10 filme în care actrițele au interpretat roluri memorabile

1. The Piano Teacher – Isabelle Huppert

The Piano Teacher este un film de dramă psihologică erotică din 2001, scris și regizat de Michael Haneke. Filmul o prezintă pe Erika, o profesoară de succes, care are o viață socială perfectă. Totul însă se transformă încet, filmul urmărind procesul de degradare prin care trece această profesoară.

2. Black Swan – Natalie Portman

Natalie Portman joacă rolul unei balerine care primește în sfârșit oportunitatea de a juca rolul principal în unul dintre cele mai importante spectacole de balet. Pregătirea pentru acest show o epuizează însă, afectându-i sănătatea mintală. Ea se luptă cu halucinațiile, iar finalul filmului este unul tragic, arătând încă o dată complexitatea personajului.

3. Possession – Isabelle Adjani

Filmul prezintă viața mai puțin obișnuită a unui cuplu, care trece printr-o separare. Astfel, sunt arătate modurile ciudate în care iubirea poate apărea în anumite persoane și modul în care se transformă acestea în cadrul unei relații.

4. A Woman Under the Influence – Gena Rowlands

Filmul prezintă povestea unui bărbat care încearcă să își protejeze familia de boala soției sale. În același timp sunt prezentate toate etapele prin care personajul interpretat de Gena Rowlands trece în lupta cu boala sa. Un film cu o poveste captivantă, pe care trebuie să îl vezi.

5. Dogville – Nicole Kidman

Încercând să scape de mafie, o femeie ajunge într-o comunitate mică, care o primește cu brațele deschise. Aceasta trăiește momente frumoase, însă viața ei nu rămâne la fel de fericită, deoarece în scurt timp în relația ei cu locuitorii apar neînțelegeri.

6. The Silence of the Lambs – Jodie Foster

Un agent FBI trebuie să ajute la prinderea unui criminal în serie care se află într-un spital pentru boli mintale, acesta încercând să captureze un alt criminal la fel de periculos. The Silence of the Lambs este un film pe care trebuie să îl vezi, Jodie Foster având o prestație memorabilă.

7. Blue Jasmine – Cate Blanchett

După ce divorțează de soțul ei bogat, Jasmine învață să își refacă viața, trecând prin numeroase momente tensionate. Flmul prezintă decăderea acesteia, personajul fiind perfect interpretat de Cate Blanchett.

8. Story of Women – Isabelle Huppert

Acțiunea filmului este plasată în Franța, în timpul celui De-al Doilea Război Mondial, când țara se afla sub ocupația naziștilor și este prezentată povestea lui Marie Latour care trebuie să își crească singură copii, soțul ei fiind foarte slăbit după ce se întoarce din captivitate. Marie găsește un mod de a face bani prin practicarea avorturilor. Aceasta începe să își cumpere haine și alimente mai bune și, cu ajutorul unei prietene, ea începe să închirieze camere prostituatelor pe timpul zilei.

9. Cries & Whispers – Liv Ullmann

O femeie află că este bolnavă de cancer, în stadiu terminal, iar cele două surori ale ei vin să o ajute să se simtă mai bine în această perioadă dificilă. Prezența lor nu face însă altceva decât să înrăutățească situația, iar întregul film conține numeroase scene emoționante despre viață și relațiile dintr-o familie, Liv Ullmann având un rol excepțional.

10. Three Colors: Blue – Juliette Binoche

După ce a fost implicată într-un accident de mașină și și-a pierdut soțul și fiica cea mică, o femeie trebuie să treacă peste perioada dificilă și să își reconstruiască viața. Juliette Binoche a impresionat prin rolul său, arătând cât de greu poate fi să treci printr-o asemenea tragedie și, cu toate acestea, să găsești puterea de a merge mai departe.

