Bărbații care au aceste 10 trăsături sunt cei mai buni parteneri pentru o femeie puternică

Cele mai multe femei au propriile vise, aspirații și ambiții, dar vor și un iubit care să fie alături de ele. Acestea înțeleg că puterea personală nu are legătură cu faptul că nu ai nevoie de cineva, ci este legată de abilitatea de a seta standarde și de a primi în viața lor persoanele potrivite.

Suportul este ceva de care ambele persoane au nevoie, dar este nevoie de un anumit tip de bărbat care se poate simți confortabil în compania unei femei puternice. Care sunt caracteristicile pe care trebuie să le aibă acest bărbat?

1. Are propriile visuri și idealuri

Dacă un cuplu reprezintă o echipă ce are planuri mari pentru viitor, este nevoie de doi jucători cu planuri mărețe. Atât pentru femei, cât și pentru bărbați, o relație cu o persoană care nu este motivată în viață va cauza tensiune.

Dacă unul dintre parteneri nu este motivat, nu va înțelege de ce celălalt se străduiește așa de tare. Nu va înțelege de ce partenerul se trezește la 5 dimineața ca să meargă la sală sau se va supăra atunci când acesta trebuie să lucreze ore suplimentare vineri seară. Un bărbat care poate să fie confortabil alături de o femei ambițioasă trebuie să aibă un parcurs similar, pentru a-i putea înțelege și aprecia munca.

2. Este sigur pe el

Un bărbat care are nevoie de validare în mod continuu nu va găsi ceea ce dorește alături de o femeie puternică. Ea va fi încrezătoare și sigură pe ea și va dori ca bărbatul de lângă ea să fie la fel. Deși ea îi va oferi afecțiune, nu îi va reaminti constant că are nevoie de el. Deoarece nu are. Un bărbat puternic nu se va aștepta ca femeia să aibă nevoie de el, dar este important de notat că bărbații au, totuși, nevoie să se simtă doriți.

3. Îți respectă intimitatea

Femeile care se concentrează la propriul lor parcurs în viață nu vor pierde vremea căutând validare de la alții. Acestea vor fi prea ocupate ca să își bată capul cu ce gândesc alții. Un bărbat care va ieși cu acest gen de femeie trebuie să știe care sunt granițele între viața publică și cea privată.

4. Nu te va îmblânzi

Un bărbat nu ar trebui să fie nerespectuos cu femeia din viața sa, dar integritatea și onestitatea sunt o parte importantă atunci când vrei să faci o relație să funcționeze. Un bărbat care este prea docil nu va reuși să mențină atenția unei femei independente, deoarece ea va trece peste el și acesta nu va reuși să îi confere stabilitatea de care are nevoie.

5. Poate să preia frâiele

Doar pentru că o femeie lucrează de la 9 la 5, de luni până vineri, nu înseamnă că vrea aceeași responsabilitate și în relația sa. În final, femeile apreciază un bărbat care este bărbat și care poate face planuri pentru o întâlnire, poate să fie romantic și poate să fie respectuos. Un bărbat care înțelege că o femeie poate să fie independentă și trebuie să fie tratată ca o lady.

6. Nu e posesiv sau gelos

Posesivitatea și gelozia sunt ceea ce face ca o femeie independentă să se îndepărteze imediat. Dacă un bărbat încearcă să țină în frâu o femeie de acest gen, va reuși doar să o îndepărteze. Ea este ocupată și nu vrea să fie ținută de mână mereu.

7. Știe să comunice

Acest lucru nu înseamnă doar să știe să își exprime sentimentele, dar și să știe să le asculte și să le înțeleagă pe ale ei. Nu toate femeile sunt deschise în mod verbal, dar vor ști cum să se exprime în modul lor propriu. Este important ca un bărbat să știe cum să asculte ce are femeia de zis și să știe să citească și printre rânduri.

8. E mereu binevoitor

Atunci când te complimentează și te felicită și îți spune că te-ai descurcat bine „pentru o femeie” – există o problemă. Bărbatul potrivit te va privi ca pe un egal. Acest lucru înseamnă că un bărbat ar trebui să pună valoare pe opiniile partenerei, dar să și le expună și pe ale sale. Trebuie să îi asculte punctele de vedere și să nu asume că nu poate învăța ceva de la ea.

9. Este ferm

Bărbații și femeile care sunt siguri pe ei nu au o problemă în a sta alături de partenerul său și a-i oferi suportul necesar. Nu vor trăda încrederea și nu vor descuraja partenerul să își trăiască viața dorită. Tipul potrivit de bărbat pentru o femeie puternică știe când să stea în spatele ei, dar și când aceasta va avea nevoie de protecție și ajutor.

10. Are simțul umorului

În ciuda aparenței greu de pătruns a femeilor puternice, acestea sunt, totuși, ființe umane, care experimentează emoții. Nimeni nu vrea să fie serios tot timpul, mai ales persoanele cu joburi stresante. Un bărbat trebuie să poată înveseli persoana de lângă el, nu doar să fie un iubit bun.

Să găsești echilibrul care permite unei relații să înflorească atunci când două persoane independente sunt împreună poate să fie dificil. Bărbații au nevoie să înțeleagă că pot fi cu o femeie care are propria sa viață fără să își sacrifice masculinitatea. O femeie are nevoie să înțeleagă că faptul că este independentă și puternică nu înseamnă că trebuie să fie rece și singuratică. Bărbații și femeile merită același nivel de respect, fără să fie nevoie ca cineva să își dovedească dominanța.

Text: Bianca Margarit

Foto: Instagram.com/caro_e_

