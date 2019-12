Top 12 cele mai bune filme despre iubiri imposibile

Filmele de dragoste, fie și cele care ne prezintă o poveste de dragoste imposibilă, ne arată cât de mult sunt dispuși oamenii să lupte pentru ceea ce iubesc, lucru care este de apreciat și pe care ar trebui să îl considerăm un exemplu.

Iubirea imposibilă este una dintre temele care se regăsește destul de frecvent în filme, mai ales în cele moderne. Și ne-am putea întreba cu ușurință: „de ce?”. Filmele sunt inspirate din viața reală, ceea ce ne indică faptul că avem parte, la un moment dat, de o poveste de dragoste imposibilă, dar, cu toate acestea, filmele ne oferă și soluția în acest sens.

În același timp, ne putem lăsa inspirați de felul în care oamenii reușesc să gestioneze unele probleme în relații. Iar dacă ești adepta filmelor romantice, atunci cu atât mai mult vei aprecia selecția pe care ți-am pregătit-o!

1. Me Before You

Filmul Me Before You este cu adevărat unul emoționant și spunem asta deoarece se bazează pe povestea dintre Lou și Will. Will are un accident de mașină, iar în urma lui rămâne într-un scaun cu rotile. Cu toate că el se bucura de o carieră de succes, după acest eveniment nefericit simte că nu mai are motive să trăiască, asta până când o întâlnește pe Lou, cea pe care o angajează drept infirmieră.

2. Five Feet Apart

Five Feet Apart spune povestea a doi tineri care se confruntă cu o boală extrem de gravă. Cei doi se întâlnesc în spital, însă ei trebuie să păstreze distanța deoarece se pot contamina extrem de ușor cu o infecție.

3. Boys Dont Cry

Filmul Boys Dont Cry este un exemplu excelent care ne arată faptul că trebuie să ne asumăm identitatea sexuală pe care o avem, oricare ar fi. Filmul spune povestea unui tânăr, pe numele său Brandon Teena. Cu toate că are o viață care pare de invidiat, și anume este cel mai popular băiat din liceu și se îndrăgostește de o tânără frumoasă, Lana, filmul surprinde o puternică luptă de căutare de sine.

4. Lolita

Lolita a devenit unul dintre filmele clasice de dragoste, iar dacă nu l-ai văzut până în prezent, atunci trebuie să o faci! Filmul surprinde povestea dintre Humbert, un profesor în vârstă de 40 de ani, care se mută în casa unei văduve, și Lolita, fiica de 14 ani a gazdei. Cei doi se îndrăgostesc unul de celălalt și vor trăi o poveste de dragoste interzisă.

5. Shakespeare in Love

Shakespeare in Love este un alt film care a devenit un punct de referință pentru ceea ce înseamnă filme de dragoste. El se îndrăgostește în secret de Lady Viola, interpretată de Gwyneth Paltrow. Însă, familia ei o obligă să se căsătorească cu altcineva, făcând-o să renunțe la relația pe care o are cu William Shakespeare.

6. Love and Other Drugs

Filmul Love and Other Drugs surprinde povestea dintre Maggie, o tânără deschisă la experiențe noi, însă care nu crede că poate să își găsească dragostea. Ea este diagnosticată cu Parkinson, iar astfel îl întâlnește pe Jamie, un doctor care este la fel de sceptic precum Maggie în privința dragostei. Cei doi încep să se îndrăgostească unul de celălalt și își dau seama că dragostea este cea mai importantă.

7. Everything, Everything

Un alt film care surprinde o poveste de dragoste imposibilă este și Everything, Everything. Filmul ne arată o poveste de dragoste dintre Maddy și Olly. Însă nu este o poveste obișnuită deoarece Maddy are o boală care nu îi permite să părăsească locuința. Cu toate acestea, ea îl cunoaște pe Olly, unul dintre vecini, care o ajută să își schimbe perspectiva asupra vieții.

8. Lost in Translation

Lost in Translation este o poveste de dragoste imposibilă deoarece Charlotte, care este căsătorită cu Giovanni, dar care îl întâlnește într-o seară, ea fiind plecată cu soțul ei, pe Bob, o vedetă extrem de cunoscută. Cei doi au în prima etapă o relație de prietenie extrem de frumoasă, însă, pe parcurs, își dau seama că de fapt sunt îndrăgostiți unul de celălalt.

9. In The Mood for Love

Filmul In The Mood for Love este un alt film care ne demonstrează faptul că o simplă întâlnire pe care o avem la momentul potrivit ne poate schimba viața. Chow și soția lui se mută într-o altă casă, iar Chow o întâlnește pe Li-Zhen, care este o secretară. Cei doi încep să petreacă tot mai mult timp împreună, dându-și seama că au sentimente unul față de celălalt.

10. Now is Good

Now is Good este un film emoționant care spune povestea dintre Tessa și Adam. Tessa este diagnosticată cu leucemie, iar ea decide să facă toate lucrurile pe care nu le-a făcut până în prezent. Prima dorință pe care ea o are este să se îndrăgostească, lucru care se și întâmplă, atunci când îl întâlnește pe Adam.

11. A Walk to Remember

Filmul A Walk to Remember are la bază romanul cu același nume scris de Nicholas Sparks. Filmul surprinde povestea imposibilă de dragoste dintre Landon, un tânăr popular și Jamie, cea mai inteligentă fată din liceu. Cu toate că el nu își propune acest lucru, începe să aibă sentimente tot mai puternice față de Landon.

12. Never Let Me Go

Filmul Never Let Me Go ne arată faptul că oricât de mult ne-am împotrivi, trebuie să găsim modalitatea prin care să ieșim din zona de confort. Kathy, Tommy şi Ruth sunt trei tineri care îşi petrec copilăria într-un internat britanic. Cu toate acestea, ei trebuie să învețe ce înseamnă viața de adult, dar și că trebuie să aibă parte și de dragoste în viața lor.

