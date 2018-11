Ce am învățat după 8 luni de folosit Tinder

Da, nu toată lumea caută pe Tinder doar sex. Inițial, refuzam cu vehemență această idee de dating online. Mă îngrozea gândul de a mă întâlni cu cineva cu care am schimbat doar câteva vorbe pe internet, mai ales că nu sunt, sau mai bine zis, nu eram cea mai deschisă persoană în acest sens. Așa că, probabil dintr-un moment de slăbiciune, am decis că ar fi momentul să-mi fac un cont pe Tinder.

Recent am citit un articol, chiar din revista ELLE, care spune că e total în regulă să te întâlnești cu mai mulți tipi în același timp. De fapt, această modalitate chiar te ajută să ai mai multă încredere în tine, implicit să-ți dezvolți și anumite abilități de comunicare și flirt. Ba mai mult, e chiar o dovadă de înțelepciune care arată că ești dispusă să explorezi cât mai mult, până găsești persoana cu care chiar ești dispusă să ai o relație.

Toată treaba cu socializarea online a evoluat destul de mult, mai ales în ultimul timp. Iar de aici, au venit multiplele aplicații de dating, pentru că, da, Tinder nu este singura de acest gen. Ca fată, și dacă mai ești și timidă așa cum sunt eu, este destul de inspăimântător la început să folosești Tinder. Pe de o parte, înțeleg asta pentru că așa eram și eu la început. Been there, done that. Te gândești că probabil prietenii te vor judeca pentru faptul că ai apelat la o aplicație pentru a-ți întâlni marea dragoste. Dar să fim serioși, câteva întâlniri cu un tip NU înseamnă o relație. Normal, există și acele cazuri fericite în care câteva întâlniri au dus la o relație serioasă, poate chiar și o căsătorie.

Recunosc că la început eram ușor speriată de a-mi face un cont pe Tinder, dar în același timp mi-a și surâs ideea pentru că implica ieșirea din zona mea de confort, lucru pe care chiar mi-l doream. În cazul meu, totul s-a bazat pe curiozitate și experimentare. Să știu, în mod clar, despre ce e vorba și cum funcționează toată treaba. Sunt o persoană destul de introvertită, iar interacțiunea mea cu oamenii a devenit mult mai ușoară după ce mi-am instalat aplicația, pentru că acum reușesc să mă adaptez (aproape) oricărui tip de persoană și să comunic mult mai ușor.

Cum merge toată treaba pe Tinder? Ei bine, Tinder merge cam așa: dai swipe până găsești persoana de care îți place și eventual îi dai un swipe right, ceea ce înseamnă un like. Dacă și el ți-a dat like, ei bine, vei avea parte de un match și vei avea posibilitatea de a vorbi cu el. Trebuie să recunosc că atunci când primeam acel match, nu știam ce să fac și niciodată nu am inițiat o conversație. Am așteptat mereu ca el să facă primul pas. Partea interesantă este că Tinder funcționează prin GPS, astfel că descoperi potențiali parteneri la o distanță de maximum 160 de km și minim 2 km. Ba chiar te poți întâlni cu colegul acela drăguț de la birou, pe care n-ai avut niciodată curaj să-l abordezi sau vecinul de bloc.

Încă de la început am tratat totul ca pe o glumă, poate și din frica de a mă implica în ceva serios. Pot spune că a decurs mai mult ca un experiment social și chiar o provocare pentru mine. Desigur, găsești tot felul de tipi pe Tinder, de la hipsteri, intelectuali sau chiar tipi care își petrec toată ziua în sala de sport. Pe Tinder, ca fată, trebuie să fii foarte deschisă, astfel încât să spui de la început ce vrei, pentru ca ulterior să nu se ajungă într-o situație pe care nu ți-o dorești.

Dacă mă întrebai acum un an dacă îmi doresc să îmi fac un cont pe Tinder, ți-aș fi spus că este o mare aberație și că nu e pentru mine. Însă, acum, găsesc că e chiar amuzant să vorbești cu persoane random, fără a se ajunge neapărat la ceva. Și totuși, ce m-a făcut să o folosesc atâta timp? În primul rând, nu te gândi că am folosit-o constant. Și nici măcar nu am ieșit cu foarte mulți tipi, cred că îi pot număra pe degetele de la o mână pe tipii cu care chiar am ajuns să ies și i-am cunoscut pe Tinder. Să spunem că am folosit-o atunci când mă simțeam singură și voiam să vorbesc cu cineva, eventual să și ies la un date.

Ceea ce m-a făcut să o folosesc timp de 8 luni a fost faptul că îmi doream să cunosc tot mai mulți oameni diferiți și să observ cum gândesc. Este interesant să vezi cum oamenii reacționează diferit la aceeași situație. Este și normal. Suntem construiți în mod diferit.

Ceea ce scriu aici nu vine ca un ghid sau ca un manual de instrucțiuni. În niciun caz. Vine mai mult în ajutorul acelor persoane cărora le e rușine să recunoască faptul că da, au folosit Tinder, măcar o dată în viață. Dar, mai ales, acelor persoane care consideră acest subiect unul „tabu”. Ei bine, află că niciun subiect nu mai este tabu. Probabil că și eu, la început, îmi doream să existe o persoană apropiată, care să-mi spună cum stă treaba cu Tinder-ul. Desigur, există foarte multe articole pe internet care toate spun același lucru, și anume că acolo cauți doar persoane cu care să faci sex. Dar cred cu tărie că cel mai ușor reușești să înveți din experiențele celorlalți, fie ele bune sau rele. Ce pot să spun este faptul că eu nu am primit propuneri de acest gen. Poate și pentru faptul că alegeam să dau like unor tipi care inspirau încredere și probabil, și ei căutau o persoană cu care să vorbească.

Astfel că, nu îți voi spune ce să faci sau ce să nu faci pe Tinder. Îți voi spune doar cum m-a ajutat pe mine și cum sunt acum, după 8 luni în care l-am folosit. Ei bine, poate părea ușor bizar, însă am mai multă încredere în mine. Ciudat, nu? Toată treaba cu încrederea probabil vine din faptul că am avut nevoie de anumite confirmări în ceea ce mă privește și le-am primit. De asemenea, mă adaptez mult mai ușor la persoane necunoscute și pot iniția o conversație, lucru pe care acum un an clar nu-l puteam face. În același timp, am devenit și mult mai selectivă în legătură cu persoanele cu care îmi doresc să vorbesc. Trebuie să recunosc, am fost și șocată de anumite persoane cu care am vorbit, dar au fost și persoane cu care am discutat și subiecte ceva mai filosofice.

Gândește-te că Tinder-ul este un antrenament și un experiment social, din care poți învăța o mulțime de lucruri, dar mai ales ce îi atrage pe bărbați. Ce am descoperit este faptul că majoritatea tipilor nu mai sunt atrași neapărat de un aspect fizic frumos, nu spun că nu contează deloc, dar mai degrabă vor să găsească o persoană cu care să aibă ce discuta. Ai fi surprinsă să vezi cum funcționează întreg mecanismul unui bărbat. Nici eu nu pot spune că îl înțeleg, în continuare îl consider o enigmă totală.

Dar, pentru o persoană care nu-și dorește ceva serios neapărat și care vrea doar să comunice cu cineva, atunci când se simte singură, Tinder-ul este o soluție de luat în calcul. Așa că da, instalează chiar acum aplicația sau, dacă o ai instalată, folosește-o din nou. Măcar pentru amuzant. Nu se știe niciodată unde poate duce o simplă interacțiune. De reținut este faptul că Tinder este până la urmă o rețea de socializare, iar adevărata comunicare tot se află în viața reală.

Text: Iulia Brăslașu

Foto: Imaxtree

