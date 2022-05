Filme de neratat în luna iunie 2022 în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna iunie 2022 în cinematografe.

Jurassic World: Dominion

Încă o franciză care promite să livreze unul dintre cele mai interesante și antrenante filme din 2022. Chris Pratt și Bryce Dallas Howard revin în rolurile dintre precedentele pelicule și de această dată îi vor avea alături pe veteranii din filmele originale Sam Neill, Laura Dern și Jeff Goldblum. Din informațiile oferite până acum de producători, pelicula prezintă o lume apocaliptică în care dinozaurii trăiesc liberi pe pământ alături de oameni, asta până când încep să apară dezastrele.

Premiera: 10 iunie

Elvis

Producția se axează pe cariera starului Elvis Presley, regele Rock’n’Roll-ului, și interacțiunea cu managerul său, colonelul Tom Parker. Austin Butler îl interpretează pe Presley, iar actorul și-a luat foarte în serios rolul și trebuie să recunoaștem că asemănărea este incredibilă. În plus, coloana sonoră este una extraordinară și deja circulă zvonuri cu privire la o posibilă nominalizare a filmului la Premiile Oscar de anul viitor.

Premiera: 24 iunie

The Black Phone

Un film thriller captivant, cu accente horror, în care rolul principal este interpretat de Ethan Hawke. Finney Shaw, un băiat de 13 ani, timid, dar inteligent, este răpit de un ucigaș sadic și închis într-un subsol izolat fonic, unde țipetele nu-l ajută cu nimic. Când un telefon deconectat prins în perete începe să sune, Finney descoperă că în acest mod poate auzi vocile victimelor anterioare ale ucigașului. Și acestea sunt gata să se asigure că ceea ce li s-a întâmplat lor nu i se va întâmpla lui Finney.

Premiera: 24 iunie

L’événement

Anamaria Vartolomei, actrița de origine română, a cucerit, cu L’événement, juriul de la Veneția (unde filmul lui Audrey Diwan a luat Leul de Aur și premiul FIPRESCI), premiul Lumiere, și care i-a și adus o nominalizare la un César. Acțiunea din L’événement are loc în 1963, într-o vreme a eliberării sexuale a femeilor care decid că își doresc să fie mai mult decât mame, dar când avortul este încă ilegal în Franța, și se bazează pe romanul autobiografic al lui Annie Ernaux. În film, Anamaria Vartolomei este Anne, o studentă care își vede întregul viitor transformându-se într-un lucru pe care nu vrea măcar să și-l imagineze și care, în lipsa unor aliați (cei din jur se feresc să o ajute, sub teroarea legii), e nevoită să găsească de una singură metoda prin care își va întrerupe sarcina.

Premiera: 24 iunie

Lightyear

Cu siguranță îți amintești de îndrăgitul personaj Buzz Lightyear, din franciza Toy Story. Iată că studiourile Pixar ne aduc în această vară un film de animație care îl are ca protagonist și care va prezenta aventuroasa lui călătorie… to infinity and beyond (către infinit și dincolo de el)! Chris Evans, Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi și-au împrumutat vocea personajelor principale.

Premiera: 17 iunie

Merge și-așa

Un film de animație românesc, tonic și amuzant, „Merge și-așa”, în regia lui Valentin Urziceanu, îmbină atât două tehnici (animație și live action) cât și două planuri de acțiune, cel în care o mână de oameni dintr-o echipă creativă analizează filmul de animație pe care îl are în lucru și un plan în care se derulează chiar povestea din filmul respectiv. O satiră despre film, muzică și viață. Giani este un băiat de etnie romă care visează să ajungă un mare chitarist, inspirat de modelul său, Django Reinhardt, celebrul artist care a dezvoltat Jazz-ul Manouche. În Europa sfâșiată de cel de-al Doilea Război Mondial, el călătorește din București în Paris pe jos, iar pe drum are șansa să asculte melodii tradiționale ale diverselor nații europene, pe care le distilează într-un stil propriu. Filmul pendulează între povestea lui Giani și drama echipei de creație în fața constrângerilor din viața reală. Asemeni unui Deus ex machina, managerul proiectului va transforma finalul într-unul fericit, ca în povești.

Premiera: 3 iunie

R.M.N.

R.M.N. spune o poveste despre resorturile profunde ale comportamentului uman în fața realităților care îl surprind, despre relația cu celălalt și despre felul în care ne raportăm cu toții astăzi la un viitor neliniștitor. Cristian Mungiu a realizat regia și scenariul filmului R.M.N., iar interpreții rolurilor principale sunt Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu, Orsolya Moldován și Maria Drăguș Filmările au fost realizate în perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022, în principal în satul Rimetea din județul Alba, dar și în alte localități din Transilvania.

Premiera: 3 iunie

Enfant Terrible

Este anul 1967 şi Rainer Werner Fassbinder năvăleşte pe scena unui mic teatru progresist din Munchen şi acaparează întreaga producţie. Nimeni n-ar fi crezut atunci că rebelul de doar 22 de ani avea să devină unul din cei mai importanţi regizori germani. În ciuda unor eşecuri timpurii, multe din filmele sale se vor lansa la cele mai renumite festivaluri din lume, polarizând publicul, critica şi comunitatea de cineaşti. Perspectiva radicală şi autoexploatarea, ca şi obsesia sa pentru dragoste, l-au transformat într-unul din cei mai fascinanţi regizori. Iată-i povestea.

Premiera: 10 iunie

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro