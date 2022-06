Agenda de iunie 2022: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

Tocmai de aceea seria recomandărilor noastre continuă și dincolo de aceste știri, în paginile care urmează.

Debut de sezon la MNAC

Sezonul de vară și-a deschis porțile la Muzeul Național de Artă Contemporană, cu noi expoziții pe care trebuie să le vezi, începând, la parter (și în Sala de Marmură) cu o uriașă retrospectivă dedicată artistei de origine română Marion Baruch, care a părăsit țara în 1950 și a debutat, la 24 de ani, în Israel, construindu-și între timp o remarcabilă carieră internațională. Primul etaj continuă marea retrospectivă dedicată lui Ion Grigorescu, acum într-o formă revăzută și adăugită, anunță Călin Dan, directorul instituției. Tot el recomandă expoziția Leviathan, care ocupă etajul al doilea, drept principalul punct de atracție al acestui sezon, și asta pentru că acest proiect, demarat cu doi ani în urmă, transformă spațiul într-un depozit pentru colecția de artă a muzeului și în același timp spațiu de vizitare a acesteia, în care se vor regăsi și zone de expunere temporară, dar și spații dedicate activităților conexe, precum conferințele sau atelierele educaționale.

La etajul al treilea te așteaptă expoziția pictorului Cătălin Bălescu, Proiecții manieriste, iar la ultimul etaj, o instalație a Elenei Scutaru, Adăpost temporar, rezultatul căutărilor artistei în contextul izolării din timpul pandemiei, o revizitare a unei serii de intervenții realizate în natură de-a lungul timpului și totodată o explorare a unui peisaj post-uman populat cu forme de locuire primitive.

Spațiul MNAC Dialog, de la etajul 4, continuă să fie dedicat artiștilor tineri, iar parcarea MNAC și Biblioteca MNAC devin gazdele (până pe 26 iunie, respectiv 31 iulie) unor instalații realizate de Tiong Ang & Company, parte din investigația performativă The Second Hands. Asta în timp ce scara de vest are parte de o intervenție din partea artistului Vasile Mureșan Murivale, de văzut până pe 25 septembrie, ca și restul expozițiilor.

Halftime

De pe 14 iunie poți să vezi pe Netflix un documentar semnat de regizoarea Amanda Micheli despre unul dintre cele mai mari staruri ale zilelor noastre: nimeni alta decât Jennifer Lopez. Dacă ești o fană, dar cariera lui JLo mai are încă secrete pentru tine, documentarul promite să le scoată la iveală, punând mai ales accentul pe show-ul artistei de la Super Bowl, deja considerat unul dintre cele mai memorabile din istoria evenimentului.

Merge și-așa

Filmul de animație regizat de Valentin Urziceanu spune povestea lui Giani, un băiat de etnie romă care visează să ajungă un mare chitarist, inspirat fiind de idolul lui, muzicianul Django Reinhardt. Călătoria eroului nostru îl duce de la București la Paris, pe jos, în Europa măcinată de război, și îi dă șansa să cunoască muzicile tradiționale ale fiecărei țări parcurse. În cinema din 3 iunie.

Grădinile lui Theodor Aman

Muzeul Aman ți-a rezervat o întâlnire specială cu peisagistul Aman, cu toate că artistul considera mai demne de luat în seamă subiectele istorice și portretele. Sau poate tocmai de aceea e atât de interesantă evoluția lui, de la începuturile timide, realizate în atelier, la obișnuința de a picta în natură, când tușele sale devin mai expresive și mai emoționante. Multe dintre pânze redau locuri dispărute, încărcându-se astfel și de o valoare istorică.

Borgen – Power & Glory

Pe 2 iunie ajunge pe Netflix, ca o serie separată, cel de-al patrulea sezon al serialului danez de dramă politică Borgen, ce prezintă ascensiunea către putere a lui Birgitte Nyborg Christensen, o politiciană centristă care devine prima femeie prim ministră a Danemarcei. Titlul seriei este inspirat de locul care găzduiește cele trei instituții principale ale puterii daneze, Parlamentul, Curtea Supremă și biroul prim ministrului, iar personajul central pare să fie inspirat de Helle Thorning-Schmidt, care totuși a ajuns la conducerea țării după lansarea serialului. Însă trebuie să vezi această serie aclamată și, dacă nu ai apucat să prinzi primele sezoane până acum, fă-ți încălzirea, sunt deja disponibile pe Netflix.

Irma Vep

Mira, interpretată de Alicia Vikander, este o vedetă de film care traversează o perioadă dificilă și în carieră, și în viața personală, după o despărțire, și care ajunge în Franța ca star în remake-ul unui film mut clasic. Scrisă și regizată de Olivier Assayas, seria ne-o arată pe eroină în vreme ce începe să nu mai distingă între rol și propria viață, când realitatea din jur devine din ce în ce mai întunecată. Pe HBO de pe 6 iunie.

Elvis

Moda filmelor biografice despre superstarurile muzicii continuă, dar de data aceasta merită atenție faptul că drama biografică dedicată lui Elvis Presley este regizată de Baz Luhrmann, cunoscut pentru felul în care se implică total în lumile pe care le creează. Cum te aștepți, filmul urmărește viața și cariera lui Elvis încă din copilărie, dar se concentrează mai ales pe relația cântărețului (jucat de Austin Butler) cu colonelul Tom Parker, legendarul său manager (interpretat de Tom Hanks). Filmul ajunge în cinematografele de la noi pe 24 iunie, sincronizat cu premiera de la Cannes.

Moarte pe Nil

În iunie vezi pe Disney+, acum disponibil și în România, filmul lui Kenneth Branagh despre celebra vacanță egipteană a lui Hercule Poirot, la bordul vasului de croazieră unde, cum știi deja, liniștita vacanță se transformă într-o căutare frenetică a unui criminal. O ecranizare după Agatha Christie, filmul aduce răsturnări de situație din plin.

Enfant terrible

Pe 10 iunie ajunge în cinematografe drama biografică regizată de Oskar Roehler, Enfant terrible. Acțiunea se pune în mișcare din anul 1967, când un foarte tânăr Rainer Werner Fassbinder năvălește pe scena unui mic teatru din Munchen și acaparează întreaga producție. Firește, rebelul despre care vorbim urmează să devină unul dintre cei mai importanți și controversați regizori germani, dar calea până acolo este lungă și presărată cu câteva eșecuri. Viziunea regizorului este adusă la viață de Oliver Masucci, Hary Prinz, Katja Riemann, Felix Hellmann și Anton Rattinger.

The Beatles: Get Back

Disney+ aduce în fața publicului un documentar realizat de Peter Jackson (celebru pentru trilogia Stăpânul inelelor) despre procesul creativ al iconicilor Beatles, pornind de la sesiunile de înregistrare din ianuarie 1969, care au devenit un punct de referință în istoria muzicii. 60 de ore de imagini inedite, surprinse pe parcursul a 21 de zile, și 150 de ore de înregistrări audio scoase pentru prima dată la iveală reprezintă materialul din care s-a construit documentarul care ni-i arată pe membrii trupei în vreme ce încearcă să compună 14 piese noi, pregătindu-se pentru primul lor concert live după doi ani.

Foto: PR

