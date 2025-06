10 staruri cărora chiar le place să fie în lumina reflectoarelor

Nu toată lumea este făcută să apară în lumina reflectoarelor, dar aceste staruri se simt în elementul lor când sunt în atenția publicului.

1. Kim Kardashian

Kim Kardashian pare că s-a născut pentru a fi în vizorul publicului și cu fiecare ocazie întărește acest lucru. Inclusiv în 2022, când a spus pentru ABC News: „Dacă m-ai fi întrebat acum ani de zile, când mi-am început cariera, aș fi făcut orice pentru a deveni faimoasă. Sunt atât de deschisă și sinceră în privința faptului că îmi place să fiu faimoasă.”

2. Kevin Bacon

Kevin Bacon a devenit mai conștient de cum se raportează lumea din jur la faimă abia când a observat cum e văzut tatăl lui, Edmund Bacon, care a fost un arhitect și urbanist cunoscut, care a apărut și pe coperta revistei TIME. „Sincer, am vrut să fiu mai faimos decât el”, a recunoscut Kevin Bacon pentru Vanity Fair în 2024.

3. Will Smith

Pentru Will Smith, celebritatea nu se simte precum o povară și îi place să fie cunoscut de public în diferite locuri. „Vreau ca oamenii să mă recunoască. Pentru că am întâlnit o mulțime de oameni pentru care faima poate fi o povară și pur și simplu ador asta. Chiar îmi place”, a declarat Will Smith pentru pentru Jimmy Kimmel Live.

4. Taylor Swift

Taylor Swift are o carieră fulminantă în muzică, precum și numeroase premii care îi confirmă statutul. Ea s-a visat de mică artistă și iată că și-a îndeplinit dorința pe care o avea de atunci. „Obosesc des, dar nu mă satur niciodată. Pentru că, în cazul meu, îmi amintesc când eram mică și obișnuiam să mă gândesc cât de norocoasă aș fi dacă într-o zi oamenilor le-ar păsa de cuvintele pe care le-am scris”, a spus ea în fața presei la Festivalul de Muzică CMA

5. Billie Eilish

Billie Elish a avut o relație complicată cu notorietatea ei. Dacă acum câțiva ani se simțea stingheră și nu îi plăcea deloc să fie recunoscută pe stradă de către fani, acum s-au schimbat lucrurile. Recunoaște că sunt și părți neplăcute, dar preferă să își îndrepte atenția către cele pozitive. „Îmi place viața asta pe care o am. Îmi place să fiu faimoasă. E foarte ciudat, dar e foarte tare”, a spus Billie Eilish pentru Vanity Fair.

6. Dwayne „The Rock” Johnson

Dwayne „The Rock” Johnson este pe deplin conștient de toate privilegiile de care are parte datorită statutului său de persoană faimoasă. Într-un interviu pentru Vanity Fair din 2023, actorul a recunoscu: „Nu mă veți auzi niciodată plângându-mă de faimă. Știu care este alternativa la a nu fi faimos. Faima este o binecuvântare. (…) Fără îndoială, cel mai bun lucru la a fi faimos este să îi faci pe oameni fericiți.”

7. Henry Cavill

Henry Cavill a fost mai sincer ca niciodată în 2016, atunci când într-un interviu pentru Variety a recunoscut că îi place să fie faimos datorită câștigurilor materiale substanțiale care nu sunt deloc de ignorat. „Nu fac asta doar pentru artă. Banii sunt fantastici și este ceva ce consider foarte important.”

8. Paul Rudd

Paul Rudd este conștient de toate oportunitățile pe care le-a primit datorită faptului că este celebru și că a jucat în filme faimoase, precum Ant-Man and the Wasp și I Love You, Man. El consideră că e chiar o onoare să poată juca și să interpreteze diverse roluri. „Este un lucru foarte ciudat să fii faimos. Lucrez ca actor de mult timp. Așa că am cunoscut diferite niveluri ale acestui lucru. (…) Acesta a fost scopul meu și asta mi-am dorit”, a mărturisit Paul Rudd pentru Indian Express.

9. John Stamos

În vreme ce multe staruri se feresc de atenția publică și chiar refuză să facă fotografii cu fanii, pentru alții este o adevărată plăcere să facă asta, așa cum este și John Stamos, pe care publicul îl cunoaște din Fuller House, Grandfathered și Thieves. „Îmi doream enorm să fiu faimos. Și odată ce am reușit, mi-a plăcut foarte mult. Încă îmi place. (…) Dacă mă vedeți undeva, cereți-mi o poză. Sunt bucuros să o fac pentru că asta mi-am dorit toată viața”, povestea John Stamos pentru CBS Sunday Morning.

10. David Spade

David Spade se simte confortabil cu faima de care are parte și care vine în urma faptului că lucrează în lumina reflectoarelor. Actorul este cunoscut în special pentru rolurile pe care le-a interpretat în The Benchwarmers, Entourage și Father of the Year. În cadrul unui interviu oferit în 2016 pentru Observer, David Spade spunea: „Nu trebuie neapărat să fiu super faimos. Vreau doar să continui să fac lucruri care îmi plac și, dacă acele lucruri mă fac faimos, atunci așa va fi.”

