Care-i treaba cu TikTok?

Avem la îndemână o multitudine de platforme care să ne ușureze viața, de la aplicații de dating precum Tinder, până la aplicații și platforme de genul female technology, prin care noi, femeile, ne putem monitoriza din confortul casei noastre starea de sănătate, dar și să avem acces la consultații online.

Cu toate că avem acces la o selecție cuprinzătoare de platforme de socializare, tendința actuală este de a ne îndrepta către un conținut care să ne fie la îndemână, extrem de facil și ușor de înțeles. Dacă aplicații precum Facebook și Snapchat par să nu mai fie atât de cool și Instagram este aplicația pe care ne petrecem o bună bucată din timp, o nouă platformă pare să fie cea care a reușit să atragă milioane de tineri, și anume TikTok. Dacă nu ai auzit până acum de această aplicație sau încă nu știi dacă să ți-o instalezi sau nu, află în continuare de ce este atât de populară.

TikTok este o aplicație cu totul și cu totul diferită față de orice altă platformă de socializare. Sau mai bine spus, pare să fie o împletire perfectă între ceea ce înseamnă video și divertisment. Mai precis, TikTok este o aplicație mobilă prin care oricine care își face cont, își poate crea video-uri de maxim 15 secunde. Ceea ce este interesant este faptul că te poți filma singur și poți adăuga diferite melodii, sunete și filtre pe fundal, ulteori să îți montezi singur video-urile, astfel încât să creezi o poveste, fie ea una și de 15 secunde.

Trebuie să recunosc faptul că atunci când am intrat pentru prima dată pe TikTok eram destul de reticentă, însă cred că sunt și părți bune ale acestei aplicații. Să ne gândim la faptul că este o modalitate de a te relaxa după o zi lungă pe care ai avut-o la birou, având în vedere că unele video-uri sunt extrem de amuzante, iar unii utilizatori încearcă să imite anumite dansuri sau melodii populare de pe Internet. Pe lângă asta, este un mijloc prin care fiecare utilizator are ocazia de deveni propriul său „regizor”, oricât de neobișnuit ar suna asta. De la alegerea cadrului în care se filmează, cum interpretează, și până la alegerea melodiei de pe fundal, și desigur, rezultatul final.

De reținut este faptul că în februarie 2019 în România erau 176,335 de utilizatori pe TikTok și în mod cert numărul a crescut de atunci. Pe lângă asta, în segmentul de vârstă 14 și 65 de ani, există pe TikTok 175.000 de utilizatori, conform unui studiu făcut de iSense Solutions. Din 2016, de când a fost lansată, și până în prezent, aplicația a ajuns la un număr impresionant de 1.5 miliarde de descărcări, ceea ce ne indică faptul că oricât de mult ne-am propune să stăm departe de tot ceea ce înseamnă social media, mereu vom fi tentați să încercăm tot ceea ce apare, să fim la curent și să nu ne simțim excluși. Tinerii sunt extrem de mult expuși presiunii din societate, dar și de pe rețelele de socializare, mai cu seamă că FOMO („fear of missing out”) sau „teama de a nu fi exclus” îi poate determina pe tineri să se simtă tot mai anxioși sau chiar depresivi atunci când nu au aceleași activități pe care le au și prietenii lor.

TikTok este destul de asemănător cu Instagram-ul, în sensul că ai opțiunea de a-ți face contul privat sau public, poți primi mesaje și comentarii de la cei care te urmăresc, îi poți eticheta în clipurile tale pe cei pe care îi urmărești și primești aprecieri.

Iar dacă te întrebai care este tipul de conținut pe care îl întâlnești pe TikTok, află că vei găsi atât video-uri amuzante, de tipul provocărilor, însă am întâlnit și unele clipuri în care sunt abordate subiecte precum body posivity, bullying, cyber bullying sau body shaming. În cazul în care îți dorești să îți faci un vlog, însă tot nu ești sigur, consider că TikTok-ul poate fi o oportunitate de a începe să te obișnuiești cu camera, fie ea și cea a telefonului mobil.

