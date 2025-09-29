„Ce nu știai despre”, o nouă emisiune lansată de Ringier România Media, prezentată de jurnalista Mara Coman

Ringier România Media lansează un nou format video, "Ce nu știai despre." Ce va presupune emisiunea?

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
"Ce nu știai despre", o nouă emisiune lansată de Ringier România Media, prezentată de jurnalista Mara Coman

Ringier România Media adaugă un nou format video în portofoliul său, fiind vorba de această dată de „Ce nu știai despre”, o emisiune fresh care va fi prezentată de către jurnalista Mara Coman. 

Emisiunea „Ce nu știai despre” va fi difuzată începând cu data de 29 septembrie, ora 17:00, în format bilunar, și va fi prezentată de jurnalista Mara Coman. În cadrul primului episod, publicul o va vedea pe actrița și creatoarea de conținut Dana Rogoz. 

Emisiunea „Ce nu știai despre” va avea un format relaxat și interactiv, iar în cadrul ei publicul va avea ocazia să descopere persoanele publice, care activează în domenii variate, povestind despre lucruri neștiute referitoare la viața lor, atât personală, cât și profesională. Structura va urmări trei rubrici: Întrebări directe, Adevărat sau Fals și Răspunsuri-fulger.

De asemenea, în fiecare ediție a emisiunii „Ce nu știai despre”, invitații vor aduce cu ei o imagine personală, care nu a mai fost văzută până atunci de către public, dar care pentru ei are o semnificație aparte, despre care vor dezvălui mai multe. 

Mara Coman, prezentatoarea emisiunii „Ce nu știai despre”, este entuziasmată de această nouă provocare din cariera ei de jurnalistă și a făcut mai multe declarații despre proiect. 

„Cred că un jurnalist bun trebuie să se poată exprima și să-și adapteze mesajul pe diverse platforme și formate: print sau online, text sau video. De aceea nu mi-a fost teamă ca, după mai bine de 20 de ani de lucrat în print, să continui în online. Iar un proiect video este, pentru mine, o continuare firească. Și, recunosc, e și o provocare. Emisiunea „Ce nu știai despre” își propune să aducă mai aproape de noi persoanele publice. Este un format dinamic, relaxat, cu întrebări variate – când serioase, când amuzante, care conturează personalitatea fiecărui invitat. Mă bucur mult că am lansat acest proiect în colaborare cu Ringier România, unde am avut primul meu job: redactor la revista Unica, în anul 2000, pe când eram studentă.”

Mara Coman are o carieră de mai bine de 20 de ani în presa glossy și este o cunoscută jurnalistă de lifestyle. A fost redactora-șefă a publicațiilor Glamour, Marie Claire și Harper’s Bazaar, lansând primele două branduri media în România. Începând cu anul 2022, a lucrat la proiectul ei editorial online, maracoman.ro, acolo unde le vorbește cititorilor săi despre modă, frumusețe, cărți, filme, seriale, sănătate, călătorii și nu numai. 

Foto: Radu Chindriș

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Teatrul EXCELSIOR anunță prima premieră a stagiunii 2025–2026: "Tristețe și bucurie în viața girafelor" de Tiago Rodrigues, în regia lui Irisz Kovacs
Lifestyle
Teatrul EXCELSIOR anunță prima premieră a stagiunii 2025–2026: "Tristețe și bucurie în viața girafelor" de Tiago Rodrigues, în regia lui Irisz Kovacs
Filme în care misterele au fost mult prea previzibile pentru public și au dezamăgit
Lifestyle
Filme în care misterele au fost mult prea previzibile pentru public și au dezamăgit
V-ați distanțat? Cum să reconstruiți intimitatea emoțională în cuplu
Lifestyle
V-ați distanțat? Cum să reconstruiți intimitatea emoțională în cuplu
Ați devenit morocănoși și pesimiști? Ce să faceți în cuplu pentru a vă cultiva latura pozitivă
Lifestyle
Ați devenit morocănoși și pesimiști? Ce să faceți în cuplu pentru a vă cultiva latura pozitivă
"Vocea binelui", noul proiect video Ringier România care aduce în prim-plan oameni și povești care schimbă vieți, prezentat de Oana Dumitriu
Lifestyle
"Vocea binelui", noul proiect video Ringier România care aduce în prim-plan oameni și povești care schimbă vieți, prezentat de Oana Dumitriu
Comportamente nesănătoase în cuplu atunci când ai o imensă frică de abandon
Lifestyle
Comportamente nesănătoase în cuplu atunci când ai o imensă frică de abandon
Libertatea
De ce amână Cristina Bâtlan nunta, deși a fost cerută în căsătorie în urmă cu doi ani. „Trauma are nevoie de vindecare”
De ce amână Cristina Bâtlan nunta, deși a fost cerută în căsătorie în urmă cu doi ani. „Trauma are nevoie de vindecare”
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Imagini de la evenimentul la care mireasa a purtat o rochie Ralph Lauren
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Imagini de la evenimentul la care mireasa a purtat o rochie Ralph Lauren
Ținuta purtată de Maia Sandu în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Semnificația culorii alese de președintă
Ținuta purtată de Maia Sandu în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Semnificația culorii alese de președintă
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Avem imaginile! Ilie Bolojan și iubita, apariție rară în public, la un eveniment din Blaj. Cum au surprinși premierul și partenera sa / FOTO
Avem imaginile! Ilie Bolojan și iubita, apariție rară în public, la un eveniment din Blaj. Cum au surprinși premierul și partenera sa / FOTO
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
catine.ro
O perioadă dificilă se încheie pentru aceste 4 semne zodiacale până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
O perioadă dificilă se încheie pentru aceste 4 semne zodiacale până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 28 septembrie 2025. Taurii muncesc din greu pentru ce își doresc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 septembrie 2025. Taurii muncesc din greu pentru ce își doresc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Beneficiile exercițiilor de respirație, potrivit experților în sănătate
Beneficiile exercițiilor de respirație, potrivit experților în sănătate
Cele mai sănătoase tipuri de paste. Ce recomandă nutriționiștii să incluzi în dieta ta
Cele mai sănătoase tipuri de paste. Ce recomandă nutriționiștii să incluzi în dieta ta
Mai multe din lifestyle
Ce filme și seriale nu trebuie să ratezi toamna aceasta pe Disney+
Ce filme și seriale nu trebuie să ratezi toamna aceasta pe Disney+
Lifestyle

Serialul "Totul e corect" de Ryan Murphy, noi sezoane din îndrăgitele seriale "Percy Jackson și Olimpienii" și "Detectiv fără antecedente", lungmetrajul "Incompatibilă" și fotbal live din "UEFA Women's Champions League" - iată câteva dintre noutățile toamnei la Disney+.

+ Mai multe
Semne pe care le interpretezi greșit, dar care indică o relație sănătoasă
Semne pe care le interpretezi greșit, dar care indică o relație sănătoasă
Lifestyle

Îți dorești foarte mult o relație sănătoasă, dar când dai de una în final renunți sau fugi de ea deoarece nu știi să o recunoști.

+ Mai multe
Dincolo de copertă, o nouă emisiune marca Libertatea, găzduită de Denisa Macovei
Dincolo de copertă, o nouă emisiune marca Libertatea, găzduită de Denisa Macovei
Lifestyle

Ringier România Media lansează un nou format video, "Dincolo de copertă" - o emisiune online, despre puterea cărților, marca Libertatea, găzduită de jurnalista Denisa Macovei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC