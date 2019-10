Noua schimbare făcută de Instagram îți va afecta viața, în special pe cea amoroasă

Instagram a făcut o modificare săptămâna aceasta care te va surprinde cu siguranță și îți va afecta viața, chiar și cea amoroasă. Dar de ce spunem asta? Ei bine, Instagram a eliminat acea funcție prin care puteai vedea ceea ce apreciau persoanele pe care le urmărești, comentariile pe care le lasă, dar și pe cine urmăresc pe Instagram.

Instagram deja a confirmat această schimbare, iar cei mai mulți deja au sesizat această schimbare. Prin această schimbare, Instagram vrea să le dea utilizatorilor oportunitatea de a descoperi creatori de conținut noi. Această schimbare vine după ce mai mulți utilizatori petreceau extrem de mult timp urmărind aprecierile și comentariile prietenilor, în loc să se concentreze pe conținutul persoanei respective.

(I’m on beta btw, idk if it’s rolled out to everyone) pic.twitter.com/diEHrrne7V

Cu toate astea, schimbarea făcută de către Instagram a generat extrem de multe controverse printre utilizatorii săi, cei mai mulți simțindu-se chiar speriați de faptul că această funcție a fost scoasă. Nu mai este nevoie să îți spunem că nu mai poți vedea aprecierile fostului iubit sau a persoanei pe care o placi în secret.

Sperăm că această schimbare făcută de Instagram îi va face pe toți utilizatorii de Instagram să se concentreze mult mai mult pe calitatea conținutul de pe Instagram, și nu pe numărul de aprecieri sau comentarii. Pe lângă asta, foarte mulți utilizatori se simțeau extrem de judecați de către cei din jur din cauza aprecierilor și preferințelor pe care le aveau, dar erau și dependenți de această funcție a Instagramului.

RIP to the instagram following tab which always faithfully and without reservation told me who my crushes were fucking whether i wanted to know or not

— tiffany (@radioheadass) 7 octombrie 2019