Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna februarie 2026

Ce nu trebuie să ratezi luna aceasta pe HBO Max.

După 28 de ani
Februarie este luna în care momentele memorabile se întâlnesc pe HBO Max. Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026 aduc adrenalina sporturilor de iarnă direct pe ecran, în timp ce serialul italian „Portobello” spune o poveste intensă despre succes și ruină. Fanii genului horror vor putea descoperi noul capitol al francizei „După 28 de zile”, intitulat „După 28 de ani”, iar pasionații de documentare pot urmări unul dintre cele mai șocante cazuri din Polonia, în „Fit for a Killer”.

SPORT

Luna februarie pe HBO Max aduce în rol principal Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano–Cortina. Odată cu ceremonia de deschidere de pe celebrul San Siro din Milano, pe 6 februarie, și până pe 22 februarie, cei mai buni sportivi din disciplinele specifice anotimpului rece se reunesc în Italia, de la arenele urbane până la locațiile alpine din Dolomiți, în lupta pentru cele mai importante medalii din sport.

Printre echipele și sportivii de urmărit se numără Marco Odermatt și Mikaela Shiffrin (schi alpin), echipele de hochei pe gheață ale Canadei și SUA, dar și Ryoyu Kobayashi (sărituri cu schiurile).

În afara pârtiilor și patinoarelor, sezonul de snooker continuă cu Marele Premiu Mondial (3–8 februarie), Players Championship (16–22 februarie) și Openul Galez (23 februarie – 1 martie), iar Circuitul Mondial de Ciclism oferă în această lună Turul Emiratelor Arabe Unite (16–22 februarie) și cursa Omloop Nieuwsblad (28 februarie).

SERIALE

Pe 2 februarie mergem în Brazilia cu primul sezon din „Dona Beja”, care aduce povestea unei femei ce și-a transformat durerea în puterea seducției și a îndrăznit să sfideze toate convențiile imperiale.

Pe 4 februarie, HBO Max lansează o producție locală din Cehia, „Gerta Schnirch”, creată de Tomáš Mašín și inspirată de cartea scrisă de Kateřina Tučková, „The Expulsion of Gerta Schnirch”. Serialul urmărește povestea unei femei crescute într-o familie ceho-germană care, în ciuda inocenței sale personale, este marcată de nazism, violența postbelică și noțiunea de vinovăție colectivă. Narațiunea se concentrează pe experiența umană intimă a unei persoane prinse în mașinăria istoriei, evitând în mod deliberat judecățile simpliste.

„Ca apa pentru ciocolată” (Like Water for Chocolate) revine cu un nou sezon pe 15 februarie. Tita găsește în doctorul Brown promisiunea unui destin diferit — unul în care dulceața oferă refugiu. Dar întoarcerea lui Pedro reaprinde o pasiune interzisă care sfidează regulile și tradițiile. Pe fundalul unui Mexic marcat de violență și transformări sociale, traumele, pierderile și secretele împing personajele să-și înfrunte limitele și să decidă cât de mult sunt dispuse să riște pentru dragoste și libertate. În mijlocul magiei bucătăriei și al puterii emoțiilor lor, Tita și Pedro descoperă că unele iubiri sunt menite să ardă pentru totdeauna.

Pe 18 februarie începe „Zborul de noapte” (Red Eye), în care agenții Hana Li și Clay Brody vânează un asasin pentru a preveni prăbușirea unui avion britanic.

Pe 20 februarie are premiera serialul italian „Portobello”. Acțiunea se petrece în 1982, când Enzo Tortora se află la apogeul succesului. El prezintă emisiunea „Portobello” și atinge 28 de milioane de telespectatori în prime time, toți așteptând concurentul care va reuși să facă celebrul papagal al emisiunii să vorbească. Președintele Pertini îl numește Comandor al Republicii. Tortora este regele televiziunii italiene din anii ’80, iar emisiunea sa reflectă și consolează națiunea. În același timp, cutremurul din Irpinia dă lovitura finală echilibrului fragil din cadrul Nuova Camorra Organizzata. Giovanni Pandico, un asociat de încredere al șefului Raffaele Cutolo și un spectator avid al emisiunii „Portobello” din celula sa de închisoare, decide să devină martor al acuzării. În timpul interogatoriului, el rostește un nume neașteptat: Enzo Tortora.

