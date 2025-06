10 staruri care au preocupări interesante și neașteptate

Pe lângă activitatea pentru care sunt recunoscute de către publicul larg, aceste celebrități au preocupări diverse, care îți vor stârni curiozitatea.

1. Natalie Portman

Natalie Portman a jucat în Closer, Black Swan, V for Vendetta, Jackie, May December, fiind câteva dintre proiectele cunoscute. Cât încă era în liceu, actrița a publicat două lucrări în reviste științifice și a absolvit Universitatea Harvard, având o licență în psihologie.

2. Lucy Liu

Charlie’s Angels, Chicago și Kill Bill: Vol. 1 sunt filmele pentru care este recunoscută Lucy Liu. Munca în actorie i-a adus numeroase premii și nominalizări, dar, pe lângă asta, ea are o pasiune foarte mare pentru pictură. A conceput mai multe opere, iar unele dintre acestea au fost expuse la Muzeul Național din Singapore.

3. Geena Davis

Geena Davis este cunoscută pentru rolurile pe care le-a interpretat în Thelma & Louise, The Fly, Ava și Marjorie Prime. În 1999, a luat parte la probele pentru echipa olimpică de tir cu arcul a SUA și a ocupat locul 24 din 28 în semifinalele probelor olimpice.

4. Emma Watson

În iulie 2014, Emma Watson a fost numită Ambasadoare a Bunăvoinței în cadrul UN Women și a contribuit la lansarea campaniei HeForShe, prin care îndemna bărbații să fie susținători ai egalității de gen. Actrița este preocupată de o mulțime de probleme sociale și a vorbit cu mai multe ocazii despre drepturile și reprezentarea corectă a femeilor, criza climatică și moda sustenabilă.

5. Bridgit Mendler

Bridgit Mendler este o actriță și cântăreață cunoscută datorită serialelor Disney în care a fost implicată. Ea nu mai este la fel de activă în lumea actoriei, dar s-a concentrat pe un domeniu cu totul diferit. În 2016, a absolvit Universitatea din California de Sud. Un an mai târziu, a început să lucreze la Laboratorul Media al Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT). În 2018, s-a înscris în programul de masterat și în 2020 s-a orientat către un doctorat în filosofie la MIT. La distanță de un an, s-a înscris la Facultatea de Drept de la Harvard. În 2024 a lansat un start-up de date prin satelit cu sediul în California, care se numește Northwood Space.

6. Venus Williams

În cazul în care nu știai până acum, celebra jucătoare americană de tenis Venus Williams are și o pasiune pentru design-ul interior. A fondat o companie în acest domeniu, numită X Starr, care are sediul în sudul Floridei și a mai pus bazele unei platforme de design interior bazată pe inteligență artificială, care se numește Palazzo.

7. Hugh Laurie

Rolul din serialul House M.D. i-a adus notorietatea actorului Hugh Laurie. Pe lângă cariera în actorie, el este atras de muzică și știe să cânte la mai multe instrumente muzicale, printre care pian, saxofon și chitară.

8. James Cameron

James Cameron este recunoscut, în principal, datorită muncii sale regizorale și a tehnologiilor considerate revoluționare pe care le folosește în proiectele sale. În 2012, el a devenit primul om din istorie care a explorat de unul singur Groapa Marianelor din Oceanul Pacific, experiență pe care a făcut-o la bordul unui minisubmarin.

9. Steve Martin

Publicul îl cunoaște pe Steve Martin prin prisma rolurilor din Roxanne, The Pink Panther și Only Murders in the Building. Probabil că nu știai până acum faptul că se pricepe foarte bine să cânte la banjo, un instrument muzical care are coarde ciupite. O piesă instrumentală de-a sa i-a adus și un premiu Grammy.

10. Ken Jeong

Ken Jeong a jucat, printre altele în The Hangover, Transformers: Dark of the Moon, Crazy Rich Asians, A Great Divide și The Afterparty. Înainte să fie dedicat în totalitate actoriei, a studiat medicina și a folosit ceea ce a învățat atunci când au existat pe platourile de filmare urgențe medicale.

