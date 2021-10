10 muzicieni care au impresionat cu interpretările lor din filme

Cei mai mulți muzicieni și-au încercat până acum norocul și în actorie, iar în cazul unora a fost un real succes, drept dovadă s-au ales și cu premii importante care le validează munca. Chiar dacă și-au început cariera în muzică, artiștii de mai jos sunt recunoscuți astăzi pentru performanțele din filme.

10. Eminem – 8 Mile

Filmul 8 Mile este unul dintre cele mai bune despre muzică, care urmărește parcursul unui rapper tânăr, de la luptele cu care se confruntă în fiecare zi, până la puterea de a trece peste toate limitele pentru a-și îndeplini visul, și anume de a avea succes în hip hop. Eminem, pe numele său real Marshall Mathers, a oferit publicului o performanță dramatică, în concordanță cu cea a colegilor săi din film, printre care Brittany Murphy, Michael Shannon, Kim Basinger și Anthony Mackie.

9. Will Smith – Men In Black

Chiar dacă a jucat în mai multe filme și acum este recunoscut pentru cariera în actorie, nu putem ignora faptul că Will Smith a activat și în muzică. Smith a reușit să înglobeze cu succes atât pasiunea pentru actorie, cât și cea pentru muzică, iar piesa lui, Men in Black, lansată în 1997, chiar face parte din coloana sonoră a filmului cu același nume.

8. Zendaya – Spider-Man: Far From Home

Zendaya și-a început cariera muzicală la vârsta de 14 ani și a avut mai multe piese care s-au aflat în topuri, însă acum este cunoscută pentru rolul din Spider-Man: Far from Home. Actrița a apărut în două filme Marvel și va juca și în al treilea. Iar performanța ei nu se oprește aici, pentru că o poți admira și în Malcolm & Marie, Dune sau în serialul HBO Euphoria.

7. Lady Gaga – A Star Is Born

Lady Gaga a cochetat cu actoria cu mult înainte de a avea succes cu filmul A Star Is Born. Piesa Shallow, care a fost înregistrată de artistă și Bradley Cooper, și inclusă pe coloana sonoră a peliculei, a câștigat premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec. Pe lângă rolul din filmul regizat de Bradley Cooper, a jucat și în American Horror Story, dar o vom putea vedea și în House of Gucci, acolo unde o interpretează pe Patrizia Reggiani.

6. Justin Timberlake – The Social Network

Justin Timberlake a dominat multă vreme topurile muzicale, iar cariera lui nu trece deloc neobservată. Cu toate astea, el a decis să experimenteze și în actorie. În filmul The Social Network l-a jucat pe Sean Parker, fondatorul Napster, iar interpretarea lui a rămas în mintea fanilor.

5. Jared Leto – Dallas Buyers Club

Jared Leto s-a bucurat multă vreme de notorietate, având în vedere succesul de care a avut parte cu trupa 30 Seconds to Mars. În ceea ce privește cariera în actorie, a câștigat mai multe premii, printre care și Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un rol secundar pentru rolul din Dallas Buyers Players Club. Trebuie menționat și faptul că actorul a jucat un personaj transgender și a fost criticat pentru interpretarea sa de către activiștii LGBTQ+.

4. Bjork – Dancer In The Dark

Bjork este o artistă recunoscută pentru stilul său extravagant, iar în anii ’90 și 2000 era prezentă pe scena muzicală. În ceea ce privește actoria, Bjork a jucat în filmul Dancer In The Dark, regizat de Lars Von Trier. Pelicula spune povestea unei femei din Europa de Est care își pierde vederea. Pentru interpretarea ei, Bjork a fost nominalizată la Oscar.

3. Jamie Foxx – Django Unchained

Pe lângă faptul că este talentat la muzică, Jamie Foxx și-a încercat norocul și în actorie. După ce a lansat mai multe albume în anii 2000, el a jucat în mai multe comedii. Unul dintre cele mai bune filme în care a apărut este Django Unchained, regizat de Quentin Tarantino și din distribuția căruia fac parte Leonardo DiCaprio și Kerry Washington.

2. Mark Wahlberg – The Departed

Mark Wahlberg era cunoscut sub numele de Marky Mark și a făcut parte din grupul de hip hop The Funky Bunch. Au trecut mai bine de 30 de ani de la lansarea albumului lor de debut, iar acum Wahlberg este un actor care se bucură de notorietate la Hollywood. Rolul pentru care a fost apreciat a fost cel din The Departed, unul dintre cele mai bune filme thriller din anii 2000, în care l-a interpretat pe polițistul Dignam.

1. Meat Loaf – Fight Club

Meat Loaf a primit recunoaștere și aprecieri din partea industriei la sfârșitul anilor ’70 pentru albumul său, Bat Out Of Hell. În Fight Club, unul dintre cele mai bune filme din toate timpurile, l-a jucat pe Robert Paulson.