Și cum momentan nu mă pot numi o expertă în ceea ce privește TikTok-ul, am decis să vorbesc cu câțiva prieteni care au cont pe TikTok de mult mai mult timp față de mine, cunosc deja „piața” și sunt familiarizați cu acel conținut. „TikTok este o platformă foarte creativă, unde poți găsi tot felul de videoclipuri despre tot ce vrei. Din punctul meu de vedere este un loc bun pentru a-ți arăta talentele, fie că dansezi, cânți sau desenezi, ești liber să te exprimi. Cu toate acestea, ca orice platformă, vine cu riscuri și pericole pentru copii și adolescenți, în special”, mi-a spus Mihaela.

Pentru Petronela, TikTok este diferit față de celelalte platforme de socializare, iar acesta ar fi motivul pentru care și-a făcut cont: „Mi se pare un loc proaspăt, unde nu ai cum să te plictisești, ba mai mult, petreci minim 30 de minute fără să îți dai seama. Am realizat că oamenii petrec foarte mult timp pentru a genera conținut pe TikTok pentru că niciodată nu reușesc să văd un videoclip de două ori. Mă atrage pentru că e diferit de ce se consumă acum în social media. Este acel lucru pe care fie nu îl înțeleg toți și îl desconsideră, fie nu a ajuns la toată lumea. Plus că, personal mi se pare destul de greu să produci conținut de calitate pentru TikTok, dar destul de ușor să fii viral. TikTok este o platformă de video, unde oamenii fac challenge-uri, pranks, sketchs, iar totul se poate realiza în 15 secunde. Are mai multe filtre și peste 1 milion de piese prin care poți fi creativ. În România este încă scăzut, dar cei care fac TikTok de aici sunt destul de urmăriți.”

Luminița a fost destul de reticentă la început, însă, în cele din urmă, și-a instalat și ea aplicația: „Am urât TikTok ul până în momentul instalării aplicației. Sunt o persoană destul de reticentă cand vine vorba de trenduri noi în materie de adolescenți și mi-a fost greu să mă conving de faptul că e chiar o aplicație interesantă ce aduce ceva nou pe piață. Pentru mine, TikTok-ul vorbește despre creativitate, amuzament și definește generația asta: pe repede-înainte. Ce îmi displace la TikTok este faptul că se repetă sunetele destul de des, devenind enervant uneori. Nu creez continut pentru că nu mă simt potrivită pentru lumea TikTok-ului. Îi privesc pe alții, le apreciez munca și mă binedispun.”

Cristina încă nu și-a făcut cont pe TikTok, dar consideră o oportunitate de a se exprima noua generația: „Mi se pare o alternativă bună atâta timp cât ești conștient de ce implică și alegi să postezi cu o oarecare grijă. Nu mi-aș face un cont pe o astfel de platformă pentru a posta, țin la intimitatea mea, dar probabil asta e și din cauza vârstei. Mi se pare o modalitate de exprimare pentru cei cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani.”

Pentru Monica Macedonski, Instagram-ul pare să fie o aplicație pe care nu ne vom mai petrece atât de mult timp: „Instagram este pe moarte și industria se mută pe video. TikTok mi se pare the next hit, mai ales că este foarte interactiv și totul are în jurul său video.”

Ceea ce trebuie să reții este faptul că TikTok este precum o altă platformă de socializare, care aduce după sine atât avantaje, cât și dezavantaje. Te poate ajuta dacă îți dorești să ieși din zona de confort, să fii mult mai creativ și de ce nu, să înveți câteva lucruri despre ceea ce înseamnă producția video, chiar dacă nu la un nivel profesionist. De asemenea, nu ar trebui să cazi într-o capcană și să îți dorești să îți faci cont și să postezi pe TikTok dacă nu îți dorești acest lucru. Este important să adopți în stilul tău de viață doar acele trenduri care se potrivesc și personalității tale, fie că vorbim de trenduri din modă, frumusețe sau, cum este în cazul de față, din social media.

Foto: Hepta

