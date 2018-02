19 filme nominalizate la Oscar 2018 pe care poți să le vezi acasă

Cred că știi că cel mai așteptat moment al anului din domeniul cinematografiei bate la ușă. Aceste filme nominalizate la Oscar 2018 sunt un must see! Ceremonia de decernare va avea loc duminică, 4 martie, la Los Angeles.

Lista nominalizațiilor o ai deja, însă, câte pe câte dintre aceste filme ai apucat să le vezi? Află că multe dintre ele sunt disponibile pe cele mai populare platforme de streaming video, ca atare nu ai nicio scuză să nu te pui în temă cu peliculele care au o șansă reală să obțină „The Academy Award” la diferitele categorii la care sunt nominalizate.

În plus, e și o modalitate drăguță de a-ți petrece serile extrem de friguroase, care par că nu se mai termină. Ce spui de o cană de ceai sau ciocolată caldă în timp ce stai ghemuită sub pătură să te uiți la aceste filme nominalizate la Oscar 2018? Noi ne-am organizat deja și am făcut și selecția pentru tine, ca să descoperi ușor unde le poți viziona. Îți spunem sincer, merită văzute toate, însă tu alege-ți preferatele și bucură-te de moment!

De la Dunkirk sau Get Out, și până la The Big Boss sau Guardians of The Galaxy Vol. 2, te sfătuiesc să alegi din lista noastră lungmetrajele favorite și să arunci un ochi peste ele. Până la urmă, indiferent că vei petrece o seară relaxantă doar tu cu tine și o pizza sau preferi să îți aduni prietenii la o vizionare în grup, urmărește cele mai bune filme de Oscar chiar din confortul spațiului unde te simți confortabil.

Mai mult, află că Jimmy Kimmel va fi gazda Galei Oscar, iar printre artiștii care vor cânta pe scena arhicunoscutului Teatru Dolby, la cea de-a 90-a ediție, se numără Mary J. Blige sau Keala Settle. Ceremonia nu are loc ca de obicei în luna februarie din cauza Jocurilor Olimpice de iarnă din 2018 programate în perioada 9-25 februarie 2018.

