5 filme cu și despre modă pe care să le (re)vezi în izolare

Am o listă de filme lungă pe care îmi doresc să le văd de ceva vreme, dar din păcate niciodată nu le-a venit rândul din cauza vieții mele super agitată de până acum. Dar iată că și izolarea are partea ei bună, și anume, timpul de care dispunem și pe care îl putem folosi în favoarea nostră. Iată alegerile mele în ceea ce privește filmele cu și despre modă.

1. Franca: Chaos and Creation by Francesco Carrozzini

Prezentat la Festivalul de Film de la Veneția în 2016 și regizat de Francesco Carrozzini (băiatul protagonistei), filmul despre cel mai longeviv redactor șef al unei ediții Vogue (în afară de Anna Wintour), Franca Sozanni, este din punctul meu de vedere o radiografie a modei din zilele noastre, dar și despre relația foarte personală dintre mamă și fiu. Filmul a fost terminat după ce Franca Sozanni a murit, așa că emoția pe care o transmite Carrozzini este și mai mare. Filmul este disponibil pe Netflix.

2. In & out of fashion by William Klein

Filmul colaj al lui William Klein este un mix între extrase din lungmetrajele sale, din documentarele sale, din fotografiile sale de reportaj de modă, din spoturile publicitare, din videourile sale din culisele show-urilor haute couture, dar și din desenele și costumele realizate de soția sa, Jeanne. În doar o oră și jumătate poți vedea cele mai relevante imagini de modă, printre care și debuturile lui Yves Saint Laurent. Filmul este disponibil pe www.amazon.com

3. Chiara Ferragni: Unposted by Elisa Amoruoso

Un documentar modern despre primul blogger din lume, lansat la New York în toamna anului trecut, o urmărește pe deja celebra Chiara Ferragni la show-uri de modă, la festivaluri de filme, dar și în timpul unor acțiuni mult mai personale, precum momentul în care își face piercing în sfârc într-un salon din Los Angeles! În plus, sunt fel de fel de filmări simpatice din copilăria ei alături de familia sa care are o mare influență asupra personalității ei. Filmul este disponibil pe www.primevideo.com

4. Dries by Reiner Holzemer

Dries Van Noten este printre puținii designeri care a rămas independent în moda zilelor noastre. Van Noten îi permite pentru prima dată regizorului Reiner Holzemer să intre cu camera de filmat în universul său creativ care se desfășoară în atelierul lui plin de materiale luxoase & spectaculoase (este cunoscut pentru asta), la show-uri și în culisele acestora, dar și în spațiul lui privat, în casa & grădina sa unice. Filmul este disponibil pe Netflix.

5. Mademoiselle C by Fabien Constant

Una dintre cele mai importante fashion icons ale zilelor noastre este Carine Roitfeld care a fost redactor șef la Vogue Paris timp de 10 ani și a schimbat cursul modei. În plus, stilul ei este inconfundabil: sexy, dar classy în același timp. În documentar este vorba despre cele nouă luni în care Roitfeld pregătește un număr din revista sa proprie, CR Fashion Book, timp în care interacționează cu designeri (care îi sunt și prieteni apropiați), precum Karl Lagerfeld, Tom Ford, Donatella Versace, Giorgio Armani sau Jean Paul Gaultier. Fimlul este disponibil pe www.amazon.com