„Pânza Charlottei” (Charlotte’s Web) are premiera pe 21 februarie. O poveste despre dragoste, viață și prietenie, adaptată după capodopera lui E.B. White. Tânăra Fern nu îl lasă pe tatăl ei să omoare un porc, pe care îl crește și îl numește Wilbur. Între cei doi se leagă o prietenie specială. Însă, când Wilbur devine prea mare, este vândut mătușii și unchiului lui Fern, familia Zuckerman. Acolo, Wilbur se împrietenește cu un păianjen pe nume Charlotte. Totul merge bine până când Wilbur află că familia Zuckerman îl crește pentru a-l sacrifica. Charlotte îi promite însă că îl va ajuta.

Pe 24 februarie, adaptat după romanul din 1954 al lui William Golding, „Împăratul muștelor” („Lord of the Flies”) intră pe HBO Max. Serialul este construit în jurul unui grup de băieți britanici naufragiați pe o insulă pustie, care încearcă să se guverneze singuri.

FILME

Pe 6 februarie intră pe HBO Max filmul „Genie”, o poveste de Crăciun despre un bărbat care primește ajutorul unui duh pentru a recâștiga iubirea familiei sale.

„După 28 de ani” (28 Years Later) are premiera pe 13 februarie. Regizorul Danny Boyle și scenaristul Alex Garland se reunesc pentru această nouă poveste terifiantă, plasată în lumea creată de filmul „După 28 de zile”. Au trecut aproape trei decenii de când virusul furiei a scăpat dintr-un laborator de arme biologice, iar acum unii dintre supraviețuitori, aflați în carantină, au găsit moduri de a trăi printre cei infectați. Când unul dintre ei pornește într-o misiune, descoperă ceva cu adevărat îngrozitor.

Pe 18 februarie îl cunoaștem pe Vincent în „37: Umbra și prada” (37: L’Ombre et la Proie), un șofer de camion care se chinuie să-și întrețină familia. Pe ruta sa obișnuită, el primește în camion o autostopistă foarte însărcinată, care spune că numele ei este „37”. Are un temperament instabil și, mai rău, o armă automată pe care o îndreaptă spre Vincent. Îi cere să conducă până rămâne fără benzină, amenințând că îl va ucide. Nimic nu este atât de simplu pe cât pare. Vincent va face orice pentru a supraviețui și a se întoarce la familia lui.

DOCUMENTARE & REALITY

Pe 20 februarie are loc premiera documentarului polonez „Fit for a Killer”. La sfârșitul anului 1998, Cracovia a rămas cu sufletul la gură — din Vistula a fost scos un corset confecționat din piele umană. Crima macabră a șocat Polonia și a declanșat una dintre cele mai mediatizate anchete din istoria țării, menită să-l prindă pe așa-numitul „Hannibal Lecter polonez”. Suspiciunile s-au îndreptat rapid asupra unui om singuratic, Robert J., care se potrivea perfect profilului criminalului. Peste 20 de ani, odată cu pronunțarea sentinței, probele au început să se destrame, iar întrebările despre ancheta mediatică au devenit mai puternice ca niciodată. La trei decenii după crimă, Robert a fost eliberat, iar cazul a rămas nerezolvat.

Kids & Family

„Minunata și năstrușnica lume a lui Gumball” („The Wonderfully Weird World of Gumball”) are premiera pe 2 februarie. Bine ați revenit în Elmore, unde cetățenii intră în tot felul de încurcături. Serialul este atât de uimitor, încât și-a schimbat numele!

„Marea migrație” (Migration) intră pe HBO Max pe 7 februarie. Illumination, creatorii Minionilor, vă invită să zburați alături de familia Mallard, a cărei vacanță este dată peste cap în această comedie plină de suflet și umor.

Citește și:
Filme și seriale de neratat în luna februarie 2026 pe SkyShowtime

