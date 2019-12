Emma Stone s-a logodit. Cine este Dave McCary, logodnicul actriței

Actrița Emma Stone s-a logodit cu Dave McCary, iubitul ei din ultimii ani, și a împărtășit vestea pe Instagram.

Actrița în vârstă de 30 de ani și logodnicul ei au anunțat vestea pe contul lui de Instagram, postând o imagine în care se poate observa inelul de logodnă pe care Emma l-a primit de la iubitul ei. Imaginea este însoțită doar de un emoji în formă de inimă.

Momentan, Emma Stone nu a făcut nicio declarație oficială cu privire la logodna cu McCary, însă dacă ținem cont de faptul că se apropie sezonul evenimentelor care vor premia cele mai importante pelicule din 2019, suntem convinse că vom avea numeroase ocazii de a-i admira superbul inel și pe covorul roșu.

Emma Stone și Dave McCary formează un cuplu din 2017, în noiembrie 2017 cei doi fiind pentru prima dată surprinși de paparazzi ținându-se de mână în timp de ce plimbau prin New York. Prima apariție pe covorul roșu a celor doi a avut loc în ianuarie 2019, la SAG Awards, premii unde Emma Stone avea două nominalizări.

Potrivit mai multor surse, Emma Stone și Dave McCary s-au cunoscut în decembrie 2016, când actrița a fost gazda celebrei emisiuni Saturday Night Live. Dave McCary, în vârstă de 34 de ani, este scenarist și unul dintre regizorii emisiunii Saturday Night Live.

Deși până acum cei doi nu au vorbit despre relația lor, într-un interviu acordat recent ELLE US, Emma Stone a vorbit despre căsătorie și dorința ei de a avea copii. „Opinia mea despre a avea copii s-a schimbat pe măsură ce am înaintat în vârstă. Nu am stat niciodată cu un copil, babysitter sau ceva de genul. Când eram adolescentă mă gândeam că nu o să mă căsătoresc niciodată, nu o să am niciodată copii. Dar, pe măsură ce au trecut anii, am realizat că eu chiar vreau să mă căsătoresc, chiar vreau să am copii”.

