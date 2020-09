10 vedete care au renunțat complet la rețelele de socializare

Află ce le-a determinat pe aceste vedete să stea departe de popularele aplicații și platforme de socializare.

Daniel Radcliffe

Ne va trebui mai mult decât puțină magie din Harry Potter ca să îl aducem pe actor pe rețelele de socializare. Într-un interviu, actorul a declarat că își dorește o viață mai privată, ceea ce este de neînțeles pentru unii, având în vedere că acesta a crescut în lumina reflectoarelor. „Nu am Twitter, nu am Facebook și cred că asta face lucrurile mai ușoare pentru că nimeni nu te va lua în serios dacă postezi pe Twitter tot ce faci și apoi afirmi că dorești o viață privată”, a spus actorul.

Emily Blunt

Fiind o persoană pentru care până și să trimită un mesaj este o acțiune dificilă, actrița britanică a decis că mai bine se ține departe de social media. Deși ne-ar plăcea să o vedem pe vedeta din Girl on the train pe Instagram, probabil acest lucru nu se va întâmpla. „Sunt ca un dinozaur cu lucrurile astea. Nu mi se potrivesc. De abia îmi amintesc să răspund la mesaje!”, a declarat actrița.

Emma Stone

Pentru o secundă, actrița câștigătoare a unui premiu Oscar a folosit Twitter. Oricum, Emma Stone a renunțat la conturile sale după ce în 2013 un hacker s-a logat pe contul ei de Twitter, postând ceva despre Shailene Woodley. În ziua de astăzi, Stone nu mai găsește utile aceste metode de socializare. „Toată lumea își expune viața pe Instagram sau alte platforme social media, afișându-se în fiecare zi”, a afirmat aceasta.

Jennifer Lawrence

Chiar dacă a fost regina interviurilor online ceva timp, nu o vei mai vedea pe Jennifer Lawrence postând ceva pe Twitter curând. Într-un interviu, actrița a declarat că este total nepricepută în ceea ce privește tehnologia. „Nu o să înțeleg niciodată Twitter-ul. Nu sunt foarte bună la tehnologie. Nu pot nici măcar să îmi fac ordine în mail-uri, așa că ideea de a avea cont de Twitter este de neimaginat pentru mine”, spune Jennifer Lawrence.

Keira Knightley

Actrița britanică a încercat Twitter pentru 12 ore înainte să decidă că nu este pentru ea. Starul din Pride and Prejudice afirmă că „Am avut cont pe Twitter pentru că încercam să întru în contact cu copiii, dar m-a speriat groaznic. Nu am postat nimic și aveam un nume fals, dar cred că din cauza faptului că actrița Chloe Grace Moretz a început să mă urmărească, o grămadă de oameni au început să mă urmărească și postau lucruri de genul ‘Acum beau un pahar de ceai’ și am fost pur și simplu înspăimântată”, spune Keira Knightley.

Scarlett Johansson

Actrița de 35 de ani este o femeie ocupată. Aceasta afirma într-un interviu că efectiv nu îi pasă deloc de Twitter sau Facebook. „Nu am Facebook sau Twitter. Nu pot să mă gândesc la nimic căruia i-aș acorda mai puțin timp decât a posta încontinuu detalii despre viața mea de zi cu zi”, a precizat Scarlett Johansson.

Rachel McAdams

Starul din The Notebook este de modă veche atunci când vine vorba de știri. În loc să își ia informațiile zilnice de pe social media, actrița citește ziare. Da, ați citit bine. Aceasta a vorbit în 2017 despre relația sa cu tehnologia. „Ascult știrile la radio. Nu am televizor și nu mă pricep la e-mail. Sunt ignorantă atunci când vine vorba de tehnologie”, spune Rachel McAdams.

Mila Kunis

Într-un interviu recent, Kunis a recunoscut că nu are nici cea mai vagă idee despre cum să posteze un status pe Twitter, chiar dacă ar vrea. „Pur și simplu nu cred că oamenii ar trebui să știe până și când merg la toaletă. Ce ar trebui să postez? Ceva de genul ‘Bună, acum mă plimb dintr-o cameră în alta?’ Nici nu știu ce aș putea să postez.”

Mary-Kate și Ashley Olsen

Având în vedere că au crescut sub ochii publicului, gemenele Olsen nu au simțit nevoia să își afișeze viața și în social media. Cele două au declarat pentru Vogue că Twitter le produce o stare de anxietate. „Ne-am petrecut toată viața încercând să nu lăsăm oamenii să aibă acces total la viețile noastre, așa că social media ar fi împotriva faptului pe care ni l-am dorit toată viața, și anume să stăm departe de public”, a afirmat Mary-Kate.

Kristen Stewart

Fosta actriță din Twilight lasă social media pentru paparazzi. În mod cert aceasta nu are timp pentru Twitter, de aceea stă departe de partea aceasta a internetului. „E ca și cum ai călca în picioare viața cuiva, fără pic de respect. Toată lumea o poate face în ziua de astăzi. Îți cumperi o camera foto – ești un paparazzo. Îți faci un cont de Twitter și ești informator. E atât de enervant”, a declarat actrița.

