar nu este așa. Nu ne dorim dispariția genului masculin, ne dorim să fim egali când vine vorba de drepturi, siguranță și tratament în societate și instituții. O simplă aventură pe Google în istoria feminismului ar putea să facă pe oricine să înțeleagă care este scopul feminismului și de ce este necesar.

ELLE: De ce crezi că feminismul încă mai sperie unele persoane, în special pe cele din zona conservatoare?

A.R.: În foarte multe cazuri, nici măcar nu este vina lor în totalitate, ci doar lucrează cu instrumentele care le-au fost oferite. Condiționarea începe mai întâi din familie și din mediul înconjurător. Este foarte ușor să rămâi blocat în unele ideologii învățate de la părinți, profesori, chiar și societate. Este nevoie de multă convingere de sine să înveți lucruri noi, care să zdruncine toate lucrurile cu care ai fost educat până în momentul acela. Noi suntem în continuare deschise și dornice să oferim informațiile necesare. Este oricând loc de mai bine.

ELLE: Care consideri că sunt principalele motive pentru care e nevoie de feminism în România?

A.R.: Este necesar din mai multe motive, dar în principal sunt cele care țin de egalitatea de gen, încă există diferențe între femei și bărbați în multe situații. Stereotipurile de gen persistă și limitează așteptările și oportunitățile femeilor în societate. Deși am câștigat dreptul la vot, participarea femeilor în politică rămâne mică. Numărul problemelor legate de violența domestică și alte forme de abuz este în creștere și nu suntem în siguranță. Discriminarea și misoginismul au rădăcini adânci în societate și trebuie adresate mereu. Am înșirat aici câteva probleme de care cred că ne-am lovit majoritatea dintre noi. Acestea trebuie conștientizate de toată lumea ca să putem iniția schimbare.

ELLE: Ce părere ai despre comodificarea feminismului?

A.R.: Câteodată, acest proces poate dilua mesajul și scopul feminismului și se transformă într-un trend de marketing, să ajute mai mult la promovarea vânzărilor decât la promovarea schimbării sociale. Atunci când campaniile publicitare folosesc sloganuri feministe pentru a atrage consumatoarele, dar compania nu susține activ drepturile femeilor sau nu practică egalitatea de gen în propriile politici de angajare, se poate vorbi despre o formă de ipocrizie. Este esențial ca mesajele să fie însoțite de acțiuni concrete și angajamente reale pentru a avea un impact pozitiv asupra societății.

ELLE: Lupta pentru drepturile femeilor este continuă, plină de provocări, necesară, dar poate fi și copleșitoare. Ce anume vă motivează pe voi la asociație?

A.R.: Ne simțim de multe ori copleșite, dar ce ne motivează este când vedem că avem rezultate. Când aflăm de la comunitatea noastră că s-au simțit ajutate de noi și de oportunitățile pe care le oferim. Cel mai important pentru noi este impactul pe care vrem să il avem în comunitate, iar atunci când acest lucru este palpabil, ne ajută să continuăm cu munca noastră.

ELLE: Ce putem face noi concret pentru a construi o societate incluzivă?

A.R.: Empatie, implicare și responsabilitate. Trebuie să fim sinceri când vine vorba de problemele sociale și să le abordăm cu empatie și vulnerabilitate. Trebuie să promovăm egalitatea și să combatem stereotipurile de gen. Zi de zi, foarte mulți oameni încă se simt discriminați, cu toate că legislația interzice orice fel de discriminare pe criterii precum sexul, originea rasială sau etnică, religia sau convingerile. Suntem toți responsabili de construirea unei comunități incluzive prin propriile acțiuni. Dacă facem alegeri conștiente în viața de zi cu zi și în felul în care ne raportăm la oamenii din jurul nostru, suntem pe drumul cel bun.

ELLE: Ce proiecte ai în desfășurare alături de Her Time România pentru 2024?

A.R.: Ce îmi doresc cel mai mult este să putem face mai multe evenimente fizice, unde să ne cunoaștem cu persoanele din comunitatea noastră și unde se pot cunoaște și ele. Astfel, anul acesta ne pregătim să aplicăm pentru fonduri nerambursabile, pentru a putea organiza evenimente mai mari de tip conferință, workshop-uri și alte evenimente mai interactive.

Foto: din arhiva personală a Andreei Raicu

*Articolul a apărut inițial în numărul de iulie al revistei ELLE, unde era scris incorect numele Cristinei Bobe (și anume Cristina Robe), iar în varianta online am remediat acest lucru.

