6 filme subapreciate din 2019 pe care trebuie să le vezi

Ce face un film să fie „subapreciat'? Poate că primește laudele criticilor, dar nu foarte multă lume ajunge să îl vadă. Sau poate că e plăcut de o parte a publicului, în timp ce alții îl urăsc sau nu înțeleg ce e cu el? Pentru acest articol am adunat 6 filme subapreciate lansate anul acesta în România și care merită atenția ta chiar dacă poate nu le-ai văzut menționate în zeci de articole de pe net sau pe afișe în tot orașul.

Under the Silver Lake

Under the Silver Lake este prin excelență filmul de care ori te îndrăgostești, ori te întrebi siderată ce-a fost asta? În el, Andrew Garfield (da, acel Andrew Garfield pe care îl știi din Spiderman) interpretează un pierde-vară care dezvoltă o fascinație pentru una dintre vecinele lui. Când aceasta dispare în mod misterios, dezvoltă o obsesie încercând să afle ce s-a întâmplat, și ajunge astfel să descopere tot felul de conspirații și locuri misterioase. De la un punct încolo, acțiunea devine de-a dreptul suprarealistă, așa că dacă nu a reușit să te cucerească până atunci, sunt slabe șanse să o facă după. În orice caz, Under the Silver Lake, e o experiență pe care nu o vei uita prea curând.

The Man Who Killed Don Quixote

25 de ani i-au luat lui Terry Gilliam să facă acest film, a cărui producție a fost întârziată de dezastre naturale, finanțatori lacomi și moartea unora dintre actori. Regizorul nu s-a dat bătut în tot acest timp, iar asta îl aseamănă destul de mult cu Don Quijote, personajul titular al cărții cu același nume pe care este bazat filmul. The Man Who Killed Don Quixote e despre idealism și lupta pentru a-ți îndeplini visele și îl are în rolul principal pe Adam Driver. Nu putem vorbi despre filme subapreciate fără să-l menționăm și pe acesta, pentru că în pofida tuturor poveștilor din jurul lui, nu a suscitat prea multe discuții post-premieră.

Vice

Christian Bale creează un rol memorabil în Vice, unde îl interpretează pe Dick Chaney, vice-președintele Statelor Unite ale Americii din timpul mandatului lui George W. Bush. Filmul ne arată ascensiunea omului politic, care dintr-un birocrat oarecare de la Washington, ajunge în poziția de a influența politica externă a unuia dintre cele mai puternice state ale lumii, iar rezultatele (războiul din Irak, ascensiunea ISIS) le vedem și astăzi. Deși a avut multiple nominalizări la Oscar, Vice nu a avut un ecou puternic, astfel încât poate intra fără rezerve la categoria filme subapreciate .

The Wild Pear Tree

Sinan, un scriitor aspirant, se întoarce în satul părinților săi, din sudul Turciei. Tocmai a terminat facultatea și ar trebui să devină profesor, dar nu se gândește decât la publicarea romanului proaspăt terminat, pentru care încearcă să găsească finanțare. Frica sa cea mai mare este să nu calce pe urmele tatălui său, un profesor ratat de provincie. Aceasta este pe scurt povestea celui de-al optulea film al regizorului turc Nuri Bilge Ceylan, laureat cu Palme d’Or la Cannes. Poate că durata de peste 3 ore i-a speriat pe mulți, dar nu e cazul, pentru că filmul este mult mai pasionant decât ai putea crede atunci când citești sinopsis-ul.

Dogman

Dogman e un film puternic, cu accente de thriller, care spune povestea lui Marcello, un individ pașnic care lucrează ca frizer de câini și din când în când, vinde droguri pentru a-și completa veniturile. Când un client fidel de-al lui, un boxer agresiv și isteric, e eliberat din pușcarie, cartierul ia foc, iar Marcello se vede nevoit să-i sară în ajutor. După ce suportă nenumărate umilințe din partea acestuia, acesta decide, într-un final să se răzbune. Și acesta se poate încadra la filme subapreciate, deși interpretul rolului principal a fost distins cu premiul pentru cel mai bun actor la Cannes.

Us

După ce a dat peste cap tot ceea ce știam despre genul horror cu filmul său de debut, Get Out, regizorul Jordan Peele a revenit cu Us, care de asemenea se folesește de structura filmelor de groază pentru a ridica la fileu probleme actuale și presante ale societății. Povestea e simplă: o familie de culoare se trezește atacată de patru siluete care sunt, de fapt, dubluri ale lor. Us este o critică acidă la adresa societății americane, pe care nu trebuie să o ratați.

Foto: PR

