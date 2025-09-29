„Ce nu știai despre”, o nouă emisiune lansată de Ringier România Media, prezentată de jurnalista Mara Coman

Ringier România Media adaugă un nou format video în portofoliul său, fiind vorba de această dată de „Ce nu știai despre”, o emisiune fresh care va fi prezentată de către jurnalista Mara Coman.

Emisiunea „Ce nu știai despre” va fi difuzată începând cu data de 29 septembrie, ora 17:00, în format bilunar, și va fi prezentată de jurnalista Mara Coman. În cadrul primului episod, publicul o va vedea pe actrița și creatoarea de conținut Dana Rogoz.

Emisiunea „Ce nu știai despre” va avea un format relaxat și interactiv, iar în cadrul ei publicul va avea ocazia să descopere persoanele publice, care activează în domenii variate, povestind despre lucruri neștiute referitoare la viața lor, atât personală, cât și profesională. Structura va urmări trei rubrici: Întrebări directe, Adevărat sau Fals și Răspunsuri-fulger.

De asemenea, în fiecare ediție a emisiunii „Ce nu știai despre”, invitații vor aduce cu ei o imagine personală, care nu a mai fost văzută până atunci de către public, dar care pentru ei are o semnificație aparte, despre care vor dezvălui mai multe.

Mara Coman, prezentatoarea emisiunii „Ce nu știai despre”, este entuziasmată de această nouă provocare din cariera ei de jurnalistă și a făcut mai multe declarații despre proiect.

„Cred că un jurnalist bun trebuie să se poată exprima și să-și adapteze mesajul pe diverse platforme și formate: print sau online, text sau video. De aceea nu mi-a fost teamă ca, după mai bine de 20 de ani de lucrat în print, să continui în online. Iar un proiect video este, pentru mine, o continuare firească. Și, recunosc, e și o provocare. Emisiunea „Ce nu știai despre” își propune să aducă mai aproape de noi persoanele publice. Este un format dinamic, relaxat, cu întrebări variate – când serioase, când amuzante, care conturează personalitatea fiecărui invitat. Mă bucur mult că am lansat acest proiect în colaborare cu Ringier România, unde am avut primul meu job: redactor la revista Unica, în anul 2000, pe când eram studentă.”

Mara Coman are o carieră de mai bine de 20 de ani în presa glossy și este o cunoscută jurnalistă de lifestyle. A fost redactora-șefă a publicațiilor Glamour, Marie Claire și Harper’s Bazaar, lansând primele două branduri media în România. Începând cu anul 2022, a lucrat la proiectul ei editorial online, maracoman.ro, acolo unde le vorbește cititorilor săi despre modă, frumusețe, cărți, filme, seriale, sănătate, călătorii și nu numai.

Foto: Radu Chindriș

