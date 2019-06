7 filme pe care să le vizionezi dacă ai nevoie de divertisment

Câteodată, vrei să iei o pauză de la filmele complexe, de câteva ore, pe care trebuie să le urmărești cu mare atenție, însă, în același timp, nu îți dorești o acțiune slabă sau roluri interpretate superficial. Așa că, îți propunem șapte filme de divertisment amuzante, dar și inteligente, care îți vor face seara sau după-amiaza mai bună:

The Party (1968)

The Party este un film pe care trebuie neapărat să-l vezi. Suntem introduși în povestea lui Hrundi V. Bakshi (Peter Sellers), un actor indian care este concediat dintr-un film de la Hollywood. O greșeală aparent banală îl aduce pe Hrundi în mijlocul unei petreceri, invitat chiar de regizorul care l-a rugat să părăsească rolul interpretat în film. La petrecere, actorul face cunoștință cu o actriță de origine franceză, Michele Monet (Claudine Longet), iar la un moment dat, petrecerea scapă de sub control, cauzând multe probleme, dar și situații amuzante. The Party are elementele esențiale ale erei în care a fost realizat – culoare, libertate și nebunie.

National Lampoons Animal House (1978)

National Lampoons „Animal House' este acel film despre fraternități, probabil cel mai bun dintre cele realizate pe acest subiect. Delta Tau Chi este o fraternitate rebelă și șubredă, formată din studenți mediocri, petrecăreți zi și noapte. Obiectivul lor principal este acela de a lupta și a distruge fiecare cod moral și disciplinar din facultate. Rivalii lor sunt studenții din prestigioasa Omega Theta Pi, copiii bogați din clasa superioară. Animal House este arma distrugerii în masă împotriva falsului moralism reprezentat de studenții perfecți din Omega Theta Pi.

Police Story (1985)

Chan Ka-Kui (Jackie Chan) este un agent al poliției din Hong Kong și face parte dintr-o echipă ce are o misiune precisă, aceea de a-l găsi și aresta pe Chu Tao (Chor Yuen), un criminal periculos. Chan Ka-Kui va trebui să se lupte cu toată lumea, inclusiv cu departamentul de poliție, pentru a-l aduce în fața justiției pe Chu Tao și pentru a-și salva relația cu iubita lui, May (Maggie Cheung).

Când urmărești un film de acțiune, mai ales unul în care joacă Jackie Chan, atenția este concentrată pe scenele de bătaie, iar ca întotdeauna, acestea nu dezamăgesc. Amuzante și foarte energice, aceste scene sunt redate și construite aproape perfect. Așa că, dacă ai nevoie de combinația perfectă între acțiune și comedie, Police Story este filmul pe care trebuie să-l vizionezi neapărat.

Big Trouble in Little China (1986)

Big Trouble in Little China este un cult clasic al anilor 1980 și se pliază pe preferințele tuturor. Jack Burton (Kurt Russell) este un șofer de camion care se crede un bărbat foarte dur. În timp ce își însoțește prietenul la aeroport, care își așteaptă iubita, aceasta este răpită de Lords of Death, o echipă de mafioți. În tot acest timp, camionul lui Jack este furat, iar cei doi prieteni îl întâlnesc pe David Lo Pan (James Hong), un lord cu puteri supranaturale. Jack și prietenul său încearcă să salveze fata, iar toată această călătorie va combina acțiunea, comedia, fantasticul și artele marțiale într-o singură peliculă. Trebuie neapărat să-i păstrezi un loc în programul tău de weekend!

Point Break (1991)

Johnny Utah (Keanu Reeves) este un agent FBI care face echipă cu agentul Angelo Pappas (Gary Busey) pentru a găsi o bandă de spărgători de bancă, numiți Ex-Presidents (aceștia poartă măști cu fețele foștilor președinți ai Statelor Unite ale Americii, Jimmy Carter, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon și Ronald Reagan). După multe investigații, FBI-ul află că banda este formată din surferi, iar cel care îi coordonează este Bodhi (Patrick Swayze).

Point Break este unul dintre cele mai bune filme de acțiune ale anilor 1990. Stilul regizoral al lui Kathryn Bigelow este fără imperfecțiuni – finalul, secvențele, coloana sonoră, imaginea, totul este în detaliu pus la punct. Filmul își merită din plin aplauzele, având în vedere că multe dintre scene sunt imposibil de uitat.

Breaking News (2004)

În timpul unui schimb de focuri dintre poliția din Hong Kong și gangsteri, un agent de poliție este surprins de o cameră de supraveghere în timp ce se predă, din teamă, criminalilor. După ce video-ul este publicat și apare în toată media, integritatea poliției se află sub atacul opiniei publice. Astfel, poliția pleacă în misiunea de arestare a gangsterilor pentru a-și recâștiga autoritatea și respectul în fața lumii. Vorbind despre tematică, modul în care puterea mass-mediei este redată în film ne ajută să înțelegem influența imensă pe care o are asupra oamenilor.

Trollhunter (2010)

Un grup de studenți se alătură unui vânător misterios de urși pentru a filma un documentar. Pe drum, aceștia află c, de fapt, vânătorul nu caută să vâneze urși, ci troli, și este plătit de guvern pentru a-i ucide pe cei care încearcă să treacă granițele. Imaginile absolut impresionante au fost filmate în Norvegia, iar culorile naturale ale fiordurilor și pădurilor par ireale. Trollhunter este un amalgam de aventură, groază, fantastic și thriller, o poveste care îți va menține atenția asupra acțiunii.

